Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

La ‘academia’ tendrá que revertir el 1-0 de la ida si quiere avanzar a la final del certamen Conmebol. Será todo o nada para los de Gustavo Costas. Revisa cómo seguir el encuentro en los distintos países de Sudamérica

Todo o nada. Racing Club y Flamengo se verán las caras hoy, miércoles 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda, el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro continúa la serie iniciada la semana pasada en el estadio Maracaná, que terminó con victoria 1-0 para los brasileños. Y se definirá el primer finalista de la competición.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con la expectativa de revertir la serie ante toda su hinchada tras haber conseguido en la ida un resultado ajustado, considerando que la diferencia pudo haber sido mayor. Tras 28 años, la ‘academia’ volvió a ubicarse entre los cuatro mejores de América y busca el pase a una final histórica.

En la fase de grupos, Racing encabezó la zona E con 13 puntos gracias a cuatro victorias, un empate y una derrota. En octavos de final eliminó a Peñarol de Uruguay con un marcador global de 3 a 2, tras perder en Montevideo 1 a 0 y ganar en Avellaneda 3 a 1. En cuartos de final, avanzó frente a Vélez Sarsfield al imponerse 1 a 0 en ambos partidos.

Para este compromiso, el técnico argentino no podrá contar con Santiago Sosa, quien sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho durante el partido de ida y fue operado de emergencia. Franco Pardo sigue ausente por lesión. Juan Nardoni, recientemente recuperado, se perfila como reemplazante de Sosa y afronta el duelo en mejor estado físico, al igual que Gabriel Rojas.

En cuanto a Flamengo, el equipo llega como favorito por la diferencia obtenida en la ida, aunque fuera de casa ha mostrado menor solidez. En la instancia anterior, necesitó de los penales para eliminar a Estudiantes de La Plata y su desempeño general ha sido irregular. En la fase de grupos terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualando en unidades con Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque avanzó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de gol. Logró tres victorias, dos empates y perdió como local ante Central Córdoba. En octavos de final superó a Internacional con un global de 3 a 0 tras imponerse en ambos encuentros.

Leo Pereira, de Flamengo, dispara
Leo Pereira, de Flamengo, dispara a puerta en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing Club, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. 22 de octubre de 2025 REUTERS/Sergio Moraes

Horarios de Racing vs Flamengo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El duelo entre la ‘academia’ y el ‘mengao’ se jugará hoy, miércoles 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - Flamengo v Racing Club - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 22, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta in action with Racing Club's Santiago Sosa REUTERS/Ricardo Moraes

La definición de las semifinales será televisado por ESPN para Perú y toda Latinoamérica. También estará disponible por la plataforma streaming de Disney+, el cual cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección. En Argentina, el partido se emitirá por FOX Sports, Telefe y también estará disponible en el canal de YouTube de Telefe. En Chile, el duelo será transmitido por ESPN Premium y Chilevisión. Además, Infobae informará todos los detalles del crucial duelo.

Racing vs Flamengo: posibles alineaciones

  • Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique o Pedro. DT: Filipe Luis.

