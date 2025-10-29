Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada será decisiva para algunos equipos: Racing y Flamengo definirán al finalista de la Copa Libertadores, Juventus hará lo suyo en la Serie A, Manchester City tendrá acción en EFL Cup, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Hoy, miércoles 29 de octubre, la agenda futbolera estará llena de emocionantes partidos: se conocerá al finalista de la Copa Libertadores, continuará la Copa del Rey, habrá acción en la Serie A, Manchester City hará lo suyo en EFL Cup de Inglaterra, y mucho más.

Racing Club y Flamengo se enfrentarán en Avellaneda por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El cruce completa la serie que comenzó la semana pasada en el estadio Maracaná, donde el equipo brasileño ganó 1-0. El ganador avanzará a la final del torneo.

Bajo la conducción de Gustavo Costas, la ‘academia’ afronta la revancha con el objetivo de dar vuelta la serie ante su público, luego de un marcador estrecho en el partido de ida, en el que la diferencia pudo ampliarse. El club de Avellaneda, que después de 28 años volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos del continente, intenta avanzar a una final histórica.

Flamengo, por su lado, llega a este encuentro con ventaja por el resultado de la ida, aunque ha mostrado menos solidez jugando como visitante. En la ronda anterior, accedió a semifinales tras superar a Estudiantes de La Plata por penales, luego de un rendimiento irregular en la serie. Terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero, pero quedó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de gol. Registró tres victorias, dos empates y una derrota en casa ante Central Córdoba. En octavos de final, eliminó a Internacional con un global de 3-0, tras ganar ambos partidos.

Partido de Copa Libertadores

- Racing Club vs Flamengo (19:30 horas / Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN)

Partidos de Serie A

- Juventus 3-1 Udinese (Finalizado)

- AS Roma 2-1 Parma (Finalizado)

- Como 1907 3-1 Hellas Verona (Finalizado)

- Bologna vs Torino (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Inter Milán vs Fiorentina (14:45 horas / Disney+, ESPN)

- Genoa vs US Cremonese (14:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Ligue 1

- Lorient vs PSG (13:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Nice vs Lille (13:00 horas / Disney+ Premium)

- Metz vs Lens (13:00 horas / Disney+ Premium)

- Le Havre AC vs Stade Brestois (13:00 horas / Disney+ Premium)

- O. Marsella vs Angers (15:05 horas / Disney+ Premium)

- Toulouse vs Rennes (15:05 horas / Disney+ Premium)

- Nantes vs AS Monaco (15:05 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Paris FC vs O. Lyon (15:05 horas / Disney+ Premium)

- Strasbourg vs Auxerre (15:05 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Allianz Cup

- SC Braga vs Santa Clara (14:15 horas / DSports 4, DGO)

- Benfica vs Tondela (15:45 horas / DSports2, DGO)

Partidos de Central American Cup

- Plaza Amador vs Sporting San Miguelito (18:45 horas / Disney+ Premium)

- Xelajú MC vs Real España (21:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Copa Alemania

- Mainz 05 0-2 Stuttgart (Finalizado)

- Paderborn 07 2-3 Bayer Leverkusen (Finalizado)

- Fortuna Düsseldorf vs Friburgo (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Colonia vs Bayern Munich (14:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Copa del Rey

- Las Garres vs Elche (13:00 horas / América tvGO)

- Ciudad de Lucena vs Villarreal (15:00 horas / América tvGO)

- CD Yuncos vs Rayo Vallecano (15:00 horas / América tvGO)

Partidos de EFL Cup

- Arsenal vs Brighton (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Liverpool vs. Crystal Palace (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Swansea City vs Manchester City (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Wolverhampton vs Chelsea (14:45 horas / Disney+ Premium)

- Newcastle vs Tottenham (15:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol colombiana

- La Equidad vs Fortaleza (16:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Millonarios vs Once Caldas (20:20 horas / RCN Nuestra Tele)

Partido de fútbol uruguayo

- Peñarol vs Plaza Colonia (18:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partido de MLS

- Los Angeles FC vs Austin FC (21:30 horas / Apple TV)

