Fecha confirmada del Perú vs Bolivia: detalles del último amistoso del 2025

La Federación Peruana de Fútbol quiere cerrar el 2025 de la mejor manera, por ello viene preparando un último amistoso de la selección nacional del año. Se conoció que el rival será Bolivia y se jugará en diciembre.

Este encuentro será después de la fecha FIFA de noviembre, el cual se jugará frente Rusia y Chile en tierras rusas el próximo miércoles 12 de noviembre y el martes 18 de noviembre.

La temporada para la ‘blanquirroja’ cerrará ante la ‘verde’ y se filtró la fecha confirmada en la que se dará el cotejo: será el domingo 21 de diciembre, según Kevin Pacheco. El periodista de RPP también informó que está casi cerrado que el choque se llevará a cabo en Chincha.

“Si se da el amistoso, sería en Perú y no necesariamente en Lima. Se está viendo alternativas, entre ellas el Estadio Félix Castillo de Chincha. Al no ser fecha FIFA, la idea es que se pueda afrontar con jugadores del torneo local y los del extranjero que estén libres”, compartió el comunicador unas semanas atrás.

¿Cuándo sale la lista de convocados para duelos con Rusia y Chile?

Manuel Barreto afrontará su segundo y tercer partido al mando interino de la selección peruana durante la próxima fecha doble, donde enfrentará a Rusia y Chile. El entrenador realizó su debut frente a la ‘roja’ el pasado 10 de octubre, en un compromiso que concluyó con derrota por 2-1 en Santiago.

Ese fue su único partido hasta el momento, pero en la siguiente ventana internacional deberá enfrentar a dos equipos de peso. La ‘Muñeca’ iniciará el proceso con el anuncio de la lista de convocados, que ha despertado atención por las sorpresas presentes en la citación anterior. Su enfoque está puesto en la renovación del plantel, dando espacio a nuevas figuras en busca de un recambio generacional.

La nómina oficial se dará a conocer la próxima semana, tras la culminación de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025, programada para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. Posteriormente, comenzarán los entrenamientos en La Videna con jugadores de la Liga 1.

Renato Tapia no será convocado para fecha FIFA en noviembre

Se conoció que el futbolista de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos no integrará la convocatoria para los encuentros ante Rusia y Chile por la fecha FIFA. Su ausencia responde exclusivamente a criterios deportivos y no está relacionada con la polémica surgida cuando Manuel Barreto asumió como entrenador interino tras la salida de Óscar Ibáñez.

“Renato Tapia no estará en los amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile en noviembre. FPF no envió carta de reserva.Fuentes de RPP indican que decisión se da luego de que el futbolista se encuentre en recuperación por un desgarro en la pierna derecha", apuntó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

Horarios confirmados para los partidos de Perú con Rusia y Chile

La ‘blanquirroja’ se enfrentará a Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Se confirmó el horario y será a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Y el choque con Chile será el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi. La hora establecida será a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

