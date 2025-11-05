Sebastián Britos anhela mantenerse en Universitario, aunque desconoce la postura de la directiva: “No sé si seguiré, yo quiero seguir”

Sebastián Britos lleva tres temporadas consecutivas en Universitario. - Crédito: Difusión

Aunque la temporada de Liga 1 2025, formalmente, no ha culminado, Universitario de Deportes se proyecta en la renovación del plantel para la siguiente temporada a partir de la consecución del tricampeonato nacional. La idea es apostar por algunos extranjeros de categoría, lo que demandaría la liberación de ciertos cupos.

En ese sentido, ha entrado cierto suspenso, entre los simpatizantes de la ‘U’, por la continuidad de Sebastián Britos, arquero uruguayo que se ha asentado como una pieza capital en el plantel. Aunque cuenta con una amplia experiencia a su favor, la condición de foráneo conferida le abriría la posibilidad de una salida para el año venidero.

Sebastián Britos se acerca a los 38 años, edad que la confiere veteranía y experiencia. - Crédito: Universitario

Con respecto a ese tema, ‘Seba’ habló largo y tendido en una entrevista con el portal ‘Doble Punta’. Por su cabeza no pasa la idea de marcharse, más aun porque vive un momento dulce dentro de un histórico club que se ha encumbrado en la cima de la Liga 1.

“Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión”, dijo con seriedad añadiendo que “no sé si el club me lo va a permitir [el retiro], puedo jugar cinco años más, disfruto el día a día”.

Exigencia

Ubicarse en la portería de Universitario ha demandado mucho esfuerzo para Sebastián Britos. Coronado el periodo con un tricampeonato, siente una mayor liberación, pero comprende que ese ritmo trepidante es y será parte de la dinámica en Ate por la grandeza misma de la institución.

“Ahora estoy más tranquilo, porque pudimos lograr el objetivo que nos costó en un año pesado para nosotros en la doble competencia y por la responsabilidad constante de tener que ganar haciendo las cosas bien. Cuando nosotros vamos a jugar un amistoso es lo mismo que si estuviéramos compitiendo”, admitió.

Sebastián Britos fue clave en las fechas finales de la Liga 1 2025 para el tricampeonato de Universitario. Crédito: Prensa U

“La U no te permite relajarte ni perder la guardia, de hecho en el comportamiento el plantel ya sabe cómo funciona. El que da el ejemplo tiene que predicarlo. Esto es contagioso y tenemos piezas, gente grande, que ha sido ganadora y ha ganado en distintos lugares. Todo eso se nutre”, sumó.

Durante la temporada 2025, Sebastián Britos recibió la entera confianza tanto de Fabián Bustos como de Jorge Fossati para velar por la seguridad de la portería. Ofreció un rendimiento positivo tanto en el fútbol de Perú como en la Copa Libertadores, donde alcanzó un nivel alto en su participación contra River Plate, en el Monumental de Buenos Aires.

Unión

A Britos recién le llegó conocimiento de la propuesta de Universitario de Deportes cuando estaba plenamente concentrado en disputar la final del Campeonato de Uruguay con Liverpool. A su teléfono personal llegó un mensaje que le cambió la vida para bien, desde luego.

“Estábamos definiendo el Torneo. En medio de la final se contacta conmigo Manuel Barreto y Jean Ferrari. Me manifestaron el interés. Les agradecí en su momento, pero pedí unos días para tratar de cerrar esa etapa y recién dar una respuesta”, rememoró.

Sebastián Britos siente una identificación importante con Universitario. - Crédito: Composición Infobae

Para enterarse de todo lo relacionado al mundo ‘U’, ‘Seba’ entabló una comunicación directa con un viejo amigo, que terminó marcando su decisión para trasladarse a Ate: “Yo tenía a Tito Urruti, fuimos compañeros hace más de diez años. Hoy en día disfruto el momento de un club que goza de buena salud, que no ha sido así en los años anteriores”.

Sebastián Britos ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol de Uruguay. Surgido en Bella Vista, pasó por clubes como River Plate, El Tanque Sisley y Liverpool FC. Reconocido por su solidez y reflejos, ha sido pieza clave en varios equipos locales.