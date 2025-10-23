Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

La ‘U’ llega con la motivación al máximo sabiendo que el tricampeonato está a pocos pasos. Los ‘rimenses’ quieren aplicar un fuerte freno al rival jugando en un estadio Nacional con hinchada local

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

César Inga y Santiago González
César Inga y Santiago González serán de la partida. - Crédito: Liga 1 / GLR

Decir que Universitario de Deportes queda más cerca del tricampeonato de saldar un resultado positivo ante Sporting Cristal, por fecha pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025, no es ninguna mentira. Todos los esfuerzos en Ate se centran en derribar al rival de turno y, de paso, romper una mala racha de casi una década sin gritar de euforia en el estadio Nacional.

Fue en un lejano Apertura 2016, con golazo de chalaca de Edison Flores —hoy referente de los monarcas del fútbol peruano— cuando la ‘U’ supo lo que era imponerse a los ‘celestes’ jugando en el coloso de José Díaz. Desde entonces, solo ha totalizado amarguras y reveses. Quizás esa nube negra se disperse, por fin, nueve años más tarde en un contexto más alentador y emocionante.

Igual de emocionante como fue tumbarse a un valiente Ayacucho FC, en ese mismo escenario aunque con un apoyo total de su fanaticada ‘crema’, con un gol dramático anotado por el suplente resolutivo José Rivera, quien de verdad funciona mucho mejor entrando que estando. Evaluación que, posiblemente, no entre en discusión por parte del cuerpo técnico de Jorge Fossati.

Porque hay otros temas más importantes que priorizar como la elección de los reemplazantes de Jesús Castillo y Andy Polo, ambos suspendidos para el cruce por respectivas expulsiones. Para el mediocampo existe consenso para que Jorge Murrugarra asuma la responsabilidad de pivote. César Inga, por su parte, se hará cargo del carril huérfano. Credenciales tiene y de sobra. Momento de confirmar de qué está hecho en un examinatorio de rigor.

Sporting Cristal, desde su lado, intentará dar todo de sí considerando que no tiene más margen de error si es que quiere mantenerse con aspiraciones en el Clausura 2025. El equipo dirigido por Paulo Autuori suma actualmente 54 puntos y ocupa la cuarta posición en la tabla acumulada, enfrentando la presión de no dejar escapar unidades en las próximas jornadas.

Mantenerse en puestos de acceso preliminar para la Copa Libertadores 2026 depende directamente de obtener resultados positivos en los partidos restantes. Cada encuentro para los del Rímac representa una oportunidad crucial para asegurar la participación internacional.

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2025

L1MAX se hará cargo de la transmisión del emocionante partido. Este canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede ubicar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro y entre otras más. Asimismo, cuenta con una plataforma llamada Liga 1 Play, cuyo acceso en con pago previo.

Además, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en su página web. ¡No te lo pierdas!

Horarios del Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2025

El árbitro dará el pitazo inicial de este cotejo a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

