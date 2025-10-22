Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal. Crédito: Liga 1

La Liga 1 2025 entra en su fase más decisiva y uno de los encuentros que acapara toda la atención es el clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Este duelo, que podría resultar determinante en la lucha por el Torneo Clausura, enfrenta a dos equipos con aspiraciones al título. En medio de la expectativa, Mauro Cantoro, exjugador y hoy comentarista, no dudó en respaldar al conjunto ‘crema’, convencido de que tiene todo para salir victorioso.

En diálogo con Radio Ovación, Cantoro destacó la fortaleza integral del equipo dirigido por Jorge Fossati. “Sabemos que la ‘U’ tiene un gran plantel, un gran nivel de juego tanto en lo futbolístico como en lo físico, y creo que te termina aplastando. Tiene recambio de jugadores importantes, eso se termina viendo reflejado en partidos que por ahí no puedes sacar adelante en los 85 o 90 minutos, al final los terminas ganando”, explicó.

El exdelantero argentino reconoció que el enfrentamiento ante Sporting Cristal supondrá un reto mucho más exigente para Universitario que el reciente duelo frente a Ayacucho FC. Aun así, resaltó la jerarquía del plantel y el alto nivel de motivación del equipo de Fossati, factores que —a su juicio— serán determinantes para encarar con éxito este compromiso clave.

“El jueves tiene un partido, y es esta semana linda de jugar, definitoria. Se hablaba mucho de si tiene que haber recambio en el 11, para mí era que no, aparte el jugador está muy motivado, es el último esfuerzo del año, es donde creo que menos lo siente en la cabeza. Si bien va a ser un partido mucho más complejo que el de ayer porque la ‘U’ si bien no jugó mal, no fue esa versión que te pasa por arriba, no sé si le alcanza jugando así contra Sporting Cristal, pero no tengo dudas que la ‘U’ lo puede sacar adelante tranquilamente”, señaló.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal se jugará este jueves 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Lima. Un duelo cargado de emociones que puede marcar un antes y un después para ambos clubes en la definición del título nacional esta temporada.

La ausencia de Andy Polo y el nivel de Edison Flores

Entre otros temas, Mauro Cantoro también puso el foco en una baja importante para Universitario para el jueves: la ausencia de Andy Polo, expulsado en el último partido contra Ayacucho FC. “Para mí sí es muy sensible, más que la de Castillo. La ‘U’ creo que a lo largo de estos años no encuentra un extremo que haga el trabajo que hace Polo. El tema es que se compensa con el nivel que tiene el equipo, otros jugadores”, comentó.

Además, el exfutbolista argentino no pasó por alto el momento que atraviesa Edison Flores, una de las figuras más representativas del plantel. Cantoro expresó su deseo de que el volante recupere su mejor versión futbolística, ya que considera que su presencia puede marcar la diferencia en esta recta final del campeonato.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal en un duelo clave por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

“Es un chico bárbaro, es un profesional increíble. A mí mucho los temas personales no me gustan, pero hoy sí podemos hacer hincapié en el sentido que lo ha hecho hasta él público que estaba pasando por un tema que ojalá esté saliendo, pero es un jugador importante que tiene que estar, que sin hacer grandes cosas incide en cierta manera en el juego, aparece como en tantas otras ocasiones que la ‘U’ estaba en dificultad, determinante con goles”, sostuvo.

Para Cantoro, el choque del jueves no solo será un duelo de alta tensión sino una oportunidad para que Universitario reafirme su condición de favorito en el torneo, consolidando la ventaja que lo mantiene en lo más alto de la tabla. Los hinchas esperan que el equipo mantenga su nivel competitivo y logre seguir sumando puntos para acercarse aún más al ansiado tricampeonato.