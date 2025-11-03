Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Esto tras la explosión de una bombarda. (Video: Enfocados)

Luis Advíncula fue el último invitado del programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Para esta oportunidad, que fue la segunda entrega con el lateral de Boca Juniors, los exfutbolistas viajaron hasta Argentina para hacer las grabaciones, sin imaginar que pasarían tremendo susto.

El último domingo 2 de noviembre por la noche, se entrenó la entrevista con el popular ‘Bolt’, ahora desde el barrio La Boca, una ubicación muy turística por los aficionados del fútbol, ya que está cerca al mítico estadio La Bombonera, donde los ‘xeneizes’ hacen de local en el fútbol argentino de Primera División.

A mitad de la nota, y cuando la conversación fluía de manera normal, se pudo escuchar a un aficionado gritar en la calle, algo que ya comenzaba a llamar la atención de los presentes. Sin embargo, lo que vino después dejó a todos atónitos.

De pronto estalló una bombarda, lo que paró a todos de sus asientos. Jefferson Farfán fue el más afectado, ya que no supo para qué lado correr. Igual, se tomaron unos segundos para buscar al responsable. “¡Oe estamos en pleno programa!”, gritó la ‘Foquita’.

“¡Oe loco, no jo…!”, continuó. “¡Salí más arrancado!”, añadió segundos después, pero con tono de burla, sobre lo que había pasado. Luis Advíncula y Roberto Guizasola solo atinaron a reírse tímidamente, pues nadie esperaba que eso ocurriera en vivo.

Estas reacciones, claro, no fueron sacadas del video final, y más bien sirvió para que cientos de usuarios compartan las imágenes y hagan clips virales en las diferentes redes sociales. Esto fue tomado con buen humor por parte de los seguidores de ‘Enfocados’ y por supuesto, los protagonistas de este tremendo susto.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Las confesiones de Luis Advíncula

Más allá del momento de terror que vivieron en ‘Enfocados’, Luis Advíncula se mostró muy sereno en gran parte de la entrevista. Sobre todo cuando tocó temas relacionados a la selección peruana. El lateral señaló que, mientras lo sigan considerando, él seguirá dando todo por la camiseta, independientemente del momento que atraviesa.

En otro tramo de la nota indicó que se siente identificado con Sporting Cristal por su pasado en el Rímac. Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar por otro equipo como Alianza Lima o Universitario de Deportes. Eso sí, dejó bien marcador que todavía tiene un año de contrato con Boca Juniors.

Luis Advíncula también contó que Juan Román Riquelme, leyenda del fútbol argentino y actual presidente del club, le preguntó por dos jugadores peruanos. Se trata de Renato Tapia y Christian Cueva. Es decir, ambos pudieron aterrizar en Buenos Aires para jugar por el conjunto ‘xeneize’.

Duro presente de Luis Advíncula en Boca Juniors

Luis Advíncula tuvo altos y bajos en Boca Juniors. El jugador peruano pasó de ser muy criticado a ser clave para la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2023. De hecho fue uno de los goleadores del plantel y puso el empate parcial en la definición con Fluminense. Esto lo llevó a ser ovacionado por los hinchas.

Pero como el fútbol es de momentos. ‘Bolt’ pasó de titular indiscutible a suplente permanente. La actualidad nos dice que el lateral no tiene continuidad y que solo es pieza de recambio en situaciones urgentes. Así fue como perdió protagonismo y, por tanto, la opción de mantenerse en buen nivel.

De todas formas, los diversos técnicos que pasaron por la selección peruana lo consideraron en las convocatorias para las Eliminatorias 2026. En la ‘bicolor’ pelea el puesto con Oliver Sonne, a quien consideran parte del recambio generacional para los próximos encuentros internacionales.

Así, Luis Advíncula comienza a dar sus últimos pasos en el fútbol de élite, pues en marzo del próximo año ya tendrá 36 años.