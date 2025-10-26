Elina Rodríguez exhibe la clave de Alianza Lima para destacar en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Es una muestra de carácter de lo que haremos”

Elina Rodríguez empieza a marcar diferencias en Alianza Lima. - Crédito: Sangre Azul

Alianza Lima cumplió con éxito su presentación en la Noche Blanquiazul al deshacerse, no sin dificultades, de Fluminense (25-22 / 25-23 / 18-25 / 25-22). Aunque en el 3er set hubo una notable reacción de la visita, las ‘blanquimoradas’ lograron maniatarlas y derrotarlas con un rendimiento sobresaliente en cada una de las fases del campo.

Uno de los desenvolvimientos más altos del triunfo llegó por parte de la argentina Elina Rodríguez, quien en todo momento exhibió una fuerza superior que el resto en sus apariciones al igual que un claro entendimiento de la propuesta de juego señalada por el entrenador Facundo Morando.

Elina Rodríguez recibiendo la ovación de la afición de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. - Crédito: Sebastián Cerdeña

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, tras la culminación del brillante estreno de Alianza Lima, hizo un balance del desempeño general: “Estoy muy contenta. Nos recuperamos de un partido muy duro, nos preparamos muchísimo. Creo que es una muestra de carácter de lo que va a ser este equipo este año”.

Uno de los aspectos claves de su repertorio personal durante el enfrentamiento contra las brasileñas eran los servicios, muchos de ellos ejecutados con mucha potencia. Ha admitido que ese libreto es y será clave dentro del bloque aliancista durante la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

El cuadro peruano se impuso 3-1 y celebró la victoria. (Video: América TV)

“Nosotros trabajamos mucho en saque y recepción. Nos preparamos para sacar. El equipo entrena varios tipos de saque. Dependiendo de lo que nos exija el rival, es lo que vamos a estar dando en ese día durante el partido”, declaró la profesional argentina añadiendo que “tenemos un equipo largo y preparado. Cualquiera de las jugadoras que le toque enfrentar el desafío está preparada”.

Elina Rodríguez es una voleibolista argentina, de 28 años, que se ha convertido en pieza clave de Alianza Lima para la temporada 2025-26. Llegó al club victoriano tras destacadas etapas en Brasil, Italia y Francia, y representa a la selección nacional desde 2014. Su inclusión busca llevar al equipo al tricampeonato y a lo más alto del vóley sudamericano.

Alianza Lima derrotó 3-1 a Fluminense por la 'Noche Blanquiazul' 2025 - Crédito: Club Alianza Lima Vóley.