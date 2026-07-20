Toma del campus en la UNSAAC continúa mientras estudiantes exigen laboratorios, comedor universitario y obras de infraestructura

Estudiantes de la UNSAAC mantienen la toma del campus principal desde el 20 de julio. Redes sociales

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) enfrenta una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles que coloca en el centro del debate una serie de demandas vinculadas con infraestructura, servicios, procesos académicos y bienestar universitario. La medida reúne a estudiantes de distintas facultades y filiales, quienes exigen respuestas de las autoridades frente a problemas que, según sostienen, permanecen sin solución.

La protesta reúne reclamos de diferentes sedes de la universidad. Los pedidos abarcan desde la ejecución de proyectos de infraestructura hasta la mejora de las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas. La movilización también incorpora solicitudes relacionadas con los procesos de admisión y el acceso a beneficios estudiantiles.

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El escenario motivó la intervención de la Federación Universitaria del Cusco (FUC), organización que expresó su respaldo a las acciones impulsadas por la Asamblea Federada y colectivos estudiantiles autoconvocados. Mediante un comunicado oficial, la federación sostuvo que las reuniones sostenidas con las autoridades universitarias no ofrecieron respuestas concretas a la plataforma de demandas presentada por los estudiantes.

Mientras continúan las manifestaciones, las autoridades universitarias adoptaron medidas para garantizar el desarrollo de las actividades académicas. La UNSAAC comunicó cambios temporales en la modalidad de enseñanza y exhortó a docentes y estudiantes a mantenerse informados mediante los canales institucionales.

Estudiantes mantienen la toma del campus y exigen atención inmediata

Estudiantes de distintas sedes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco iniciaron la toma del campus principal como medida de presión para exigir la atención de diversos reclamos planteados por sus centros federados. La jornada de protesta comenzó el 20 de julio con la participación de la Asamblea Federada y colectivos estudiantiles autoconvocados.

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Entre los principales pedidos figura la programación inmediata del examen de admisión 2026-II para la filial de Curahuasi, luego de que los estudiantes cuestionaran la exclusión de esa sede del último proceso de admisión. También solicitaron culminar el saneamiento físico-legal del terreno destinado a la sede universitaria, requisito considerado necesario para el desarrollo de futuros proyectos.

Los manifestantes adoptaron como consigna “Estudiar y luchar”, frase que acompañó la movilización durante la jornada. Asimismo, advirtieron que la ocupación del campus continuará mientras no existan respuestas efectivas por parte del rectorado.

Reclamos incluyen infraestructura, laboratorios y bienestar universitario

Estudiantes del UNSAAC realizaron una protesta en su casa de estudios. Foto: Cusco En Línea / Facebook

La plataforma presentada por los estudiantes incorpora demandas relacionadas con el funcionamiento de diversas facultades y filiales de la universidad.

Desde la Facultad de Educación solicitaron acciones frente a presuntos casos de abuso psicológico atribuidos a docentes de la filial de Espinar. En paralelo, la Federación Universitaria del Cusco incluyó dentro de su comunicado el pedido de sanciones por presuntos casos de violencia psicológica registrados en esa sede.

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En la Escuela Profesional de Psicología, los estudiantes insistieron en la implementación y funcionamiento de la Cámara Gesell, además de los laboratorios de Neuropsicología y Psicología Experimental. Según indicaron, estas instalaciones permanecen pendientes desde hace más de cuatro años.

Los reclamos también alcanzan a la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, cuyos estudiantes solicitaron el inicio del proyecto para construir su pabellón. A ello se suma el pedido de ejecutar los compromisos e inversiones previstos para la sede de Kayra.

Representantes de Kayra también denunciaron problemas relacionados con el abastecimiento de agua y el funcionamiento de laboratorios. Además, exigieron el inicio de la construcción de un comedor universitario, tras señalar que agotaron la vía administrativa y los espacios de diálogo sin obtener soluciones.

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Federación Universitaria respalda la plataforma de lucha

La Federación Universitaria del Cusco manifestó públicamente su respaldo a la movilización mediante un comunicado oficial. En ese pronunciamiento sostuvo que los espacios de diálogo desarrollados con las autoridades universitarias no produjeron respuestas concretas frente a los reclamos estudiantiles.

Dentro de la plataforma respaldada por la FUC figura la protección de vacantes para ingresantes mediante el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPRU), la implementación de laboratorios y de una Cámara Gesell para Psicología, el inicio de obras para Ingeniería Eléctrica y la ejecución de los compromisos de inversión para Kayra.

El documento también incorpora pedidos relacionados con el bienestar universitario, como la inclusión de voluntarios dentro de la Beca Comedor y la ampliación de la vigencia de los carnés universitarios. Los estudiantes también cuestionan el retraso en la entrega de esos documentos, situación que, según sostienen, obliga a numerosos alumnos a pagar la tarifa completa del transporte público.

Rectorado instala una mesa de diálogo y universidad dispone clases virtuales

La protesta exige soluciones en infraestructura, laboratorios, bienestar universitario y procesos académicos. Facebook

Frente a la protesta, la dirigencia estudiantil sostuvo una reunión con el rector Lauro Enciso para instalar una mesa de diálogo destinada a revisar el pliego de demandas presentado por los estudiantes.

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Durante ese espacio también se incorporaron nuevas solicitudes, entre ellas el equipamiento de las facultades, la aceleración del proceso de acreditación de las filiales y el incremento de vacantes para el comedor universitario.

De manera paralela, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informó que, desde el 20 de julio y hasta nuevo aviso, todas las actividades académicas se desarrollarán bajo modalidad virtual. Según comunicó la institución, la medida busca garantizar la continuidad del servicio educativo y el desarrollo de las labores académicas.

La universidad también exhortó a estudiantes y docentes a cumplir con las clases mediante las plataformas virtuales y pidió a la comunidad universitaria mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. Entretanto, los manifestantes reiteraron que mantendrán la toma del campus y advirtieron que no descartan intensificar sus medidas si sus demandas continúan sin respuesta.

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