Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2025

Hoy, domingo 26 de octubre, Universitario de Deportes jugará el partido más importante de la temporada frente ADT en el estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Los ‘cremas’ están a un paso de lograr el tricampeonato y dependen de sí mismos para hacerlo realidad.

El cuadro de Jorge Fossati tienen que hacer todo lo posible para ganarle al ‘vendaval celeste y así obtener el título del Clausura, el cual lo coronará como campeón de la Liga 1 2025 de manera inmediata debido a que también conquistó el Apertura.

Los ‘merengues’ son el único equipo invicto de la competición, por ello llegará con el cartel de favorito al choque. Y eso ilusiona a los hinchas que viajaron a la ciudad tarmeña para apoyar al equipo de sus amores que podría levantar la ansiada copa.

El ‘Nono’ recuperará a Jesús Castillo y Andy Polo, quienes se perdieron el duelo con Sporting Cristal por suspensión. Con todas sus figuras, los de Ate llegaron a Tarma y fueron recibidos por toda su fanaticada que le mostraron todo su apoyo en el tradicional banderazo.

“El equipo está preparado para lo que viene, estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido. Dependemos de nosotros mismos y solamente hay que sacar un resultado positivo. No sé si vamos a regresar con el tricampeonato de Tarma, pero buscaremos hacerlo“, apuntó Alex Valera.

Horarios de Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2025

El choque entre los ‘cremas’ y el ‘vendaval celeste’ se jugará hoy, domingo 26 de octubre, en el estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

Universitario visitará a ADT en Tarma por el Torneo Clausura 2025

Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2025

El decisivo choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Tarma con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato para el 2026.

Así llega ADT al partido

ADT llegará motivado para recibir a Universitario de Deportes tras igualar 2-2 frente a Ayacucho FC, en un encuentro donde Mauro da Luz anotó dos goles y pudo mantener una racha de seis partidos sin perder —cuatro victorias y dos empates—. Aunque quedó sin posibilidades de alcanzar el título del Torneo Clausura 2025, apunta a clasificar a la Copa Sudamericana a través de la tabla acumulada.

El ‘vendaval celeste’ tendrá tres bajas sensibles: Gustavo Dulanto no podrá jugar con la ‘U’ por cláusula de préstamo, Adrián Fernández rescindió contrato hace un mes, Víctor Cedrón y Carlos Grados están lesionados.

Mauro Da Luz celebró el primer hat-trick de su carrera en el partido ante Sporting Cristal por Liga 1 2025. Crédito: ADT

Universitario vs ADT: posibles alineaciones

- ADT: Eder Hermoza; Fernando Bersano, John Narváez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto; Gerson Barreto, Ademar Robles, Ángel Pérez; Carlos Cabello, Joao Rojas y Mauro Da Luz. DT: Horacio Melgarejo.

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

