Géminis da la bienvenida a Natalia Málaga destacando su pasión y liderazgo: “Nos inspiras a ir por más”

La entrenadora nacional ya dirige sus primeras prácticas con el cuadro de Comas. (Video: Géminis)

Deportivo Géminis oficializó la incorporación de Natalia Málaga como su nueva entrenadora principal, marcando el inicio de una nueva etapa en el club de Comas. La directiva decidió prescindir de los servicios del técnico brasileño Otávio Machado para darle el mando a la reconocida estratega nacional, quien asume el reto con entusiasmo y el objetivo de devolver al equipo al protagonismo en la Liga Peruana de Vóley.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, mediante un video de presentación que destacó la trayectoria y el carácter competitivo de la exseleccionadora: “Bienvenida, Natalia, a esta familia. Tu pasión y liderazgo nos inspiran a ir por más”. Con estas palabras, Géminis expresó el entusiasmo de su hinchada y el deseo compartido de iniciar un ciclo competitivo bajo la conducción de una de las figuras más emblemáticas del vóley peruano.

En las imágenes, la exentrenadora de Universidad César Vallejo y Latino Amisa aparece dirigiendo su primera sesión de trabajo con el conjunto de Comas, transmitiendo la energía y determinación que la caracterizan. Al final del clip, se la escucha pronunciar una frase que sintetiza su espíritu competitivo: “Ya llegué al equipo para quedarme y ser una guerrera más.”

La decisión de la directiva responde a la intención de imprimir un sello de mayor carácter y competitividad en el equipo. Málaga, conocida por su exigencia, liderazgo y temperamento ganador, aceptó el desafío de conducir al cuadro comeño en una temporada que se perfila especialmente competitiva. Su objetivo es claro: devolver a Géminis a la pelea por el título, apelando a la disciplina y la identidad de lucha que siempre la han caracterizado.

El comunicado oficial de Géminis sobre la salida de Otávio Machado. Crédito: Prensa club

De igual forma, el cambio de dirección técnica llegó en un momento particular para el club, que venía de lograr un alentador triunfo por 3-1 ante Regatas Lima bajo la conducción de Otávio Machado. Pese al buen resultado frente a las vigentes subcampeonas, la dirigencia decidió apostar por Natalia, confiando en su experiencia y liderazgo para mantener el impulso y pelear por objetivos mayores.

Natalia Málaga y un nuevo reto en su carrera

La llegada de Natalia Málaga a Deportivo Géminis marca un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las entrenadoras más emblemáticas del vóley peruano. Tras su paso por clubes como Universidad César Vallejo y Latino Amisa, así como su reconocida labor al frente de las selecciones nacionales, la estratega retorna a los banquillos con el desafío de revitalizar a un equipo que busca recuperar su protagonismo en la Liga Peruana de Vóley.

La experimentada técnica, conocida por su carácter firme y su exigencia, asume este nuevo reto con el mismo espíritu competitivo que la ha acompañado durante toda su carrera. Su regreso genera expectativa no solo por su experiencia, sino también por su capacidad para construir grupos fuertes, disciplinados y comprometidos con el objetivo común de ganar.

Natalia Málaga volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley: tomará las riendas del Géminis para luchar por el título. Crédito: Torneo Máster de Voleibol

En Comas, la entrenadora tendrá la oportunidad de plasmar su estilo en un plantel prometedor, con talento en crecimiento y hambre de gloria. Su misión será consolidar una identidad que combine la garra característica de sus equipos con un juego sólido y ordenado, capaz de competir ante los grandes del torneo.

Más allá de los resultados, el regreso de Natalia Málaga simboliza una apuesta por la renovación y la confianza en el talento nacional. Su retorno al banquillo devuelve protagonismo a una figura que, por su trayectoria y carácter, continúa siendo un referente indiscutible del vóley peruano. Su incorporación a Deportivo Géminis despierta gran expectativa en una liga que sigue creciendo positivamente.