José Jerí se presentó en la VIDENA: visitó las obras de la Nueva Casa de la Bicolor acompañado de Agustín Lozano y Jean Ferrari

El jefe de Estado, después de su aparición en la inauguración de la CADE Ejecutivos 2025, se desplazó hacia San Luis con el objetivo de revisar los avances en infraestructura del nuevo hogar del fútbol peruano

José Jerí al lado de
José Jerí al lado de Agustín Lozano y Jean Ferrari en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF

El presidente José Jerí ha tenido una agenda demasiado cargada. Lejos de ubicarse en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se ha desplazado por varios lugares en este último jueves 4 de noviembre. Una de sus apariciones más importantes fue en la inauguración de la CADE Ejecutivos 2025. Posteriormente, para sorpresa de todos, se dirigió a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) en lo que fue una reunión perfilada con las autoridades.

El mandatario tuvo como objetivo principal visitar los avances en infraestructura de la Casa de la Bicolor, el próximo proyecto que se encargará de albergar las concentraciones futuras de la selección peruana. También aprovechó la oportunidad para recorrer los campos de entrenamiento, donde pudo observar lo que será el primer campo de césped híbrido del país.

José Jerí recorriendo los campos
José Jerí recorriendo los campos de la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el Gerente Deportivo, Jean Ferrari, fueron los encargados de recibir, con los brazos abiertos, al presidente interino, a quien le hicieron entrega de dos camisetas nacionales personalizadas (oficial y alterna) con su nombre.

Ha sido muy importante recibir al Presidente Jerí, quien nos trasladó su deseo de regresar al término de las obras. Hemos recibido su felicitación por la gestión y estamos en excelentes coordinaciones para que los importantes eventos que vienen como la CONMEBOL Libertadores sean exitosos, así como el avance deportivo de nuestras selecciones”, suscribió Lozano.

Antes de retirarse del complejo de San Luis, José Jerí sostuvo un breve encuentro con los jugadores de la U14, quienes forman parte de un proyecto integral que busca seleccionar a los mejores jóvenes talentos del país. Todos ellos, finalmente, fueron incluidos en una foto oficial que dio por concluida la visita del mandatario de transición.

Es la primera vez que la autoridad central del Perú se vincula fuertemente con el fútbol. Desde que asumió la presidencia de la República, sucediendo a Dina Boluarte, solo ha estado abocado en la lucha contra la delincuencia y corrupción. Ahora, que no resulte extraño que tenga mayor protagonismo en el espacio deportivo, con la intención de reforzar su imagen, aún mellada por su pasado como parlamentario, frente a un público joven.

José Jerí en su foto
José Jerí en su foto oficial en la Casa de la Bicolor. - Crédito: FPF

Ilusionante proyecto

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha iniciado un ambicioso proyecto denominado “Nueva Casa de la Bicolor”, cuya base se encuentra en el complejo de la VIDENA de San Luis en Lima. Bajo esta iniciativa se construirá un moderno recinto con múltiples campos de entrenamiento —incluyendo dos de césped natural, uno híbrido y otro sintético “FIFA Quality”—, así como una residencia con capacidad para concentraciones, gimnasio, centro médico y edificio corporativo.

Este proyecto cuenta con el respaldo técnico y financiero de FIFA y CONMEBOL, lo que refuerza su visión de elevar los estándares del fútbol nacional. Según la FPF, la obra busca brindar “casa” a las distintas selecciones peruanas, unificando entrenamientos, concentración y gestión en una infraestructura de primer nivel que respondan a los retos del fútbol moderno y del proceso mundialista.

“Esto no solo lo logramos por el orden financiero que tenemos en la FPF, sino también por la confianza que generamos en los entes superiores. Esta gran infraestructura la vamos a disfrutar todos los peruanos con el trabajo de todas las selecciones y va a fortalecer nuestra Liga de Fútbol Profesional“, dijo Agustín Lozano.

