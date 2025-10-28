Perú Deportes

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

La segunda jornada de la nueva temporada de la LPV, a desarrollarse en el Coliseo Miguel Grau del Callao, promete atraer la atención de los fanáticos con partidos de altísimo rigor. Conoce el itinerario

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley cuenta con cuatro animadoras clave. - Crédito: FPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 sigue su curso. El coliseo Miguel Grau del Callao, nuevo escenario para la reciente temporada, se dispone a acoger la totalidad de los juegos relacionados a la segunda fecha con la presencia de los clubes más representativos como Alianza Lima, Universitario y Regatas Lima.

El club de La Victoria cumplió con éxito su campaña de presentación posicionándose como el mejor por encima de rivales de talla internacional. Ahora, podrá centrarse al 100% en la LPV empleando su escuadra principal, después de que Facundo Morando emplease un sexteto alternativo para deshacerse de Kazoku No Perú en la jornada inaugural.

Con la motivación al máximo, Alianza Lima se medirá contra Deportivo Wanka en un partido que se presenta como un trámite sencillo considerando la amplia diferencia en el nivel de los planteles. Aun así, el bloque ‘blanquiazul’ tomará sus respectivas medidas dándole oficialidad a sus refuerzos, entre las que destacan María Alejandra Marín y Elina Rodríguez.

En esta misma jornada, Universitario de Deportes buscará mantener su buen paso en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 cuando se enfrente a Atlético Atenea en lo que puede considerarse una revancha por lo acontecido en el Atenea Open, donde las ‘pumas’ cayeron sorpresivamente cediendo el primer lugar a los organizadores.

Aunque uno de los mejores enfrentamientos de la J2 será el que sostengan Regatas Lima y Deportivo Géminis, cuyas suertes son radicalmente distintas. Por un lado, las ‘chorrillanas’ arrancaron el campeonato arrollando al Deportivo Wanka (3-0), mientras que las ‘azules’ fueron incapaces de sostener su ventaja contra la ‘U’ y terminaron sufriendo una remontada en el luminoso (1-3).

El sistema de la LPV mantendrá su mismo formato clásico, aunque habrá modificaciones sustanciales para un desarrollo largo y entretenido con la inclusión de dos fases regulares y una fase eliminatoria de Play Offs por el título nacional.

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino / 14:45 horas

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta / 17:00 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka / 19:00 horas

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis / 15:15 horas

- Universitario vs Atlético Atenea / 17:00 horas

Señales de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 contará con una cobertura televisiva exclusiva de Latina TV, único canal encargado de la transmisión de todos los partidos. Por primera vez, los encuentros podrán verse tanto a través de la señal abierta —específicamente, el canal 2— como desde las dos plataformas digitales principales del canal: su página web y su aplicación móvil.

De forma paralela, Infobae Perú llevará a cabo el seguimiento completo del torneo en su portal digital, brindando información en tiempo real sobre resultados, minuto a minuto, declaraciones, incidencias y demás detalles vinculados a la LPV 2025/26. La plataforma promete una cobertura integral para los fanáticos del vóley nacional durante toda la temporada.

