Alan Diez reveló que equipo del Brasileirao contactó a Alex Valera: “Lo vieron cuando fue a jugar con Palmeiras”

El goleador de Universitario podría cambiar de aires de cara a la próxima temporada. Sus 17 goles llamaron la atención de un elenco brasileño

Si bien Alex Valera no desentonó en todas las temporadas que vistió la camiseta de Universitario de Deportes, esta última fue la mejor sin duda alguna. No solo volvió a ser el goleador del elenco de Ate, sino también marcó tantos importantes para conquistar el tricampeonato nacional.

De sus 17 tantos -16 en la Liga 1 y 1 en la Copa Libertadores- ya se comienza a hablar fuera de Perú. Algo que podría desencandenar en nueva oportunidad para el delantero peruano en el extranjero después de su falllido paso por Al Fateh de Arabia Saudita por allá en el 2022.

El periodista deportivo Alan Diez hizo una revelación en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Vamos al Var’, en la cual dio a conocer que Valera estaría más cerca de tener otra chance lejos de territorio nacional.

En primera instancia, Diez señaló que se contactó con el representante del delantero de la ‘U’ para saber si habían llegado propuestas por su jugador después de ser determinante para que su equipo se convierta en tricampeón de la Liga 1.

El reportero se mantuvo cauteloso con soltar el nombre del equipo que pretende a Alex hasta que su compañero ejerció una presión para que comparta la información. En ese momento, manifestó que se trata de Ceará, cuadro que compite en la máxima categoría de Brasil, es decir, en el Brasileirao.

“Qué pasa si lo llama, no quiero ser infidente, lo llama un equipo de Brasileirao, de media tabla si quieres, lo llamaron de Ceará (…) ¿Tú crees que va a decir ‘no’? qué jugador de fútbol, cualquiera de la ‘U’, recibe una oferta del Brasileirao, ¿no se va? Se van volando, el jugador de fútbol es profesional, ‘chancaca’ (plata) papá, nada que la camiseta”, expresó.

Instantes después, Alan Diez añadió más detalles sobre el interés de Ceará por Alex Valera. El comunicador apuntó que clubes de Brasil vieron al ‘nueve’ nacional cuando fue a jugar con Universitario de Deportes ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aunque, el mismo reportero de RPP explicó que -por el momento- no se puede hacer ningún fichaje en el Brasileirao porque está cerrado el mercado. “Es que cuando fue a jugar con Palmeiras, lo vieron, pero no se puede hacer nada porque el libro de pases está cerrado, han preguntado por él, como cualquiera indaga”, acotó.

El libro de pases del Brasileirao se volverá a abrir recién en enero del 2026, fecha en la que recién Ceará podría incorporar a Alex Valera, en caso que deciden apostar por el actual goleador de Universitario y el llamado a ser el delantero titular en el nuevo proceso de la selección peruana.

La actualidad de Ceará en el Brasileirao

Tras haberse disputado 29 jornadas en el Brasileirao, Ceará se encuentra en la mitad de la tabla, rozando con la zona de descenso y la de clasificación a un certamen internacional. Los ‘alvinegros’ suman 35 puntos de 87 posibles con 9 victorias, 8 empates y 12 derrotas.

Actualmente, el ‘vozao’ cuenta con Pedro Raúl como delantero titular. El brasileño de 28 años lleva 15 tantos -dos dobletes incluidos- en la temporada, contando los diferentes torneos estaduales y nacionales. Pero, su préstamo de Corinthians finaliza en diciembre del 2025.

