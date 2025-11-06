Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters

De acuerdo a Phillip Butters, el directivo de la FPF le pidió al mandatario acelerar el trámite para que el defensor juegue los amistosos con Perú. (PBO)

La postal de Jean Ferrari y Agustín Lozano, director general y mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) correspondientemente, con el presidente José Jerí desató miles de comentarios. A la par, dio pie a que el presentador de televisión, Phillip Butters revele una historia de estos personajes.

En medio PBO, el comunicador contó que Jerí ayudó a Ferrari para tramitar el documento de identidad (DNI) a Fabio Gruber, defensor nacido en Alemania pero con raíces peruanas. El mismo exadministrador de Universitario de Deportes le detalló esta anécdota al locutor de radio en su oficina.

“Comenzamos a hablar de fútbol, me dice ‘he estado con Jerí, buena gente el chiquillo’. Escuchen esta, qué palomilla de ventana y qué palomilla de palacio. Me dice ‘hemos detectado un chiquillo de 1.94 metros, Gruber, que juega en Núremberg, es peruano y lo vamos a convocar’. Este chiquillo grandote, su DNI que es entregar personal está en Lima y él está en Núremberg”, comenzó Butters.

Phillip Butters contó el favor que José Jerí le hizo a Jean Ferrari.

Phillip continuó relatando y detalló lo que el directivo de la FPF le solicitó al presidente del Perú. “Le pedí a Jerí que llame a la Reniec, que se averigüe, que está acá su DNI, que le saquen fotocopia, le manden al consulado en Alemania para que fedatee el DNI del back centro que nadie conoce y va a venir a la selección’”.

Finalmente, el conductor de TV aseguró que José Jerí cumplió con lo requerido por Jean Ferrari. “¿Qué hizo Jerí? Al toque, si es presidente, llamó a la tía que le tira dedo a todos los peruanos, preguntó si estaba el DNI, le dijeron que sí, llamó al embajador para que se comunique con el consulado y le dijo ‘listo Jean, somos lo que somos’”.

El pedido del director general de la Federación se habría dado en el marco de la visita del presidente a la Videna. El mandatario asistió al complejo deportivo para ver las construcciones y compartir un momento con los jugadores de la sub 14.

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para jugar por la selección peruana, según Phillip Butters.

Fabio Gruber, la novedad en la convocatoria de Perú

Con los trámites de su DNI en tiempo récord, Fabio Gruber quedó listo para recibir el llamado de Manuel Barreto para los amistosos de la selección peruana frente a Chile y Rusia por la fecha FIFA de noviembre. Su primera convocatoria se oficializará cuando se haga pública la lista.

El central y capitán del Núremberg podría hacer su debut en estos encuentros de preparación que se disputarán el miércoles 12 y martes 18 de noviembre a las 12:00 horas y 11:00 horas en San Petersburgo y Sochi, correspondientemente.

Todo queda en las manos del entrenador interino de la ‘bicolor’, quien quiere ampliar el universo de jugadores de cara al otro proceso clasificatorio a la Copa del Mundo. En esa línea, Gruber calza perfectamente con el perfil de futbolistas que buscan en Videna para llevar a cabo el recambio generacional, pues apenas tiene 23 años.

El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

Gruber se encuentra contento con el contacto reciente con la FPF, pero su madre es la más entusiasmada con verlo defender los colores de su país de origen. “Ya está impaciente y no para de preguntar si la asociación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco”, expresó.

Ya resta algunos días para que el nacido en Alemania se ponga la ‘blanquirroja’ y se enfrente a duros rivales como Rusia y Chile en territorio ruso. De esta manera, iniciará una nueva aventura en el fútbol sudamericano, como en su momento lo hicieron Gianluca Lapadula y Oliver Sonne.