“La idea es traer brasileras, pero que no estén fuera de su carrera”: La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley

Cenaida Uribe es la mente detrás del éxito de Alianza Lima en el vóley peruano. La gerenta tiene un bicampeonato en su haber y ahora busca poner al club ‘íntimo’ en el mapa internacional. Para ello, organizó una Noche Blanquiazul con un cuadrangular con Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina, la cual marca un precedente en la historia de este deporte en el país.

Después del final del evento, Uribe brindó declaraciones para las cámaras de América TV y fue consultada si le gustó alguna de las jugadoras de los dos equipos extranjeros. A lo que respondió con mucha gracia y reveló que ya les una propuesta informal a algunas voleibolistas brasileñas y argentinas.

“Yo me acerqué, no pierdo el tiempo, a varias, cuando le daba la medallita, les decía ‘ojalá el próximo año quieras venir acá’ y se reían”, expresó la directiva ‘blanquiazul’ en primera instancia, mientras se le dibujaba una enorme sonrisa en su rostro.

Luego, la mandamás del equipo de voleibol de Alianza puntualizó sobre las deportistas que captaron su atención: “En River hay una niña de 16 años, central, de 1.92 metros, buenísima, esa en dos, tres años va a ser un ‘boom’. De ‘flu’, todas son buenas, la central, la punta, todas son buenas”.

Aunque, Uribe no dejó pasar la oportunidad para mandar una indirecta a los equipos de la Liga Peruana de Vóley, que fichan voleibolistas cerca del retiro. “La idea es traer brasileras, pero que no estén prácticamente fuera de su carrera, que estén en pleno nivel y jugando la Superliga, esa es la idea, para la próxima”.

En redes sociales, sus palabras fueron vinculadas por los hinchas del voleibol con las recientes incorporaciones del clásico rival, Universitario de Deportes, el cual trajo a Mara Leao y Angélica Malinverno, quienes superan los 30 años de edad.

La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley sobre fichajes de refuerzos brasileros.

Cenaida Uribe reveló su estrategia para fichar voleibolistas

Asimismo, Uribe aprovechó para hablar un poco sobre su estrategia para fichar a jugadoras para Alianza Lima. Esta se basa en un exigimiento exhaustivo, como la comunicación constante con la voleibolista, que permite que se genere un vínculo más allá de lo deportivo.

“Ya pregunté hace rato, con Maria Alejandra (Marin) vengo hablando hace cinco años, no es ahorita, la conozco, nos hemos mensajeado, me ha saludo por mi cumpleaños. Con Elina (Rodríguez) igual, no es que un día para otro yo aparezco, las voy mapeando, voy viendo dónde están, si le va bien en su equipo o no le va, así van llegado”, explicó.

No obstante, Uribe mantiene la calma y se enfoca en esta temporada, donde tendrá que afrontar la Liga Peruana de Vóley, Mundial y Sudamericano de Clubes. “Hay que ver, porque el equipo que tengo, estoy contenta, vamos a ver qué cosa pasa el próximo año, me adelantaría si te diría voy a traer a alguna”.

El cuadro peruano se impuso 25-16 y ganó el partido 3-1 en sets. (Video: América TV)

Su felicidad por la Noche Blanquiazul 2025

Finalmente, Cenaida Uribe compartió su felicidad por estar en Alianza Lima y organizar un evento de la magnitud de la Noche Blanquiazul. “Mejor imposible, estoy donde muchos quisieran estar seguramente, feliz con lo que hago, me encanta, tengo todo el respaldo, tengo un super equipo, mejor que esto, imposible, estoy haciendo lo que me gusta y ando feliz”.

Inclusive, la directiva manifestó que ya está proyectándose a la siguiente presentación de las ‘íntimas’. “Tú sabes que antes que comience esta presentación el sábado, el viernes ya estaba pensando qué voy a hacer el otro año, estoy loca, ya sé qué voy a hacer el próximo año, pero no lo voy a decir. Ya sé lo que voy a hacer, lo tengo acá”.