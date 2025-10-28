Álvaro Barco despejó dudas sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: “Más oficial no puede ser”

El director deportivo confirmó que el entrenador uruguayo tiene contrato vigente con el club. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes cerró otra temporada exitosa. Con tres fechas aún por disputarse en el Torneo Clausura 2025, el club ‘crema’ ya aseguró su tercer título nacional consecutivo gracias a su reciente victoria en Tarma. En medio de los festejos, surgieron dudas sobre el futuro de Jorge Fossati, pero finalmente se confirmó que el entrenador continuará al mando del plantel en 2026.

Tras este tricampeonato histórico, las especulaciones sobre el rumbo del equipo y la permanencia del técnico cobraron fuerza. Sin embargo, Álvaro Barco, director deportivo de la institución de Ate, se encargó de despejar cualquier incertidumbre y ratificó la continuidad del uruguayo para la próxima temporada, buscando extender este proyecto exitoso que el DT ha sabido liderar.

“Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La ‘U’ respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año”, fueron las palabras del directivo en conversación con el medio ‘Entre Bolas’.

Con estas declaraciones, Universitario no solo garantiza la continuidad de su entrenador, sino también la estabilidad de un proyecto que ha mostrado solidez y jerarquía, consolidándose como protagonista del fútbol peruano. La permanencia de Fossati transmite confianza tanto a hinchas como a jugadores, quienes ahora pueden enfocarse en planificar la próxima temporada y en la conformación del equipo con tranquilidad, tras haber asegurado el título con anticipación.

Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: EFE

La situación de Alex Valera

Alex Valera volvió a demostrar su importancia en otra temporada más. A pesar de la búsqueda constante de un ‘9’ internacional, el delantero peruano se ganó su lugar a pulso y se convirtió nuevamente en el goleador clave para que el club asegurara un nuevo título. Su continuidad es un objetivo para la institución, aunque todavía no hay certezas al respecto.

Respecto a su situación personal, Álvaro Barco aclaró que, hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta concreta por el atacante de 29 años, aunque no descarta la posibilidad de que pueda emigrar a un club extranjero. “Ojalá podamos tenerlo. No ha llegado ninguna oferta todavía. Yo siempre digo que merece estar en un equipo grande. Ya está renovado, así que estamos tranquilos en ese sentido”, aseguró.

Con el entrenador confirmado y las principales figuras del plantel aseguradas, Universitario se prepara para encarar la temporada 2026 con la intención de mantener su dominio en el campeonato local y proyectarse con fuerza en competencias internacionales. La combinación de estabilidad, jerarquía y renovación le da al club la oportunidad de seguir escribiendo una historia de éxitos.

Alex Valera anotó el gol del tricampeonato de Universitario. Crédito: Liga 1

Una campaña especial

Álvaro Barco también resaltó el esfuerzo del equipo y el ambiente positivo en la institución. Tras asistir a la procesión del Señor de los Milagros, expresó su gratitud por el momento que atraviesa la ‘U’: “Gratificante, venir a agradecer y pedir, especialmente para que el país y el club esté bendecido, la verdad es una satisfacción inmensa”.

Sobre la temporada exitosa en la Liga 1 2025, señaló: “La campaña de la ‘U’ ha sido espectacular, especialmente el Torneo Clausura ha sido arrollador. Lo brindado por los jugadores ha sido increíble. Aquí he encontrado un grupo sumamente unido, eso nos da pie para trabajar y ver con mucha ilusión el próximo año”, destacando la cohesión que ha marcado al plantel merengue.