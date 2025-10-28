Perú Deportes

Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 de vóley: sede y fecha confirmadas del torneo más importante de voleibol

Las ‘blanquiazules’ ya tienen su plantilla completa para afrontar el certamen de la FIVB, donde participarán los ocho mejores clubes del planeta

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Alianza Lima en el Mundial
Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 de vóley: sede y fecha confirmadas del torneo más importante de voleibol.

Alianza Lima cerró su Noche Blanquiazul -donde presentó a su plantilla y disputó un cuadrangular- con broche de oro, venciendo 3-1 a River Plate de Argentina. Con esto, quedó listo para afrontar la Liga Peruana de Vóley y posteriormente el Mundial de Clubes.

Este último torneo ya tiene sede confirmada. Si bien los diferentes portales de vóley deslizaron el nombre de la ciudad que acogería esta nueva edición del máximo certamen, la Federación Internacional de Voleibol (FPV) dio a conocer que se desarrollará en Sao Paulo, Brasil.

De esta manera, el Mundial de Clubes vuelve al país de la zamba después de 31 años, donde ocho equipos lucharán por levantar el título, que actualmente le pertenece a Imoco Volley de Italia, el cual tendrá la posibilidad de defender su conquista durante esta edición.

"El Campeonato Mundial de Clubes va más allá de coronar a los mejores clubes del mundo; se trata de inspirar a la próxima generación de jugadores y aficionados. Al brindar a los aficionados de Brasil y de todo el mundo la oportunidad de presenciar a los mejores clubes y atletas en acción, ya sea en directo en los estadios o a través de transmisiones globales, seguimos inspirando a las nuevas generaciones a conectar con nuestro deporte“, expresó Fabio Azevedo, presidente de la FIVB.

Fechas confirmadas para el Mundial de Clubes 2025 de vóley

Una vez oficializada la sede del Mundial de Clubes 2025, la FIVB también informó sobre las fechas en las que se desarrollará, con el objetivo de que los ocho clubes participantes puedan programarse para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Esta nueva edición del máximo certamen de voleibol se jugará del martes 9 al domingo 14 de diciembre en la ciudad brasileña. Eso sí, todavía no hay grupos ni fixture confirmados para el torneo.

Sede, fechas y participantes confirmados
Sede, fechas y participantes confirmados para el Mundial de Clubes 2025 de vóley.

Clubes participantes del Mundial de vóley

  • Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)– host club
  • Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia)
  • Dentil Praia Clube (Brasil)
  • Club Alianza Lima (Perú)
  • Zamalek Sporting Club (Egipto)
  • Zhetysu VC (Kazajistán)

Falta confirmar un participante

Hace poco, El VTV Binh Dien Long An, con la venia de la Federación de Voleibol de Vietnam, confirmó su renuncia por temas vinculados a la conformación del equipo. Esto abrió el cupo a otro elenco para el Mundial de Clubes.

En concreto, la decisión del conjunto vietnamita ha obedecido al llamamiento de cinco puntuales claves del subcampeón de la Liga de Campeones AVC 2025 a la selección de Tailandia para disputar los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 33), donde se aspira a la obtención de una histórica medalla de oro.

VTV Binh Dien Long An
VTV Binh Dien Long An es el máximo exponente del vóley en Vietnam. - Crédito: Difusión

En primera instancia, de acuerdo con las reglas de la FIVB, la vacante debería ser para el equipo tailandés Nakhon Ratchasima. Sin embargo, a solo 42 días del comienzo de la competición, es bastante difícil que cualquier equipo asiático ocupe esta posición por temas de logística y preparación.

Por esa razón, la FIVB ha preferido guardar cautela sobre el octavo participante del Mundial de Clubes. "La alineación para el Campeonato Mundial de Clubes Femenino está casi completa y el último club se anunciará en una etapa posterior“, expresó en su página web.

Este hecho inesperado, claramente, podría afectar al momento de armar los grupos. En esa línea, la organización buscará solucionar este imprevisto con el objetivo de que los enfrentamientos estén conformados con antelación y ningún elenco se vea perjudicado.

Temas Relacionados

Mundial de Clubes de vóleyAlianza Lima vóleyLiga Peruana de vóleyvóley peruanoFIVBperu-deportes

Más Noticias

Álvaro Barco despejó dudas sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: “Más oficial no puede ser”

El director deportivo de la ‘U’ confirmó que el contrato del entrenador uruguayo se mantiene vigente y que el club lo respetará, asegurando su liderazgo del plantel en 2026

Álvaro Barco despejó dudas sobre

Héctor Chumpitaz rompe en llanto al recordar cuando ganó la Copa América con Perú: el emotivo video a 50 años de la hazaña continental

Un día como hoy, 28 de octubre, la selección peruana conquistó el torneo Conmebol en 1975 al vencer a Colombia con un gol de Hugo Sotil

Héctor Chumpitaz rompe en llanto

“No me quiero ir”, la revelación de Guillermo Enrique sobre su continuidad en Alianza Lima para el 2026

El préstamo del lateral derecho terminará en diciembre y deberá volver a Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño de su pase. ¿Está en los planes de los ‘blanquiazules’ para la próximo año?

“No me quiero ir”, la

Cenaida Uribe reveló que voleibolistas de Alianza Lima pidieron jugar la Liga Peruana y Noche Blanquiazul: “Se pensó que vayan juveniles”

La gerenta ‘íntima’ contó que tenía contemplado que canteranas se enfrenten a Kazoku No Perú, pero las jugadoras del plantel profesional quisieron disputar los dos compromisos del domingo 26 de octubre

Cenaida Uribe reveló que voleibolistas

Sebastián Britos admite errores, pero desea seguir en Universitario: “Estuve a la altura cuando el equipo me necesitó”

El portero uruguayo hizo balance de su año con los ‘cremas’, con autocrítica por los fallos cometidos, pero orgulloso de haber sido determinante en la conquista del tricampeonato

Sebastián Britos admite errores, pero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Nuestros hijos se van al

“Nuestros hijos se van al Perú”: presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, comenta la educación de su país

Exministro de Pedro Castillo y asesor de Martín Vizcarra será candidato al Senado en las Elecciones 2026

“Váyase, señor”: El momento en el que expulsan a Raúl Noblecilla del juicio contra Pedro Castillo

Congresista Lucinda Vásquez se victimiza tras escándalo de pedicura en el Congreso: acusa manipulación mediática y venganza

Maricarmen Alva propone que transferencias bancarias y pagos por Yape requieran verificación facial obligatoria

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida por las

Magaly Medina sorprendida por las declaraciones de Nadeska Widausky: “Lo que más le impresiona es el dinero”

Cristian Zuárez revela cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo y lamenta que se haya hecho público: “No quedas como una dama”

Magaly Medina aclara si continuará en ATV: “Aún no he renovado contrato”

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

DEPORTES

Pedro García analizó la postura

Pedro García analizó la postura de Jean Ferrari ante eventual fichaje de Christian Cueva por Universitario: “En el fútbol peruano todo es posible”

Álvaro Barco despejó dudas sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: “Más oficial no puede ser”

Héctor Chumpitaz rompe en llanto al recordar cuando ganó la Copa América con Perú: el emotivo video a 50 años de la hazaña continental

“No me quiero ir”, la revelación de Guillermo Enrique sobre su continuidad en Alianza Lima para el 2026

Cenaida Uribe reveló que voleibolistas de Alianza Lima pidieron jugar la Liga Peruana y Noche Blanquiazul: “Se pensó que vayan juveniles”