“Siempre me han subestimado”: Aldo Corzo reflexionó sobre la falta de confianza hacia su rendimiento en la selección peruana

El lateral derecho destacó que siempre respondió a la altura cuando le tocó marcar a duros rivales. (Video: Horacio Zimmermann)

Aldo Corzo se ha consolidado como uno de los jugadores más representativos de la selección peruana en los últimos años. Aunque habitualmente cumplió un rol secundario, a la sombra de Luis Advíncula, cada vez que le tocó asumir la titularidad respondió con solvencia y carácter. Con el tiempo, se ganó el respeto de la afición, incluso de aquellos que lo habían subestimado antes de partidos decisivos.

El lateral derecho habló sin filtros sobre los cuestionamientos que ha recibido a lo largo de su carrera. En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el futbolista de Universitario de Deportes hizo un repaso de su trayectoria con la ‘blanquirroja’ y recordó los duelos más exigentes que le tocó enfrentar, donde supo imponerse a rivales de talla mundial.

“Siempre me ha tocado jugar contra la adversidad. Siempre decían y repetían ‘Corzo no puede, él no puede jugar’. Siempre ha sido así, pero en un momento pasó. La prensa y los hinchas siempre me han subestimado, todo el tiempo jugué con eso, solo que ya es normal. Es más, cuando más me subestiman es cuando mejor me va. Igual no es fácil”, sostuvo el experimentado defensor.

Asimismo, Aldo recordó algunos de los partidos más exigentes que disputó con la selección, en los que debió marcar a figuras del más alto nivel. Entre ellos, destacó el duelo ante Luis Díaz, estrella del Liverpool y referente de la selección colombiana.

Aldo Corzo supo anular a Luis Díaz en un Perú vs Colombia. Crédito: AFP

“Me acuerdo que justo venía de una lesión de rodilla, no tuve vacaciones, solo una semana y me preparé para ese partido. Lucho Díaz venía de ser la figura en el Liverpool, era uno de los mejores de Colombia”, recordó el lateral sobre aquel compromiso de Eliminatorias, donde su marca fue ampliamente elogiada por la prensa local e internacional.

El defensor también mencionó otros enfrentamientos en los que logró destacarse frente a jugadores de renombre mundial. “Me han tocado rivales duros donde me ha ido bien. Me acuerdo de la Copa América 2016, cuando me tocó Philippe Coutinho y en el video se ve que no me pasa durante el partido. Hay varios, el mismo Di María acá en el Nacional, han habido un montón que me ha tocado marcar y he podido”, señaló.

Superar las adversidades

Aldo Corzo reconoció durante la entrevista que en varias etapas de su carrera le tocó jugar en condiciones adversas, ya sea por lesiones, decisiones técnicas o la desconfianza que existía a su alrededor. Pese a ello, aseguró que siempre mantuvo la disposición de rendir al máximo cada vez que fue convocado.

“Por la coyuntura, aparte que yo no jugaba mucho en esa época porque venía de la lesión, Lucho (Advíncula) estaba suspendido, venía jugando bien Jhilmar Lora y siempre a los jóvenes los quieren meter a la fuerza, o es así tampoco. Jugué yo y por todo eso se vio más grande mi marca contra Luis Díaz. Yo creo que he tenido grandes partidos, marcando a buenos rivales. No soy de meter esos huaracazos (patadas), pero sí soy fuerte, voy a la dividida con todo”, explicó.

Aldo Corzo ha sabido responder a las críticas en la cancha con la selección peruana. Crédito: Agencias

Sus declaraciones reflejan una visión madura sobre su rol en la selección peruana. Sin ser uno de los nombres más mediáticos del plantel, Corzo ha logrado mantenerse vigente por su consistencia, profesionalismo y capacidad para responder en momentos decisivos.

Más allá de las críticas, el defensor tiene clara su filosofía: competir con determinación y dejar que el rendimiento en la cancha hable por sí solo. “Cuando más me subestiman es cuando mejor me va”, repitió, reafirmando una idea que lo acompaña desde sus inicios.