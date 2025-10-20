Perú Deportes

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza al arbitraje de Liga 1 2025: “¿Cómo pueden ser tan malos o alguien los manda?”

El exjugador de Alianza Lima criticó la actuación del colegiado Jordi Espinoza en el juego entre Cusco FC y Cienciano por el Torneo Clausura

Por José Manuel Quintana

'Nkea' Vílchez se mostró en total desacuerdo de la expulsión de Aldair Fuentes en juego ante Cienciano. Crédito: Difusión/L1 MAX

Por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Cusco FC se impuso por 2-1 ante Cienciano en uno de los derbis de la ciudad. El cuadro ‘dorado’ recortó distancias con el líder Universitario y prolonga la definición del segundo certamen de la temporada. Pese a la victoria del equipo de Rondelli, sus dirigidos fueron castigados con la expulsión de uno de sus mejores elementos en la línea defensiva, Aldair Fuentes.

El juez principal del duelo en el Garcilaso de la Vega, Jordi Espinoza, no dudó en mostrarle la cartulina roja al zaguero. En la repetición de las acciones, el ex Alianza Lima intenta frenar a Beto da Silva y coloca su mano izquierda sobre el pecho de su rival. El futbolista de Cienciano acusó un golpe en el rostro y el referí dirimió.

Los futbolistas del elenco ‘dorado’ protestaron la decisión y exhortaron la intervención del Sistema de Videoarbitraje (VAR), pero los árbitros en cabina no notaron una irregularidad en el veredicto del árbitro. A la luz de esta situación, el exfutbolista Óscar Vílchez exhibió una postura frontal para cuestionar el rendimiento de Espinoza.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el ‘Neka’ rió irónicamente y expresó que los árbitros “no tienen vergüenza”. A su criterio, la acción de Fuentes no era merecedora de “roja, ni amarilla, es más, ni falta es”, agregó.

El post del ex seleccionado nacional en contra del arbitraje. Crédito: X (antes Twitter)

El exdeportista de Sporting Cristal y Alianza Lima preguntó sin rodeos: “¿Cómo pueden ser tan malos o alguien los manda?”. Luego que el defensor se marche a las duchas, Cienciano encontró el descuento, pues los de Rondelli se imponían parcialmente por 2-0.

Regreso a la victoria

Cusco FC se reencontró con los tres puntos luego de dos jornadas. Estos resultados han mermado notoriamente sus aspiraciones al título del Clausura 2025, pero el equipo apunta a dar pelea hasta el final del torneo.

De momento, el equipo dirigido por el entrenador argentino Miguel Rondelli ocupa la segunda plaza con 26 puntos, a cuatro unidades de Universitario. El cuadro ‘crema’ registra un partido menos y se medirá de local el lunes 20 de octubre ante Ayacucho en el estadio Nacional.

Facundo Callejo lleva 22 goles anotados con Cusco FC. - Crédito: José Manuel Chávez

Acerca del resultado de la noche del sábado, Rondelli evitó referirse al arbitraje. “La expulsión cambia lo que uno tiene que hacer en el partido. Nosotros hicimos un buen primer tiempo y pudimos haber ampliado la ventaja apenas arrancó el segundo. Yo creo que sí el partido estaba once contra once pudo haber terminado en un resultado más abultado”, aseguró a los medios de comunicación.

Universitario no podrá celebrar ante Cristal

El triunfo de Cusco FC generó que la definición del campeonato Clausura se prolongue. La diferencia de puntos de Universitario con el cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ había generado expectativa entre los seguidores del club estudiantil por coronarse ante Sporting Cristal. Sin embargo, deberán esperar a una futura jornada.

Sporting Cristal terminó con la expectativa sobre un posible ingreso de hinchas de Universitario al juego por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Por lo pronto, el equipo que dirige Jorge Fossati medirá fuerzas frente a Ayacucho FC. El compromiso, válido por la fecha 15, se desarrollará sobre el gramado del estadio Nacional este lunes 20 de octubre. El cuero rodará desde las 20:25 horas en todo el territorio peruano.

Si los ‘merengues’ se imponen en el ‘Coloso de Ate’ habrán extendido a siete unidades su ventaja por sobre su más inmediato perseguidor, Cusco FC. Tres días más tarde, la escuadra de Odriozola se dirigirá al mismo escenario para disputar el compromiso ante Sporting Cristal.

Partidos de hoy, domingo 19

