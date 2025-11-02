César Cueto apuntó cuatro fichajes claves para Alianza Lima en 2026: defensa campeón de Copa Sudamericana, dos volantes y un ‘9′. - créditos: Alianza Lima

Alianza Lima no pudo hacer respetar la casa y empató en condición de local ante Melgar en la jornada 17 del Torneo Clausura. Este resultado ha generado preocupación en los hinchas ‘blanquiazules’ de cara a la participación del equipo en los ‘playoffs’, para definir si clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La campaña irregular en la Liga 1 2025 no ha calado bien en los fanáticos, quienes se encuentran inconformes con lo mostrado por el equipo, sobre todo, tras el tricampeonato obtenido por su clásico rival, Universitario de Deportes. En ese sentido, César Cueto apuntó cuatro fichajes claves para mejorar el plantel y pelear en el ámbito local e internacional.

El periodista Wilmer Robles utilizó su cuenta de Twitter para revelar la comunicación que tuvo con el ‘Poeta de la Zurda’ acerca de las contrataciones que debe realizar la dirigencia del club ‘íntimo’, haciendo hincapié en jugadores extranjeros: un defensa campeón de la Copa Sudamericana, dos volantes y un delantero centro.

“César Cueto repasó el fútbol ecuatoriano, colombiano y argentino. Tomó apunte y soltó algunos futbolistas que le gustaría ver jugar en Alianza 2026. ”Son de mi agrado el ‘2’ Schunke de IDV, el ‘9’ Herazo de San Lorenzo, el ‘8’ Billy Arce de Nacional y el ’10′ Ruíz de Barracas““, indicó el comunicador conocido como ‘Tadokoro’, que este año también dialogó con el exjugador y solicitó dos refuerzos.

El periodista Wilmer Robles informó los cuatro fichajes que haría César Cueto para Alianza Lima en 2026. - captura: Twitter

Richard Schunke es un defensa argentino de 33 años que milita en Independiente del Valle, donde es titular habitual, uno de los capitanes, y ganó varios títulos, entre ellos la Copa Sudamericana (2019 y 2022), y otros trofeos de Ecuador.

En tanto, Billy Arce es un mediocampista ecuatoriano de 27 años que se desempeña en Atlético Nacional de Colombia como extremo por ambas bandas o volante ofensivo. En la actual campaña lleva tres goles y una asistencia en 35 partidos, aunque sus mejores números los ofreció en sus dos etapas en Independiente del Valle (21 anotaciones en 73 cotejos).

Por su parte, Javier Ruiz es un volante creativo argentino de 21 años que juega en Barracas Central de su país. Entre sus características se destacan la constante movilidad, la facilidad para habilitar a sus compañeros y con un estilo regateador. Este año cuenta con seis asistencias y tres anotaciones en 27 presentaciones.

El ‘9′ en mención es el colombiano Diego Herazo de 29 años y que pertenece a San Lorenzo de Argentina. Si bien en el ‘ciclón’ tiene un gol en siete partidos este año, en sus cesiones a Deportes Tolima (16 goles en 48 encuentros) y Nacional de Uruguay (nueve dianas y cuatro asistencias en 29 compromisos) mostró mejores cifras.

(Video: Fran405co)

Reimond Manco y los seis fichajes que debe realizar Alianza Lima

La proyección para la plantilla de Alianza Lima del próximo año incorpora la opinión de Reimond Manco, quien identificó seis incorporaciones como clave para sostener el nivel en torneos nacionales e internacionales. En su análisis, la experiencia reciente del club en el sector defensivo colocó el foco sobre el fichaje urgente de un zaguero de jerarquía que complemente a Carlos Zambrano y Renzo Garcés, considerando que con Gianfranco Chávez faltan más efectivos. Cabe resaltar las ausencias causadas por lesiones o expulsiones que afectaron las últimas campañas.

El diagnóstico otorgado por el ‘Rei’ también abarca el mediocampo, donde valoró las alternativas actuales (Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud), pero remarcó una carencia: la falta de un volante ofensivo de nivel ante la posible salida de Pablo Ceppelini.

En los extremos, el insuficiente recambio preocupa al exjugador, quien sugirió la contratación de dos futbolistas que aumenten la exigencia diaria sobre Kevin Quevedo y Eryc Castillo.

Finalmente, el diagnóstico integral rezuma urgencia: los refuerzos, según Manco, deben cubrir un defensor central, un volante creativo de alto nivel, un delantero centro y dos extremos, además de exigir mayor compromiso grupal. “Con estos seis jugadores, Alianza podría pelear de tú a tú con Universitario”, sostuvo.

El 'Rei' habló de los movimientos que debería ejecutar el club 'íntimo', entre ellos, seis fichajes. (Video: A la Cama con el Rei)