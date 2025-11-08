Perú Deportes

Daniel ’Soncora’ Marcos explicó cómo manejó perder el invicto en la UFC: ”Pasan estas cosas y hay personas que se van”

El peleador peruano cayó en su última enfrentamiento ante Montel Jackson en la promotora más importante de las artes marciales en el globo

Daniel Marcos se ha consolidado como el peleador peruano más importante de la UFC. Soncora ostentaba un impresionante récord de 17-0 en la categoría de peso gallo en la promotora más aclamada en las artes marciales mixtas. El deportista nacional ha brindado detalles de cómo gestionó la derrota frente a Montel Jackson y las decisiones en su vida desde ese revés.

La caída en la UFC Des Moines también representó que el peruano no ingrese al Top 15 de su categoría. ”Es duro”, sostuvo Marcos en diálogo con Hablemos MMA. El guerrero de la jaula explicó que su círculo personal experimentó salidas luego de perder el invicto. ”Es así porque hay personas que llegan a tu vida, pasan estas cosas y se van”, compartió.

En contraste, destacó a quienes abyectamente lo sostienen: ”Solamente se quedan las personas que realmente aprecian lo que eres tú. Entonces pasó eso, llegaron circunstancias en la vida que no me lo imaginé”.

Más adelante, Marcos detalló que la decepción estuvo a punto de enviarlo a un punto de no retorno deportivo. ”Me di cuenta desde otro ángulo de cómo era perder y cómo era salir de ese hoyo porque es un lado donde la gente no ve y mucha gente no sale”, añadió para explicar las enseñanzas que le dejó este negativo momento.

Ante Montel Jackson, Daniel Marcos
Ante Montel Jackson, Daniel Marcos perdió el invicto de 17-0 en la UFC. Crédito: UFC.

”Me cambió todo, mi forma de pensar, mi forma de apuntar mis intereses. Me hizo verme desde que yo tenía 12, 13 años hasta el momento. Fue como ver hacia dónde estaba yendo”, declaró.

Acerca de su combate ante Miles Jhons, aseguró que dentro del octágono no rondaba otro pensamiento en su mente que ”combate, sangre y victoria”. ”Mucha gente me pidió sangre. Van a ver sangre este sábado, sí o sí”, concluyó.

Marcos vs Johns: Fecha, hora y dónde ver pelea en el UFC Fight Night

La pelea entre Daniel Marcos y Miles Johns por el peso gallo de la UFC se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en Las Vegas. El duelo corresponde a la cartelera de preliminares. Estos duelos iniciarán a las 16:00 horas en todo el Perú.

Debido a que la pelea de Soncora es apenas la tercera, su combate podría iniciar alrededor de las 17:00 en el territorio nacional. Teniendo en cuenta este horario, en México podría sintonizarse desde las 16:15 horas; en Brasil, Argentina y Chile a las 19:15 horas; y en España a las 23:15 horas.

La UFC cuenta con la plataforma de streaming UFC Fight Pass, en la que se pueden sintonizar todos los eventos de la promotora. Además, otra opción para los fanáticos de las artes marciales mixtas es ESPN y Disney +.

Daniel Marcos se alista para
Daniel Marcos se alista para volver a la victoria en la UFC. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Cartelera completa del UFC Fight Night del 8 de noviembre

Principales

145 lbs.: Gabriel Bonfim vs. Randy Brown

125 lbs.: Matt Schnell vs. Joseph Morales

115 lbs.: Tecia Pennington vs. Denise Gomes

135 lbs.: Adrian Yanez vs. Cristian Quinonez

135 lbs.: Ricky Simon vs. Raoni Barcelos

145 lbs.: Hyder Amil vs. Jamall Emmers

Preliminares

185 lbs.: Christian Leroy Duncan vs. Marco Tulio

155 lbs.: Chris Padilla vs. Ismael Bonfim

170 lbs.: Muslim Salikhov vs. Uros Medic

185 lbs.: Jackson McVey vs. Robert Valentin

135 lbs.: Daniel Marcos vs. Miles Johns

135 lbs.: Mayra Bueno Silva vs. Jacqueline Cavalcanti

265 lbs.: Josh Hokit vs. Max Gimenis

