Perú Deportes

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

A las afueras del célebre Emirates Stadium, el fanático de los ‘gunners’ fue entrevistado por una periodista de un medio inglés reconocido

Por José Manuel Quintana

Y fue entrevistado por importante cadena deportiva. (Video: Sky)

Pasión que cruza fronteras. Alrededor del mundo, fanáticos del fútbol sueñan con conocer algún día los míticos estadios que solo pueden ver por televisión. La Premier League, tal vez la más competitiva y convocante, congrega en Perú un fuerte grupo de aficionados. Uno de ellos llegó hasta Londres y convirtió en realidad el anhelo que lo acompañaba desde la niñez.

El seguidor peruano llegó a la capital inglesa con el firme objetivo de ocupar una de las graderías en el Emirates Stadium, el escenario del Arsenal. El club del norte de Londres es el equipo favorito de nuestro connacional.

Antes de ingresar al recinto, una periodista del medio británico Sky Sports conversó con él y compartió su historia. “Vengo desde Perú solo por el equipo. Es mi equipo desde que era un niño”, sostuvo el seguidor de los gunners, identificado como Piero Palomino.

Hincha peruano cumple su sueño de ver al Arsenal de Inglaterra.

Más adelante, explicó que estuvo ahorrando en los últimos meses para hacer realidad este viaje y llegar hasta el barrio de Holloway, en el norte de Londres. “Cuando era niño, recuerdo prendía la TV para ver los partidos del Arsenal”, sumó.

Como muestra de su pasión por el equipo que dirige actualmente Mikel Arteta, recordó a parte de las figuras emblemáticas de la institución en la pasada década. “Veía a Santi Cazorla y a Samir Nasri”, concedió. Luego, compartió la primera desilusión que vivió con el fútbol, tan intensa que terminó en lágrimas.

“La primera vez que lloré por fútbol fue cuando perdimos con Barcelona en la final de la Champions. Fue terrible”, evocó. Antes de ingresar a tomar su lugar en la butaca del estadio, señaló que estaba emocionada y entonó la emblemática canción de Louis Dunford, The Angel. “North London Forever”, coreó.

Por la Carabao Cup, el
Por la Carabao Cup, el Arsenal derrotó por 2-0 al Brighton en el Emirates Stadium. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

En su cuenta de Instagram, el joven hincha peruano de los gunners compartió una imagen adentro del recinto y enfocando a Bukayo Saka, una de las figuras del cuadro de Arteta y de la selección de Inglaterra. “Hoy tuvo la suerte de ver a mi jugador favorito a tan solo unos metros míos”, publicó.

Actualidad del Arsenal

Con su última victoria en casa ante el Brighton por 2-0, el Arsenal se ha instalado en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, también conocida como la Carabao Cup. Por un pase a la siguiente ronda, se las verá ante el Crystal Palace de Oliver Glasner.

Mikel Arteta lidera al Arsenal
Mikel Arteta lidera al Arsenal por sexta temporada. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

En la Premier League, el conjunto del norte de Londres se ubica como líder con 22 puntos. Su más inmediato perseguidor, el Bournemouth, está a cuatro unidades de distancia. En nueve jornadas, los londinenses registran nueve victorias, un empate y una derrota.

El buen andar del equipo dirigido por Mikel Arteta también ha rendido frutos en la actual Champions League. El Arsenal es uno de los cinco equipos que registran puntaje perfecto en las tres primeras fechas de la competición europea.

