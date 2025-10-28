Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 de vóley: sede y fecha confirmadas del torneo más importante de voleibol.

Alianza Lima cerró su Noche Blanquiazul -donde presentó a su plantilla y disputó un cuadrangular- con broche de oro, venciendo 3-1 a River Plate de Argentina. Con esto, quedó listo para afrontar la Liga Peruana de Vóley y posteriormente el Mundial de Clubes.

Este último torneo ya tiene sede confirmada. Si bien los diferentes portales de vóley deslizaron el nombre de la ciudad que acogería esta nueva edición del máximo certamen, la Federación Internacional de Voleibol (FPV) dio a conocer que se desarrollará en Sao Paulo, Brasil.

De esta manera, el Mundial de Clubes vuelve al país de la zamba después de 31 años, donde ocho equipos lucharán por levantar el título, que actualmente le pertenece a Imoco Volley de Italia, el cual tendrá la posibilidad de defender su conquista durante esta edición.

"El Campeonato Mundial de Clubes va más allá de coronar a los mejores clubes del mundo; se trata de inspirar a la próxima generación de jugadores y aficionados. Al brindar a los aficionados de Brasil y de todo el mundo la oportunidad de presenciar a los mejores clubes y atletas en acción, ya sea en directo en los estadios o a través de transmisiones globales, seguimos inspirando a las nuevas generaciones a conectar con nuestro deporte“, expresó Fabio Azevedo, presidente de la FIVB.

Fechas confirmadas para el Mundial de Clubes 2025 de vóley

Una vez oficializada la sede del Mundial de Clubes 2025, la FIVB también informó sobre las fechas en las que se desarrollará, con el objetivo de que los ocho clubes participantes puedan programarse para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Esta nueva edición del máximo certamen de voleibol se jugará del martes 9 al domingo 14 de diciembre en la ciudad brasileña. Eso sí, todavía no hay grupos ni fixture confirmados para el torneo.

Sede, fechas y participantes confirmados para el Mundial de Clubes 2025 de vóley.

Clubes participantes del Mundial de vóley

Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)– host club

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Dentil Praia Clube (Brasil)

Club Alianza Lima (Perú)

Zamalek Sporting Club (Egipto)

Zhetysu VC (Kazajistán)

Falta confirmar un participante

Hace poco, El VTV Binh Dien Long An, con la venia de la Federación de Voleibol de Vietnam, confirmó su renuncia por temas vinculados a la conformación del equipo. Esto abrió el cupo a otro elenco para el Mundial de Clubes.

En concreto, la decisión del conjunto vietnamita ha obedecido al llamamiento de cinco puntuales claves del subcampeón de la Liga de Campeones AVC 2025 a la selección de Tailandia para disputar los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 33), donde se aspira a la obtención de una histórica medalla de oro.

VTV Binh Dien Long An es el máximo exponente del vóley en Vietnam. - Crédito: Difusión

En primera instancia, de acuerdo con las reglas de la FIVB, la vacante debería ser para el equipo tailandés Nakhon Ratchasima. Sin embargo, a solo 42 días del comienzo de la competición, es bastante difícil que cualquier equipo asiático ocupe esta posición por temas de logística y preparación.

Por esa razón, la FIVB ha preferido guardar cautela sobre el octavo participante del Mundial de Clubes. "La alineación para el Campeonato Mundial de Clubes Femenino está casi completa y el último club se anunciará en una etapa posterior“, expresó en su página web.

Este hecho inesperado, claramente, podría afectar al momento de armar los grupos. En esa línea, la organización buscará solucionar este imprevisto con el objetivo de que los enfrentamientos estén conformados con antelación y ningún elenco se vea perjudicado.