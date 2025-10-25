A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario enfrenta a ADT, en el estadio Unión Tarma, por el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

El estadio Unión Tarma es el escaparate perfecto en el que Universitario de Deportes puede consagrarse tricampeón nacional, a falta de dos fechas para la conclusión de la Liga 1 2025. Sin duda que es el momento soñado. Al frente, eso sí, se ubica un duro ADT que buscará arruinar la fiesta.

Viviendo un contexto cumbre, la ‘U’ está en la obligación de ganar. Todo depende de lo que hagan en la ‘perla de los andes’. Ritmo perfecto. Ni un solo oponente ha sido capaz de neutralizarlo ni golpearlo. Llega en estado de plenitud con victorias consecutivas. La última, sobre Sporting Cristal, demuestra que está con aura de campeón.

La alegría aún no se hace presente, pero no bien se acerque el día calará en cada uno de los integrantes. Para inyectar calma en medio del éxtasis se encuentra Jorge Fossati, quien más que un entrenador ahora es un gestor de emociones. De lo que planifique en su pizarra con los movimientos adecuados, además, saldrá el resultado final en Tarma, ese que todos los ‘cremas’ esperan como memorable e inolvidable.

El desempeño de la Asociación Deportiva Tarma en el Torneo Clausura 2025 ha oscilado entre momentos de brillo y otros de fragilidad. El equipo ‘celeste’ logró victorias destacadas, como el 2-0 frente a Cusco FC, donde marcó desde el primer minuto y controló el partido ante favorito local.

Sin embargo, también vivió caídas importantes: ante Alianza Lima perdió 3-1 y quedó en el décimo lugar con tan solo seis puntos tras seis fechas, confirmando el inicio irregular. Además, ADT confrontó temas extradeportivos, como un acto de indisciplina que se hizo público, lo cual afectó el ambiente interno.

En un intento de demostrar su mejor rostro, la Asociación Deportiva Tarma lo dará todo para hacer respetar su localía al momento que reciba a Universitario de Deportes. Eso sí, dentro de su esquema principal, presentará dos ausencias obligadas: la de Gustavo Dulanto y Víctor Cedrón. A ello se suma el alejamiento temporal del DT Horacio Melgarejo por expulsión.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

A qué hora juega Universitario vs ADT por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido se disputará este domingo 26 de octubre en el estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado para el inicio es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

Canal para seguir Universitario vs ADT por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El encuentro entre ‘cremas’ y ‘celestes’ será transmitido por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir mediante los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, WinTv, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo puedes perder!