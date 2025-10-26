Alianza Lima interesado en jugador de selección de Sudamérica que le hizo gol a Perú y descendió cuatro veces en Europa

El periodista Michael Succar dio a conocer sobre el seguimiento que el club 'blanquiazul' le ha hecho a un futbolista con amplio recorrido internacional. (Video: Mano a Mano)

Alianza Lima tiene entre ceja y ceja poder terminar de la mejor manera en 2025, lo que significa clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 mediante los ‘playoffs’. Esto no solo conllevaría a seguir compitiendo en el ámbito internacional, sino también a reforzar mejor el plantel. En ese sentido, se conoció que el club ‘blanquiazul’ está interesado en un jugador de selección de Sudamérica que le hizo gol a Perú y descendió cuatro veces en Europa.

“Estuve averiguando un poco más sobre el tema a ver si es que era un trascendido, un rumor o realmente interesaba en Alianza. Y la respuesta fue que sí, que realmente interesa, que no es la única alternativa para esa posición, pero que interesa en Alianza”, fueron las primeras palabras de Michael Succar en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

El perfil y la identidad del futbolista también fue resaltado por el periodista deportivo: “El futbolista que le interesa a Alianza Lima y que lo considera una de las posibilidades para el próximo año para jugar como atacante, sobre todo por fuera, es el venezolano Darwin Machís”.

Darwin Machís regresó este año a la liga local de Venezuela tras más de una década en el fútbol europeo. “Ha regresado después de más de diez temporadas en Europa, a la liga local de su país y está en Universidad Central de Venezuela. Jugó en Leganés, en Udinese, en Cádiz, en Granada”, indicó el comunicador.

En el espacio de debate se plantearon dudas acerca de las razones de su retorno al fútbol venezolano. Mauricio Loret de Mola expresó: “También hay que averiguar, yo no le he hecho seguimiento, pero también hay que averiguar por qué volvió a ese equipo del fútbol venezolano”.

Por su parte, el exarquero Diego Penny opinó: “Es un jugador de selección que te puede dar muchísimo. Entonces, sí, hay que ver cuáles son las circunstancias de por qué regresó, pero es un jugador de calidad”.

Darwin Machís sobre su futuro en UCV de Venezuela

Luego de consagrarse campeón de la Copa Venezuela (triunfo 4-3 en los penales ante Carabobo) hace unas semanas, Darwin Machís dejó en claro que no volvió al fútbol de su país para pasear, pero que su futuro no está claro. Su contrato con el ‘tricolor’ es hasta diciembre de 2025.

“Me encuentro bastante contento, hay mucha gente que lo valora muchísimo también y llegar a ser referente de mis compañeros me da mucha felicidad. Yo no vine a pasearme aquí porque todavía me queda mucho fútbol, sigo siendo joven. Me voy a preparar lo mejor posible para ganar la estrella que tengo ahora y de ahí que sea lo que Dios quiera”, declaró para ‘El Mundo es un Balón’.

Darwin Machís, seleccionado de Venezuela que le anotó a Perú y descendió cuatro veces en España

Darwin Machís es un jugador que ha tenido numerosas participaciones con la selección de Venezuela, tanto en amistosos, Eliminatorias Sudamericanas y Copas Américas. En cuatro enfrentamientos el extremo le convirtió un gol a la ‘blanquirroja’ en el proceso clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.

El estadio Olímpico de Caracas fue testigo de la anotación del jugador nacido en Tucupita contra el arquero Pedro Gallese, que solo sirvió para el descuento de la ‘vinotinto’, que perdió 2-1.

Sin embargo, el fútbol le ha permitido al atacante, que se puede desenvolver por ambas bandas, poder militar en varios clubes de Europa, entre ellos, de LaLiga de España, con presencias en Granada, Hércules, Recreativo Granada, Huesca, Leganés, Cádiz y Real Valladolid. Por desgracia, Machís ha vivido cuatro descensos: Granada en 2021/2022, Real Valladolid en 2022/2023 y 2024/2025, Cádiz en 2023/2024.

De todos modos, Darwin también ha tenido puntos altos en su carrera deportiva como el título de Copa de Portugal con Vitória en 2012/2013. Por ello y su vasta experiencia, se trata de un futbolista con muchos pergaminos para cualquier equipo de Sudamérica.

