Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Una cita de gigantes, un duelo donde el miedo no tiene cabida. Los muniqueses, que no conocen de caídas en el actual periodo, retan a los monarcas de la competición en el Parque de los Príncipes

Vitinha y Harry Kane iniciarán
- Crédito: AFP

Hoy, martes 4 de noviembre, dos de los mejores clubes en estado de forma se enfrentan en el partido más atractivo de la Fase de Liga de la Champions League. El PSG, monarca de la competición, pondrá a prueba el deslumbrante nivel del FC Bayern. La última vez que se encontraron fue en el Mundial de Clubes. La victoria quedó de lado de los ‘parisinos’, pero desde entonces los ‘muniqueses’ solo han sabido ganar a toda frecuencia.

Las parrillas televisivas para la transmisión del partido corren a cuenta de ESPN en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, mientras que el resto de países podrán apreciar las acciones mediante ESPN 2. El horario de inicio será a las 15:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España.

Harry Kane en una disputa
- Crédito: AFP

El Paris Saint‑Germain está ofreciendo un rendimiento excelente y sobresaliente en la temporada 2025/26. En la Ligue 1 continúa como claro favorito al título gracias a su abrumadora superioridad táctica y de plantilla, tras haber cerrado la campaña anterior con 84 puntos y ventaja de 19 sobre el segundo puesto.

En la Champions League, entretanto, ya ha arrancado con autoridad: comenzó su defensa del título con una victoria 4-0 ante Atalanta, mostrando ambición y solidez internacional. De momento, es el líder de la Fase de la Liga con puntaje ideal. En resumen: lidera el fútbol francés y da pasos seguros para consolidarse a nivel europeo.

Por su parte, el FC Bayern avanza a un ritmo imparable con un fútbol estético, demoledor y triunfal en la Bundesliga. Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, los muniqueses han logrado un impresionante récord de 15 victorias consecutivas en la temporada, algo de lo que solo hay registro en 1929.

La máquina ‘bávara’, que tiene todos los boletos para hacerse de una nueva ensaladera en Alemania, se apoya en el talento descollante de sus figuras Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y Lennart Karl, quien ha generado un enorme impacto a nivel mundial por su precocidad goleadora.

Ousmane Dembelé celebrando la última
- Crédito: AFP

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich por Champions League 2025/2026

El Paris Saint‑Germain vs FC Bayern será transmitido por ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela) y ESPN 2 (resto de Sudamérica) al igual que por la plataforma streaming Disney + en todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Caliente TV y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

A qué hora juega PSG vs Bayern Múnich por Champions League 2025/2026

Las acciones están pactadas para iniciar a las 15:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. En cuanto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Posibles alineaciones del PSG vs Bayern Múnich por Champions League 2025/26

- PSG: Lucas Chavalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Mendes; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola. DT: Luis Enrique

- FC Bayern: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Raphael Guerreiro, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Michael Olise, Joshua Kimich, Michael Olise, Luis Díaz; Serge Gnabry, Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

