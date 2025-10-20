Perú Deportes

Cajamarca FC vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver primera final de la Liga 2 2025

El cuadro cajamarquino buscará hacer valer su localía para establecer diferencias en el inicio de la serie. El perdedor de la llave tiene la posibilidad de disputar un ‘play-off’

Por José Manuel Quintana

Cajamarca FC vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver primera final de la Liga 2

Cajamarca FC y CD Moquegua se medirán por definir al nuevo inquilino de la máxima categoría del fútbol peruano. Ambas escuadras sacaron pasaje a la final de la división de plata tras imponer condiciones en las semifinales. El formato admite que el elenco perdedor juegue un encuentro más en busca del ascenso.

Por un lado, el cuadro cajamarquino se instaló en esta instancia tras dejar en el camino a la Universidad César Vallejo (UCV). En la ida en Trujillo, el marcador no se movió en el estadio César Acuña Peralta de la ciudad norteña.

En la vuelta, el Cajamarca FC selló su pasaje al encuentro final con una goleada inapelable por 3-0. El doblete del colombiano Abel Casquete y la diana de Diego Cuadros sentenciaron la historia en el estadio Cristo El Señor. Las tribunas se contagiaron de júbilo para celebrar la victoria.

El elenco dirigido por Juan Carlos Malpica aspira a conseguir su segundo ascenso al hilo. En la temporada pasada, dejaron en el pasado la categoría de bronce del balompié nacional para integrar la Liga 2.

Cajamarca FC dejó en el camino a la Universidad César Vallejo para instalarse en la final de la Liga 2.

Por otro lado, el CD Moquegua logró gran parte de su clasificación cuando derrotó en casa a Unión Comercio por 2-1. En la vuelta disputada en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, el conjunto moqueguano igualó a uno y celebró.

El encuentro no tuvo goles en la primera mitad. En el complemento, el ‘poderoso del Altomayo’ se adelantó para igualar la llave y forzar la tanda de penales. Sin embargo, José López, a cuatro minutos del final, se vistió de héroe para darle la clasificación a los suyos.

Cajamarca FC vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver

El compromiso de ida entre Cajamarca FC y CD Moquegua tendrá lugar en el estadio Cristo el Señor de Cajamarca. La organización de la Liga 2 ha programado este cotejo para el domingo 26 de octubre. El horario aún no ha sido confirmado.

ATV (canal 9) es la única casa televisiva de señal abierta nacional que cuenta con los derechos de transmisión del torneo de segunda división peruano. Este canal también emitirá el atractivo partido a través de su plataforma en streaming y su canal de Youtube ATV Deportes. Además, las plataformas digitales de la FPF (Federación Peruana de Fútbol) y Depormatch también transmitirán las acciones en vivo.

Conviene mencionar que el envite de vuelta se llevará a cabo exactamente una semana más tarde.

El CD Moquegua logró gran parte de su clasificación cuando derrotó en casa a Unión Comercio por 2-1.

Formato admite redenciones

El sistema de ascenso especifica que el ganador de la final de la Liga se hará acreedor de un lugar en la máxima categoría del fútbol peruano. Además, el formato aclara que el perdedor de la final tendrá una chance más para ascender.

Los perdedores de las semifinales, Universidad César Vallejo y Unión Comercio, deberán disputar un encuentro. El vencedor de este compromiso tendrá la opción de enfrentarse al cuadro perdedor de la final. Quien imponga condiciones en este duelo, se hará con el segundo pasaje a la Liga 1.

Amenazas en CD Moquegua

Horas antes del duelo entre CD Moquegua y Unión Comercio en Tarapoto, la entidad moqueguana denunció que era víctima de amenazas “que buscan alterar la tranquilidad y concentración de nuestro plantel”, anunció a través de sus redes sociales.

La denuncia de CD Moquegua sobre amenazas antes de disputar las semifinales de la Liga 2.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y total rechazo ante estos hechos cobardes que atentan contra la integridad, la seguridad y la estabilidad emocional de nuestros deportistas y sus seres queridos. Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte limpio, el respeto y la paz, principios que siempre han guiado nuestro accionar”, reza el comunicado.

La institución informó que las fuerzas del orden ya tienen conocimiento de la situación. Además, se dirigieron a los simpatizantes del club a mantener la calma y que el aliento no cese en esta parte final de la temporada.

