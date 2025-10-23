Grace Kelly, prometedora voleibolista estadounidense que buscaba brillar en Perú, se rompió los ligamentos: “Una desgracia”

La punta de 22 años sufrió grave lesión en la rodilla y no podrá jugar la Liga Peruana de Vóley. Así lo explicó su entrenador Mauro Boasso. (Video: aquiTVO)

En el deporte, cualquier escenario es posible, y Grace Kelly, joven voleibolista proveniente de Estados Unidos, lo experimentó de manera dura antes de poder debutar en la Liga Peruana de Vóley. La receptora de 22 años, fichada por Deportivo Soan como uno de los refuerzos extranjeros más importantes del equipo, sufrió recientemente una grave lesión en la rodilla que la dejará fuera de la competencia.

El accidente ocurrió durante un partido amistoso de pretemporada con el elenco de Puente Piedra. Kelly, quien se destacó en la liga universitaria de su país, se rompió los ligamentos y no podrá participar en esta esperada temporada. La noticia fue confirmada por su entrenador, Mauro Boasso, quien calificó la situación como “una desgracia” tanto para el plantel como para la propia jugadora.

“Tuvimos una desgracia la semana pasada, el jueves, al sufrir la lesión de Grace Kelly, una punta de Estados Unidos que vino al Perú. A nosotros nos estaba dando mucho, ya sea fuera o dentro de la cancha, tenía mucho potencial. Ha sufrido una lesión en la rodilla que la deja fuera del campeonato, pero tenemos que continuar, porque esto es deporte, así pasan las cosas”, señaló el técnico en una entrevista con ‘Saque y Punto’.

La punta norteamericana llegó al Perú con grandes expectativas, considerada una de las incorporaciones más prometedoras de la temporada. Su proyección dentro del Deportivo Soan era alta, tanto por su capacidad técnica como por su actitud dentro del vestuario, y la noticia de su lesión ha sido un golpe para el proyecto del club.

Grace Kelly llegó al Perú como refuerzo del Deportivo Soan. Crédito: Soan

Consultado sobre la posibilidad de traer un reemplazo, el entrenador explicó que aún no hay una decisión tomada. “Por el momento, no. Recién ayer tuvimos la respuesta del médico, así que con la dirigencia todavía no hemos acordado. Vinimos a la presentación de la liga, y en la tarde voy a hablar con los dueños del equipo y vamos a ver. Lo primordial era hablar con la jugadora, transmitirle tranquilidad y que ella esté bien en lo personal, que es lo que yo valoro mucho. Lo que resta lo veremos entre hoy y mañana a ver cuál es la situación”, añadió.

Un debut difícil ante Rebaza Acosta

La lesión de Grace Kelly representa un duro desafío para Deportivo Soan, que ahora deberá reorganizar su plantel para afrontar la Liga Peruana de Vóley sin una de sus figuras más destacadas. Sin embargo, la prioridad del club sigue siendo el bienestar de la jugadora, asegurando que reciba la atención médica y emocional necesaria para su recuperación.

Aunque el equipo de Puente Piedra deberá adaptarse a esta difícil situación, la temporada continúa y la competencia promete mantenerse intensa, con equipos reforzados y expectativas altas. En su primer partido, deberá medirse ante nada menos que Rebaza Acosta, un rival que buscará arrancar con buen pie la jornada inaugural del torneo.

Deportivo Soan se prepara para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa club

El entrenador Mauro Boasso se mostró optimista pese a la situación: “Creo que será un partido muy parejo contra Rebaza. Sin duda sufrimos la pérdida de Grace, que era muy importante, pero contamos con jugadoras capaces de competir con tranquilidad. En lo afectivo puede sentirse algo de impacto, pero nuestras chicas son conscientes y muy maduras. Jugaremos este partido como un homenaje para Grace”, señaló.

Deportivo Soan buscará superar su desempeño de la temporada pasada bajo la dirección del técnico argentino. En la edición anterior, el equipo logró posicionarse dentro del top 5, y ahora apunta a mantener esa regularidad e incluso luchar por el título nacional, consolidándose como uno de los cuadros más competitivos del torneo.