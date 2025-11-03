De las críticas en Alianza Lima a la gloria en Chile: Cecilio Waterman celebró su primer título con un gol histórico

Cecilio Waterman celebró su primer título con un gol histórico en Coquimbo Unido. Crédito: Nicolle Ferguson

Cecilio Waterman dio un giro decisivo en su carrera. Tras su salida de Alianza Lima, el delantero panameño encontró en Coquimbo Unido el escenario perfecto para destacar y convertirse en un verdadero héroe. A inicios de 2025 firmó con el club chileno y, tras meses de mucho esfuerzo y constancia, hoy celebra el primer título profesional de su carrera.

Luego de marcharse de La Victoria, el popular ‘Aquaman’ apuntaba a continuar su trayectoria en América de Cali, pero el fichaje por el equipo colombiano se cayó. Lejos de desanimarse, encontró una nueva oportunidad en la liga chilena con Coquimbo, donde rápidamente comenzó a dejar su huella y a demostrar que su carrera aún tenía grandes capítulos por escribir.

Este fin de semana, los hechos confirmaron su talento y esfuerzo. Cecilio Waterman alcanzó un logro histórico no solo para él, sino también para su club: conquistó su primer título profesional, y lo hizo con un gol que abrió el camino a la victoria ante Unión La Calera, encaminando al cuadro ‘pirata’ hacia su primera consagración en el Campeonato Nacional de Primera División de Chile.

Coquimbo Unido cerró una temporada impecable en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con el panameño como protagonista, frente a casi 18 mil espectadores que se volcaron a celebrar. La victoria por 2-0 en esta jornada confirmó la campaña excepcional del elenco ‘aurinegro’ con más del 80% de los puntos obtenidos y una impresionante racha de 14 triunfos consecutivos.

El delantero panameño marcó en la victoria por 2-0 frente a Unión La Calera, que le permitió a su equipo consagrase campeón de la liga chilena. (Video: TNT Sports)

El gol de Cecilino Waterman, anotado temprano en el partido, no solo abrió el marcador, sino que también alivió la presión y encendió la ilusión del título que el equipo perseguía desde el inicio de la campaña. Cuando el árbitro pitó el final, la celebración estalló: Coquimbo alcanzó los 65 puntos y aseguró la corona con cuatro fechas de anticipación, superando por 17 unidades a Universidad Católica, su más cercano perseguidor.

De las críticas en Perú a la gloria en Chile

Cecilio Waterman atravesó un ciclo complicado en Alianza Lima. Desde su llegada, las críticas lo acompañaron, incluso antes de debutar oficialmente. Su rendimiento estuvo siempre bajo la lupa, y su paso por La Victoria se vio marcado por altibajos: lesiones, goles fallados en momentos clave y una irregularidad que le impidió consolidarse plenamente en el conjunto ‘íntimo’.

A pesar de ello, su compromiso en la cancha nunca se puso en duda, y consiguió ganarse el cariño de parte de la hinchada blanquiazul gracias a actuaciones destacadas en el torneo local. Sin embargo, la directiva decidió no renovar su contrato, cerrando un capítulo y abriendo un nuevo desafío en su carrera.

Cecilio Waterman fue el delantero titular de Alianza Lima en el 2024. - Crédito: Difusión

Lejos de rendirse, Waterman continuó su camino y, fiel a su estilo, trabajó con constancia para superar el difícil momento que vivió en Alianza Lima, donde no logró asentarse. Con esfuerzo y determinación, lo logró: su rendimiento en Coquimbo Unido fue sobresaliente, con 10 goles en la liga chilena, y culminó levantando su primer trofeo profesional.

Para el panameño, este título representa mucho más que un logro deportivo: es la recompensa a la perseverancia frente a los obstáculos y las críticas. De las dudas en Perú a la gloria en Chile, Waterman se consagra como protagonista de un momento histórico para el cuadro ‘pirata’: su primera estrella ya brilla en el cielo coquimbano, y el delantero finalmente consigue el éxito que siempre soñó.