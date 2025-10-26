Cenaida Uribe criticó la reprogramación del debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Es una tontería”

La jefa del equipo 'blanquiazul' arremetió contra la Federación Peruana de Vóley por exponer a sus jugadoras a jugar dos partidos en un solo día. (Video: América TV)

El primer día de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima se vivió con un ambiente festivo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, donde los hinchas acompañaron con entusiasmo a las actuales bicampeonas del vóley peruano. En medio de ese contexto festivo, Cenaida Uribe, aprovechó la ocasión para hablar sobre la temporada que inicia y, de paso, expresar su molestia por la reciente reprogramación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley.

La controversia surgió luego de que la organización decidiera modificar solo el horario, pero no la fecha, del partido de la jornada inaugural ante Kazoku No Perú. Esto obligará a las ‘íntimas’ a disputar dos compromisos el mismo domingo 26 de octubre: el encuentro por la liga local y, posteriormente, un amistoso internacional contra River Plate, como parte de su evento de presentación.

“Es una tontería tener que ir a las 3 de la tarde al Callao y tener que volver aquí (San Borja) a las 6 y no tomar consciencia o darte cuenta del daño que le haces a las jugadoras. Yo lo dejo ahí. Son temas que tiene que ver la gente que, se supone entre comillas, tiene que ver por el bien del voleibol“, manifestó Cenaida Uribe en diálogo con América TV, dejando clara su postura crítica hacia la Federación Peruana de Vóley (FPV), organizadora del torneo.

A pesar de la molestia, la jefa de equipo de Alianza Lima aseguró que el plantel hará todo lo posible por presentarse en ambos compromisos. No obstante, enfatizó que la prioridad será el partido internacional contra River Plate, correspondiente a la segunda jornada de la Noche Blanquiazul. Para el duelo de la liga local frente a Kazoku, todo indica que alineará un sexteto alterno, cuidando la energía y el rendimiento de las jugadoras.

El plantel oficial de Alianza Lima Vóley para la temporada 2025/26. Crédito: Prensa AL

“Nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo, pero el objetivo principal mañana es celebrar a lo grande nuestra Noche Blanquiazul. Iremos a cumplir allá, ya veremos si vamos con juveniles o completaremos el equipo igual. Nuestra fiesta es aquí en la Noche Blanquiazul“, subrayó, reafirmando que la festividad y la presencia de los hinchas serán la preferencia del club.

Victoria motivadora ante Fluminense

Más allá de la crítica, el primer día de la Noche Blanquiazul fue un éxito rotundo para Alianza Lima. El equipo dirigido por Facundo Morando celebró una gran victoria ante Fluminense, uno de los equipos de la Superliga brasileña, con un marcador de 3-1. Tras ese resultado positivo, Cenaida Uribe destacó la labor del plantel.

“Tengo que felicitar a mis chicas y al cuerpo técnico que han hecho un super trabajo. Este primer partido ha sido un éxito total, con una victoria ante tremendo equipo de la Superliga brasileña. Haberle ganado 3-1 para nosotros es muy bueno y esto te da la idea de que se pueden lograr cosas grandes, podemos seguir adelante. Este es el primer duelo ‘oficial’ y creo que el equipo va para mucho más”, indicó.

El cuadro peruano se impuso 3-1 y celebró la victoria. (Video: América TV)

La jefa de equipo también se refirió a la situación de Clarivett Yllescas, quien presentó molestias en el tendón: “No es una lesión, solo es un estironcito, no creo que sea nada grave. Vamos a revisarlo con los médicos inmediatamente, pero siempre estamos con ‘Clari’. Ella quiere dar lo mejor, así que vamos a ver el mejor tratamiento para poder recuperarla rápido. Lo bueno es que, a diferencia de otros momentos, hay chicas que la pueden suplir. Entra una, sale otra y el equipo sigue caminando. Estoy contenta por eso”.

La victoria frente a Fluminense y la capacidad del plantel para adaptarse a imprevistos dejan en claro que Alianza Lima apunta a mantener su dominio en el torneo local y a dejar una buena impresión en los compromisos internacionales. La temporada 2025/26 promete ser exigente, pero con el entusiasmo de sus jugadoras, el liderazgo de Cenaida Uribe y el respaldo de los hinchas, las ‘íntimas’ parten con pie firme.