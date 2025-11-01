Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Irven Ávila fue la figura del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, duelo válido a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El experimentado delantero marcó un doblete para poner adelante a los ‘cerveceros’ (3-1) en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

El primer tiempo había sido muy peleado y tuvo una anotación por cada lado. Santiago González -con un desvío en la barrera- marcó desde un tiro libre. Después, el mismo extremo argentino provocaría un penal, que fue cambiado por gol por el centrodelantero Matías Sen en los descuentos.

La etapa complementaria se perfilaba para que también sea reñida, sin embargo, una expulsión en contra de las ‘águilas cutervinas’ benefició a los ‘celestes’. Paolo Mendez recibió una tarjeta roja del árbitro a los 55′ y la visita decidió adelantar sus líneas en búsqueda de la victoria.

Así, a los 68′, Irven Ávila aprovechó un buen centro de Jesús Pretell y mandó a guardar la pelota con un violento cabezazo. Su disparo fue inatajable para Álvaro Villete, pues ingresó cerca del vórtice de su arco. El guardameta solo voló para la foto porque no pudo ni rosar el esférico.

Cuatro minutos después, el ‘Cholito’ volvió a aparecer para solo empujar la redonda y marcar su doblete. Todo partió de un error de un defensa de Comerciantes, que fue presionado por Santiago González. El extremo argentino asistió al delantero peruano para que supere a Luis Alberto Bonnet en la lista de máximo artilleros de la historia del club.

El 'Cholito' recibió la asistencia de Santiago González y amplió la ventaja de los 'celestes'. (L1 Max)