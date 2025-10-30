Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025.

LDU de Quito se medirá en condición de visitante frente a Palmeiras hoy, jueves 30 de octubre, en un duelo válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo será el escenario de un encuentro clave entre dos equipos que jugarán el todo por el todo para llegar a la gran final en Lima.

El conjunto ‘albo’ no tuvo actividad el pasado fin de semana en la LigaPro de Ecuador debido a la suspensión de su cotejo con Independiente del Valle, ya que este se mantenía compitiendo internacionalmente.

La goleada 3-0 propinada al equipo brasileño en la ida ha provocado que los ‘universitarios’ lleguen más tranquilos, con la necesidad de mantener la amplia diferencia y llevarse el triunfo. No obstante, el técnico Tiago Nunes prescindirá de los servicios de Gonzalo Valle, Bryan Ramírez y Gian Franco Allala por problemas físicos.

Tiago Nunes, exDT de Sporting Cristal, ha llevado a LDU de Quito a las instancias finales de la Copa Libertadores 2025. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

Por otro lado, Palmeiras empató 0-0 ante Cruzeiro y sigue liderando el Brasileirao con 62 puntos, uno encima de Flamengo. El título local se disputaría hasta las últimas fechas.

El DT Abel Ferreira se ha mostrado optimista de cara al compromiso de vuelta en Brasil y ha convocado a la hinchada del ‘verdao’ para que alienten sin cesar en el Allianz Parque. “90 minutos es mucho tiempo, prepárense para una noche mágica. Hago un llamado a nuestra afición; hace mucho que no pido nada. Desde el primer hasta el último segundo, no dejen de cantar y animar al equipo. Somos el equipo de las remontadas y del amor. Más que nunca, necesitamos ayuda. Creo y tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves”, dijo en conferencia de prensa.

José Manuel López ha formado una dupla de temer en el ataque de Palmeiras con Vitor Roque. - créditos: REUTERS/Jorge Silva

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El LDU de Quito vs Palmeiras se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo. En Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia y Bolivia, el partido será transmitido por ESPN. En Argentina, la señal estará a cargo de FOX Sports, y en Chile se podrá ver por ESPN Premium.

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura estará disponible en beIN Sports y fuboTV. En Centroamérica, los derechos corresponden a ESPN 5, mientras que en México el duelo será emitido por ESPN 2. Además, la transmisión estará habilitada en toda la región a través de la plataforma de streaming, Disney+.

Horario de LDU Quito vs Palmeiras por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El encuentro de vuelta entre LDU de Quito y Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 se jugará hoy, jueves 30 de octubre. El partido comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio está fijado para las 20:30 horas.

En Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, el duelo iniciará a las 21:30 horas, mientras que en México está programado para las 18:30 horas. En España, el encuentro dará comienzo a las 02:30 horas del viernes 31.

El club ecuatoriano avisó los detalles del choque por vuelta de semifinales del torneo de Conmebol. (Video: LDU de Quito)

Historial de enfrentamientos

LDU de Quito y Palmeiras se han enfrentado en tres oportunidades en competencias de Conmebol. Cada uno ha obtenido un triunfo, aunque en el último partido que protagonizaron el 23 de octubre de este año, el cuadro ‘albo’ se hizo con la victoria con un contundente 3-0.

El estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito fue testigo de los goles convertidos por Gabriel Villamil (x2) y Lisandro Alzugaray, que hicieron que los ecuatorianos queden con una gran ventaja de cara a la vuelta.

Goles y resumen del triunfo 'albo' en Quito. (Video: Conmebol)

LDU de Quito vs Palmeiras: posibles alineaciones

LDU de Quito: Alexander Domínguez, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Kevin Minda, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira