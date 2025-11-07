Sebastián Britos elogió a Diego Romero en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en Universitario: “Es un arquerazo”

"Puedo jugar cinco años más, disfruto el día a día", sostuvo el portero sobre su futuro. Crédito: Andina.

Universitario de Deportes se plantea repatriar a Diego Romero luego de un préstamo en que el cancerbero nacional sumó escasos minutos en Banfield de Argentina. Bajo este escenario, la permanencia de Sebastián Britos bajo los tres palos merengues se perfila como poco probable.

Horas antes el periodista Gustavo Peralta había anticipado que el entorno empresarial del exgolero de Liverpool de Montevideo ya tomó conocimiento de las intenciones del club. En ese sentido, Britos fue consultado sobre las cualidades de Romero en un reciente diálogo con Doble Punta.

“Es un arquerazo que no ha tenido la oportunidad de mostrarse por un tiempo prolongado, que no ha encontrado el lugar para mostrarse”, destacó el curtido guardameta, bicampeón con la escuadra de Odriozola en las dos temporadas que lleva en la institución.

Luego, explicó por qué el jugador no ha logrado asentarse en ninguna institución, pese a sus notables capacidades. “El tema es que encontrar esa continuidad no es fácil y ser regular durante mucho tiempo tampoco lo es, se trabaja”, apuntó Sebas, quien expuso los reveses por los que puede atravesar un futbolista en sus primeros años como profesional.

“El llegar a Primera no es lo complejo, el mantenerse en buenos equipos no lo es. Lograr la continuidad es lo que le ha costado, porque las condiciones tiene”, sumó. En lo inmediato, Romero estaría cerca de reincorporarse a los entrenamientos en Campo Mar y asumir nuevamente la responsabilidad de defender la valla ‘merengue’.

Sebastián Britos atravesó distintos momentos en la temporada 2025. Entre yerros y lesiones, dio paso por tres jornadas a Miguel Vargas. El golero exhibió su mejor versión en el último tramo de la temporada y se convirtió en figura clave para que el equipo de Fossati sume su estrella 29.

“Por suerte en momentos claves pude estar para el equipo. No soy un arquero espectacular, no ando disfrazando la jugada, trato de ayudar al equipo simplificando, ofreciendo apoyo cuando se le necesita. Trato de darme seguridad y así dársela al equipo. Hay que corregir los riesgos lo máximo que se pueda”, apostilló.

Sin embargo, la dirigencia a cargo de Franco Velazco no planearía integrar al portero nacido en Minas, Uruguay, a su plantilla 2026. “Yo no sé si seguiré”, respondió con honestidad. La idea de Britos es continuar “en el club más grandes del país”, pero advierte que “los de arriba tiene que tomar la decisión”.

El objetivo del oriental es retirarse en la institución nacido en Juan de la Coba 106. “No sé si el club me lo va a permitir [el retiro], puedo jugar cinco años más, disfruto el día a día”, sentenció. Durante su etapa en el club, Britos atajó en 72 encuentros, mantuvo su portería a cero 34 oportunidades y concedió 50 tantos.

Falta de continuidad

El presente de Diego Romero en Banfield se ha caracterizado por una marcada falta de minutos en el primer equipo. Prácticamente toda la temporada 2025 ha permanecido como suplente en los partidos de la Liga Profesional Argentina. El motivo principal de su suplencia radica en la presencia del experimentado y capitán de Banfield, Javier Sanguinetti, quien es el titular indiscutido bajo los tres palos.

El director técnico del taladro, Pedro Troglio, ha sido claro al señalar que es difícil desplazar a un referente como Sanguinetti y le ha aconsejado públicamente a Romero que tenga paciencia y espere su oportunidad. De hecho, el peruano solo ha disputado un partido oficial en toda la temporada 2025: fue por la Copa Argentina ante Villa Mitre, donde tuvo una destacada actuación que ayudó a su equipo a avanzar de ronda.