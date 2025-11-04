Perú Deportes

“Siempre me han subestimado”: Aldo Corzo reflexionó sobre la falta de confianza hacia su rendimiento en la selección peruana

El lateral derecho defendió su desempeño con la ‘blanquirroja’ y destacó que siempre respondió a la altura cuando le tocó marcar a duros rivales

Guardar
El lateral derecho destacó que siempre respondió a la altura cuando le tocó marcar a duros rivales. (Video: Horacio Zimmermann)

Aldo Corzo se ha consolidado como uno de los jugadores más representativos de la selección peruana en los últimos años. Aunque habitualmente cumplió un rol secundario, a la sombra de Luis Advíncula, cada vez que le tocó asumir la titularidad respondió con solvencia y carácter. Con el tiempo, se ganó el respeto de la afición, incluso de aquellos que lo habían subestimado antes de partidos decisivos.

El lateral derecho habló sin filtros sobre los cuestionamientos que ha recibido a lo largo de su carrera. En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el futbolista de Universitario de Deportes hizo un repaso de su trayectoria con la ‘blanquirroja’ y recordó los duelos más exigentes que le tocó enfrentar, donde supo imponerse a rivales de talla mundial.

“Siempre me ha tocado jugar contra la adversidad. Siempre decían y repetían ‘Corzo no puede, él no puede jugar’. Siempre ha sido así, pero en un momento pasó. La prensa y los hinchas siempre me han subestimado, todo el tiempo jugué con eso, solo que ya es normal. Es más, cuando más me subestiman es cuando mejor me va. Igual no es fácil”, sostuvo el experimentado defensor.

Asimismo, Aldo recordó algunos de los partidos más exigentes que disputó con la selección, en los que debió marcar a figuras del más alto nivel. Entre ellos, destacó el duelo ante Luis Díaz, estrella del Liverpool y referente de la selección colombiana.

Aldo Corzo supo anular a
Aldo Corzo supo anular a Luis Díaz en un Perú vs Colombia. Crédito: AFP

“Me acuerdo que justo venía de una lesión de rodilla, no tuve vacaciones, solo una semana y me preparé para ese partido. Lucho Díaz venía de ser la figura en el Liverpool, era uno de los mejores de Colombia”, recordó el lateral sobre aquel compromiso de Eliminatorias, donde su marca fue ampliamente elogiada por la prensa local e internacional.

El defensor también mencionó otros enfrentamientos en los que logró destacarse frente a jugadores de renombre mundial. “Me han tocado rivales duros donde me ha ido bien. Me acuerdo de la Copa América 2016, cuando me tocó Philippe Coutinho y en el video se ve que no me pasa durante el partido. Hay varios, el mismo Di María acá en el Nacional, han habido un montón que me ha tocado marcar y he podido”, señaló.

Superar las adversidades

Aldo Corzo reconoció durante la entrevista que en varias etapas de su carrera le tocó jugar en condiciones adversas, ya sea por lesiones, decisiones técnicas o la desconfianza que existía a su alrededor. Pese a ello, aseguró que siempre mantuvo la disposición de rendir al máximo cada vez que fue convocado.

“Por la coyuntura, aparte que yo no jugaba mucho en esa época porque venía de la lesión, Lucho (Advíncula) estaba suspendido, venía jugando bien Jhilmar Lora y siempre a los jóvenes los quieren meter a la fuerza, o es así tampoco. Jugué yo y por todo eso se vio más grande mi marca contra Luis Díaz. Yo creo que he tenido grandes partidos, marcando a buenos rivales. No soy de meter esos huaracazos (patadas), pero sí soy fuerte, voy a la dividida con todo”, explicó.

Aldo Corzo ha sabido responder
Aldo Corzo ha sabido responder a las críticas en la cancha con la selección peruana. Crédito: Agencias

Sus declaraciones reflejan una visión madura sobre su rol en la selección peruana. Sin ser uno de los nombres más mediáticos del plantel, Corzo ha logrado mantenerse vigente por su consistencia, profesionalismo y capacidad para responder en momentos decisivos.

Más allá de las críticas, el defensor tiene clara su filosofía: competir con determinación y dejar que el rendimiento en la cancha hable por sí solo. “Cuando más me subestiman es cuando mejor me va”, repitió, reafirmando una idea que lo acompaña desde sus inicios.

Temas Relacionados

Aldo CorzoSelección peruanaLuis Díazperu-deportes

Más Noticias

Fabio Gruber no sale de su asombro por el ritmo creciente de su carrera que lo llevará a la selección peruana: “Es un regalo del cielo”

El actual capitán del FCN repasa su impresionante ascenso personal en Alemania. Se cae de madura su primera convocatoria al combinado nacional para enfrentar amistosos contra Rusia y Chile

Fabio Gruber no sale de

Piero Quispe quedó dolido con Óscar Ibáñez por dejarlo fuera de la selección peruana: “Cuando vi la lista, había cinco jugadores sin continuidad”

El volante de Sydney FC confesó su sentir por las ausencias en la ‘bicolor’ bajo el mando del exarquero en las Eliminatorias 2026. También habló si estará en los amistosos de Rusia

Piero Quispe quedó dolido con

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Xabi Alonso apela a las figuras de Kylian Mbappé y Vinicius Junior para imponerse en el mítico estadio Anfield, donde los ‘reds’ cuentan con una gran hinchada. Revisa cómo seguir el partidazo

Dónde ver Real Madrid vs

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros

El goleador argentino nos atiende en una amena y extensa charla para abordar su periodo en la Liga 1 de Perú. El año pasado cumplió con un rol goleador en el Callao y ahora mantiene esa tendencia en Andahuaylas. “Hoy estamos brindando alegrías”, dijo con su sonrisa característica

Pablo Bueno con Infobae Perú:

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Partidazo imperdible de pronóstico reservado. Chocan dos gigantes del fútbol europeo en busca de los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones. Revisa los canales de transmisión

Dónde ver PSG vs Bayern
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y México: los impasses

Perú y México: los impasses diplomáticos que marcaron sus relaciones desde la caída de Pedro Castillo

Funcionario de México defiende asilo a Betssy Chávez y dice que “la amistad con el pueblo peruano continúa”

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Pedro Castillo intenta hacer un espectáculo sobre el asilo de Betssy Chávez, pero jueza lo detiene

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart juega ping pong

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Flor Polo se niega a responder sobre funciones de diputados y Gigi Mitre explota: “Necesitamos representantes con formación”

Gianella Ydoña revela que Josimar aún la busca: “Siempre me dice que soy su esposa”

DEPORTES

Fabio Gruber no sale de

Fabio Gruber no sale de su asombro por el ritmo creciente de su carrera que lo llevará a la selección peruana: “Es un regalo del cielo”

Piero Quispe quedó dolido con Óscar Ibáñez por dejarlo fuera de la selección peruana: “Cuando vi la lista, había cinco jugadores sin continuidad”

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026