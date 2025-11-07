Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

Cinco equipos pelean por salvar la categoría en la Liga 1. Crédito: Liga 1

La Liga 1 2025 atraviesa su momento más intenso y decisivo. Con el título nacional ya definido y Universitario de Deportes consagrado tricampeón, la atención se reparte entre la lucha por los cupos internacionales y la pelea por la permanencia. En la parte baja de la tabla, hasta cinco equipos disputan una batalla tan ajustada como dramática por mantenerse en la máxima categoría y evitar el descenso a la Liga 2.

Con solo dos fechas por disputarse —seis puntos en juego—, la tensión es máxima entre los clubes que ocupan los últimos lugares del acumulado. En este tramo final, cada error puede ser fatal y cualquier punto puede marcar la diferencia entre la salvación y el descenso.

Según la última tabla del campeonato, Ayacucho FC y Alianza Universidad se encuentran en zona de descenso directo, con 29 y 25 puntos, respectivamente. Ambos viven una situación crítica y dependen no solo de sus propios resultados, sino también de lo que consigan sus rivales más cercanos. A ellos se suma Deportivo Binacional, que perdió su lugar en la división de honor tras ser descendido administrativamente.

Un poco más arriba, aunque con una ventaja mínima, aparecen Juan Pablo II College (30 puntos), UTC de Cajamarca (32) y Comerciantes Unidos (33). Ninguno puede confiarse: una derrota en la próxima jornada podría arrastrarlos directamente a la zona roja y complicarles la permanencia. La penúltima jornada del Torneo Clausura 2025 será decisiva para todos ellos. Los duelos directos marcarán gran parte del desenlace en esta batalla por la supervivencia.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Partidos decisivos por la permanencia en la penúltima fecha

El sábado 8 de noviembre, desde las 13:00 horas, Ayacucho FC recibirá a Comerciantes Unidos en un duelo directo por la permanencia. Los ayacuchanos están obligados a ganar para mantener viva la esperanza de quedarse en la Liga 1. En tanto, el cuadro de Cutervo, aunque un poco más aliviado, necesita sumar para no complicarse en la última fecha.

Más tarde, a las 15:15 horas, Juan Pablo II College enfrentará a Atlético Grau en condición de local. El conjunto de Chongoyape tiene la oportunidad de salir de la zona de riesgo, pero cualquier tropiezo podría significar su caída al descenso directo. La presión será enorme, especialmente con Ayacucho y Comerciantes jugando horas antes.

El domingo 9 de noviembre, a las 13:00 horas, UTC recibirá a Sport Huancayo en Cajamarca con la obligación de ganar para alejarse de la zona roja y mantener el control de su destino. Mientras que desde las 15:15 horas, Alianza Universidad visitará a Alianza Atlético de Sullana en un duelo clave por la permanencia: los de Huánuco necesitan sumar de a tres para seguir con vida, ya que un tropiezo podría sellar su regreso a la Liga 2 antes de la última fecha.

Todos estos encuentros se transmitirán por L1 MAX, con la atención centrada en cada resultado, ya que cualquier cambio en la tabla puede modificar el futuro inmediato de los equipos implicados.

Programación de los partidos por la permanencia en fecha 18

Sábado 8 de noviembre

- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Ciudad de Cumaná / L1 Max y Liga 1 Play)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:15 horas / Complejo Juan Pablo II / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 9 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Atlético vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)