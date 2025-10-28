Cenaida Uribe reveló que voleibolistas de Alianza Lima pidieron jugar la Liga Peruana y Noche Blanquiazul: “Se pensó que vayan juveniles”

Cenaida Uribe destacó a las voleibolistas de Alianza Lima por jugar la Liga Peruana y Noche Blanquiazul el domingo 26 de octubre.

Alianza Lima afrontó dos partidos durante el último domingo 26 de octubre producto de la coincidencia de la programación del segundo día de la Noche Blanquiazul y el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las dirigidas por Facundo Morando consiguieron la victoria en ambos.

Detrás de la exitosa jornada, hubo muchas responsables, sobre todo las jugadoras. La gerenta ‘íntima’, Cenaida Uribe, reveló que tenía pensando enviar a juveniles para enfrentar a Kazoku No Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao, pero las mismas voleibolistas solicitaron jugar los dos compromisos.

“Sabíamos que iba a ser difícil, es más en un principio se pensó que vayan las juveniles al Callao, pero las mismas chicas dijeron ‘no, somos un equipo y queremos estar todas juntas’, entonces se tomó la decisión de que vayan ellas porque querían ir, eso es lo que ha pasado”, declaró la directiva paras las cámaras de América TV.

La misma Uribe solo tuvo palabras de elogios para sus jugadoras. “El día de hoy (domingo) se ha visto que si no está un equipo, está el otro, las chicas que se suponen, entre comillas, son suplentes, en realidad no hay suplentes porque cualquiera pueda jugar por cualquiera, contenta con el resultado que se dio en el otro partido”.

El plantel de Alianza Lima tuvo que trasladarse del Coliseo Miguel Grau, situado en el distrito del Callao, hasta el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja. Eso no fue obstáculo para cerrar la Noche Blanquiazul con un triunfo 3-1 ante River Plate de Argentina.

La gerenta de Alianza Lima se refirió al tipo de refuerzos extranjeros a los que busca y mandó sutil indirecta a los demás equipos de Liga Peruana de Vóley. (América TVGO)

Cenaida Uribe brindó información sobre la lesión de Clarivett Yllescas

Por otro lado, Cenaida Uribe fue consultada por la lesión que sufrió Clarivett Yllescas durante el partido ante Fluminense en la Noche Blanquiazul. La misma central había señalado que se trataba de una molestia en el tendón de aquiles, la cual la lleva desde tiempo atrás.

La directiva ‘íntima’ manifestó que afortunadamente el problema de salud de la voleibolista peruana no es de gravedad y será solucionado con descanso y tratamiento del cuerpo médico del club. Su regreso a las canchas se daría en 15 días.

“Obviamente triste porque le hubiese gustado jugar todo el partido ayer (sábado), pero gracias a Dios no ha sido nada grave, es una lesión de dos semanitas de descanso y el tratamiento que le vamos a hacer, así que estamos tranquilos por ese lado”, explicó.

Clarivett Yllescas se lesionó en Alianza Lima vs Fluminense - Crédito: Captura de América TV.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se enfrentó a Kazoku No Perú con algunas “suplentes”, pero eso no se vio reflejado en su juego en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La escuadra de Facundo Morando pasó por encima (3-0) al equipo recién ascendido a la Liga Peruana de Vóley.

La dominicana Yanlis Féliz y la peruana Sandra Ostos fueron las máxima anotadoras de dicho compromiso. Ahora, las ‘íntimas’ podrán todas sus figuras para enfrentar el cotejo por la segunda fecha del campeonato nacional con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla.

Alianza chocará con Deportivo Wanka el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas de Perú en el coloso deportivo ubicado en el puerto. Su rival de turno viene de caer 3-0 ante Regatas Lima en la primera fecha e intentará robarle al menos un punto al vigente bicampeón.