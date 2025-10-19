Perú Deportes

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Facundo Callejo lleva 22 goles
Facundo Callejo lleva 22 goles anotados con Cusco FC. - Crédito: José Manuel Chávez

Cusco FC ha entrado en un carrusel de resultados en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A ello se suma que Facundo Callejo, el goleador del plantel, está obligado a detener su actividad deportiva por una recaída de una lesión ocurrida durante su participación en el partido contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental.

La ausencia del ‘Facu’, sin embargo, ha hecho mucho más ruido que la inestabilidad en materia de resultados de los ‘dorados’. Pero la misma ha sido implicada en una serie de difamaciones que ha incomodado al máximo al goleador argentino, quien se ha visto obligado a salir al paso para acallar toda clase de calumnias.

Facundo Callejo ha celebrado goles
Facundo Callejo ha celebrado goles contra los clubes más grandes del Perú. - Crédito: Cusco FC

Cuando me lesioné con Universitario salieron a decir que me había ido para atrás. La verdad que a mí nunca me pasó durante mi carrera. Aparte lo dicen con una libertad, como si nada, que ‘Callejo hizo el gol y se lesionó’. No escuché a nadie decir ‘paren un poco’”, declaró en una entrevista concedida a CBC Podcast.

Llegaron a dar nombres, una acusación es grave. ¿Ustedes escucharon que yo salí en algún lado a decir algo? En la interna duele. Tal vez por querer demostrar me apuré el otro día, pero me tocó hacer el gol y otra vez me lesioné, y otra vez volvieron a lo mismo. Pero nadie ve que Callejo quiere estar siempre. Obviamente que lo que dicen me molesta”, añadió.

De momento, Facundo Callejo se encuentra desmarcado de las planificaciones del entrenador Miguel Rondelli por haberse resentido de la dolencia anterior. Espera recuperarse pronto para cerrar correctamente la temporada, en la que presume por ser el artillero incontestable con 22 dianas.

“La verdad que habíamos tenido una semana buena. Me había sumado con el plantel y estábamos para ir de recambio. En esas, Miguel Rondelli decide ponerme y en una jugada que controlo y quiero arrancar, sentí una sensación rara. Fuimos a hacernos los estudios al día siguiente y salió inflamada la zona. Ahora, por precaución, vamos a descansar, a esperar que desinflame la zona”, externó.

Entrevista exclusiva a Facundo Callejo
Entrevista exclusiva a Facundo Callejo en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

Temas Relacionados

Facundo CallejoCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

Las dirigidas por Paco Hervás sostendrán su cuarto amistoso de pretemporada ante el vigente campeón de la liga argentina. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano sostendrá su segunda pelea y esta vez se enfrentará al tiktoker colombiano JH de la Cruz. Sigue todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se basó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del plantel

Francisco Hervás le concede la

No habrá doble hinchada: Sporting Cristal confirma que encuentro vs Universitario por Liga 1 2025 se jugará solo con fanáticos ‘celestes’

Julio César Uribe, director general de fútbol, había dejado la puerta abierta a la posibilidad de que seguidores del cuadro estudiantil se den cita en las graderías del estadio Nacional

No habrá doble hinchada: Sporting

DT de Sydney FC valoró el rendimiento de Piero Quispe en su estreno en el fútbol de Australia: “Tiene el talento para ayudarnos a avanzar”

El futbolista peruano de 24 años sumó sus primeros minutos con la camiseta ‘skyblue’. El estratega Ufuk Talay se mostró optimista por el debut del jugador cedido por Pumas UNAM

DT de Sydney FC valoró
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Flavia López, sorprendida tras quedar

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax: “Hubo un malestar del canal”

Samahara Lobatón y Youna dejan atrás los pleitos por el bienestar de su hija: “Si en algún momento me equivoqué lo reconozco”

Samahara Lobatón rompe el silencio sobre el nacimiento prematuro de su hijo Asael en Estados Unidos: “Fue todo muy fuerte”

Magaly Medina y Pamela López se burlan de Pamela Franco y ella responde: “Soy valiente y loca”

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

No habrá doble hinchada: Sporting Cristal confirma que encuentro vs Universitario por Liga 1 2025 se jugará solo con fanáticos ‘celestes’

DT de Sydney FC valoró el rendimiento de Piero Quispe en su estreno en el fútbol de Australia: “Tiene el talento para ayudarnos a avanzar”