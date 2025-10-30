Perú Deportes

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los ‘albos’, con Tiago Nunes en la banca, se presentan en el Allianz Parque con un equipo conformado por sus máximas figuras, las mismas que trascendieron en la goleada de ida contra el ‘verdao’. Conoce los horarios de la contienda

LDU Quito tiene una cita con la historia en Allianz Parque. Allí deberá cuidar, a toda costa, su amplia ventaja obtenida en casa contra un Palmeiras que saldrá a proponer su fútbol más dinámico con la clara idea de remontar la llave y así ingresar a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

El emocionante partido, que contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se desarrollará hoy, jueves 30 de octubre, a partir de las 19:30 horas (Perú) bajo la transmisión de ESPN. La website Infobae te trae todos los pormenores.

Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) asestó un inesperado golpe a Palmeiras, en el primer partido de las semifinales, goleándolo 3-0, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con una exhibición de Gabriel Villamil, joven mediocentro boliviano que se despachó con un doblete con el que confirmó su grato estado de momento bajo la disciplina de Tiago Nunes.

Aunque el resultado fue tan amplio como resonante, los ‘albos’ no se confían ni mucho menos dan por cerrada la llave. Entienden que su próxima visita al Allianz Parque demandará un ejercicio de supervivencia extrema y atención máxima frente a un oponente que saldrá a arrollar desde el silbatazo inicial.

Eso sí, suceda lo que suceda en la revancha, a desarrollarse en Brasil, existe una enorme satisfacción por el enorme papel desplegado a lo largo del año. “Arrancamos el año ganando la Supercopa, después la Libertadores se hizo un sueño. Un sueño de todos, no solamente de los jugadores sino también de los dirigentes y de la hinchada. Ahora ya todos nos dan como favoritos, pero estamos tranquilos de que lo podemos lograr“, mencionó Lisandro Azulgaray.

Por su lado, Palmeiras vivió uno de los momentos más difíciles de la temporada con el terrible descalabro acontecido en Quito. Fue superado de cabo a rabo y sin opción a reacción tanto por el excelso nivel de los locales como la presencia de un nivel importante de altitud.

A pesar de esas circunstancias, existe plena seguridad en el cuerpo técnico del ‘verdao’ en darle vuelta a la tuerca. “Somos el equipo de las remontadas. Necesitamos de su ayuda más que nunca, tengo fe de que algo mágico va a pasar. No me pregunten cómo, ni cuándo, pero lo haremos”, externó el entrenador Abel Ferreira.

Palmeiras mantuvo un paso perfecto en la Copa Libertadores 2025. No concedió derrota alguna en la Fase de Grupos y apenas su único revés fue en octavos de final tras una igualada sin goles, en casa, contra Universitario de Deportes, aunque el boleto a la siguiente ronda ya estaba en sus manos tras una resolución imponente en Lima. Ahora, su gran prueba de fuego será remontarle el score a LDU. Difícil, no imposible.

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El Liga de Quito vs Palmeiras, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, se disputará HOY, jueves 30 de octubre, y comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está programado para las 20:30 horas.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido dará inicio a las 21:30 horas, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. Para los espectadores en España, el encuentro arrancará a las 02:30 horas del jueves 30.

Canal TV de LDU Quito vs Palmeiras por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El choque entre Liga de Quito y Palmeiras se celebrará en el Allianz Parque. En Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, la transmisión estará a cargo de ESPN.

En Estados Unidos, por su parte, la cobertura estará en manos de beIN Sports y fuboTV. Para Centroamérica y México, los derechos corresponden a ESPN 5 y ESPN 2, respectivamente. Asimismo, las plataformas de streaming Disney+ y Pluto TV ofrecerán el cotejo en toda la región.

