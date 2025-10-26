Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025.

El cuadro 'celeste' desperdició dos ocasiones claras de gol en duelo por Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de local ante Los Chankas en un duelo válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, los dueños de casa volcaron su fútbol ofensivo y de posesión, llegando a tener varias chances de abrir el marcador. Aunque esto no se dio y la visita aprovechó un cabezazo de Pablo Bueno para poner el 1-0. Los ‘celestes’ intentaron responder y tuvieron dos ocasiones en 10 segundos a través de Martín Távara y Leandro Sosa, aunque ambos erraron.

Esto se llevó a cabo a los 82 minutos de la contienda. Los dirigidos por Paulo Autuori se habían volcado en campo contrario para intentar empatar. Yoshimar Yotún abrió el juego con Rafael Lutiger, quien se apoyó en Diego Otoya. El joven delantero descargó con Nicolás Pasquini, quien aguantó unos segundos y luego filtró el pase para Christofer Gonzales. ‘Canchita’ buscó la falta, pero el balón le quedó suelto a Távara, que soltó un remate desviado por la zaga andahuaylina.

El ambiente se iba calentando cada vez más en el estadio Alberto Gallardo. Un cabezazo de Távara hizo que la pelota ingrese al área para que Sosa pivotee con Mateo Rodríguez, quien se la dejó servida a Otoya, que sacó un derechazo que impactó en las manos de Carlos Pimienta. El árbitro Augusto Menéndez no dudó en sancionar la pena máxima.

La mano de Carlos Pimienta que fue sancionada como penal en Sporting Cristal vs Los Chankas. - captura: L1 MAX

Cuando parecía que había un debate en Sporting Cristal sobre quién sería el lanzador por la presencia de Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Martín Távara; finalmente, fue este último quien tomó el balón y decidió ejecutar. No obstante, el mediocampista de 26 años, a diferencia de otras veces donde colocaba la pelota con un fuerte disparo a un costado, esta oportunidad optó por picarla al centro, hasta que impactó en el travesaño y no ingresó al arco.

Los jugadores de Los Chankas lo festejaron como si fuera un gol y rápidamente se metieron al partido, despejando el esférico. Nicolás Pasquini capturó el rebote desde un costado y mandó un centro que le pasó de largo a Héctor González. Ahí apareció Leandro Sosa por detrás para eludir al arquero contrario y sacar un zurdazo que también chocó en el palo. José Manzaneda estuvo atento para rechazar el esférico suelto lo más lejos posible de su campo.

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025.

Una escena de no creer para los intereses de la escuadra ‘cervecera’, que no encontró la forma de igualar el marcador ante un equipo de Apurímac que supo defender en bloque y también por la notable actuación del guardameta Hairo Camacho, quien realizó diez atajadas, de las cuales ocho fueron dentro del área chica.

Sporting Cristal y un duro reto para el final de la Liga 1 2025

Sporting Cristal dejó pasar una gran oportunidad de poder conseguir una victoria que le permita mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Actualmente se ubica en la cuarta casilla con 54 puntos, apenas dos por encima de Melgar.

A los ‘celestes’ les queda dos partidos por jugar: Comerciantes Unidos de visita y Cienciano de local. Por tal motivo, el objetivo que tienen es sumar las seis unidades y esperar que tanto el ‘rojinegro’ como Alianza Atlético (6° con 50) cedan puntos en lo que les queda.

Cabe mencionar, que más allá de lo que ocurra con Universitario de Deportes (1°), desde el segundo lugar al cuarto lugar habrán duelos de ‘playoff’ para definir los que accedan directamente a la Libertadores y los que ingresen a las fases previas.