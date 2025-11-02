Perú Deportes

Christofer Gonzales dice adiós a la Liga 1 2025: ‘Canchita’ sufrió una dura lesión que lo obligará a someterse a un tratamiento conservatorio

El mediocentro peruano padece una lesión ligamentaria en la rodilla, que impedirá su presencia con Sporting Cristal en el resto de la temporada. El cuerpo técnico descarta una operación

Christofer Gonzales, el jerarca de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Christofer Gonzales se enfrenta a un duro revés que deja muy mal parado a Sporting Cristal. El popular ‘Canchita’ se desvanece entre lesiones. Esta última, de hecho, afecta sobre manera al club ‘rimense’ con miras a la resolución por los play-off de Copa Libertadores 2026, a disputar frente a Alianza Lima y Cusco FC para la obtención del boleto a la Fase de Grupos.

Para agravio del entrenador Paulo Autuori, el jerarca del mediocampo ‘cervecero’ ha padecido una severa dolencia en la rodilla, que lo obligará a dar por terminada su participación en lo que resta del Torneo Clausura 2025.

Christofer Gonzales durante un partido del Torneo Apertura 2025. - Crédito: Difusión

En un principio se contemplaba el ingreso al quirófano de ‘CanchitaGonzales, pero un consenso entre el área médica de Sporting Cristal y el cuerpo técnico dictaminó que el futbolista sea sometido a un tratamiento conservatorio no invasivo, con el que se espera una recuperación óptima, aunque lenta en tema de tiempos.

Conviene mencionar que hace no mucho, exactamente a mediados de septiembre, el capitán peruano había presentado una dolencia muscular que lo mantuvo en el dique seco alejado de los campos en la Liga 1 2025. Ahora, en este nuevo contexto, el DT Paulo Autuori deberá buscar nuevas alternativas para su esquema.

El volante puso el 1-0 con tremenda maniobra. (Video: L1MAX)

Desde su retorno a Sporting Cristal tras una etapa breve en Universitario de Deportes, Christofer Gonzales ha mostrado compromiso y enfoque renovado. Su salida de la ‘U’ se produjo luego de una falta de continuidad y una rescisión del contrato que él mismo impulsó.

No bien llegó a La Florida, el volante declaró que “no se caracteriza por hablar… lo único que quiero es jugar y disfrutar”. Aunque aún está en proceso de recuperar su mejor estado de forma, su identificación con el club ‘bajopontino’ y las expectativas que genera le brindan un escenario propicio para destacar nuevamente en el mediocampo en un futuro no muy lejano.

Christofer Gonzales recobró la memoria goleadora en Sporting Cristal. - Crédito: Mauro Colán

Cristal reacciona

Sporting Cristal andaba en un momento demasiado bajo y pronunciado a partir de dos derrotas consecutivas sin anotar goles, una de ellas contra Universitario de Deportes que echó por tierra cualquier intención de recortar distancias en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Los ánimos se levantaron en el bloque ‘celeste’ después de que se obtuviera un triunfo revitalizante, pensando sobre todo en el acceso a la próxima edición de la Copa Libertadores, sobre Comerciantes Unidos (4-1) con un recital goleador de Santiago González, Irven Ávila (x2) y Maxloren Castro.

El 'Cholito' recibió la asistencia de Santiago González y amplió la ventaja de los 'celestes'. (L1 Max)

Nosotros sabemos cuándo jugamos bien, cuándo jugamos mal y el previo no fue un mal partido pero no logramos tener eficacia. Hoy sí y felicitaciones a los muchachos”, indicó Paulo Autuori en rueda de prensa añadiendo que “quiero agradecer la amabilidad con la que nos han recibido acá”.

El cierre de la campaña regular de Sporting Cristal será contra Cienciano, jugando como local en el estadio Alberto Gallardo. Actualmente, el equipo del Rímac conserva 57 unidades en la Tabla Acumulada del campeonato peruano, lo que le permite soñar con un ticket para disputar la Copa Libertadores 2026.

