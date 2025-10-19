Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

Facundo Callejo lleva 22 goles anotados con Cusco FC. - Crédito: José Manuel Chávez

Cusco FC ha entrado en un carrusel de resultados en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A ello se suma que Facundo Callejo, el goleador del plantel, está obligado a detener su actividad deportiva por una recaída de una lesión ocurrida durante su participación en el partido contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental.

La ausencia del ‘Facu’, sin embargo, ha hecho mucho más ruido que la inestabilidad en materia de resultados de los ‘dorados’. Pero la misma ha sido implicada en una serie de difamaciones que ha incomodado al máximo al goleador argentino, quien se ha visto obligado a salir al paso para acallar toda clase de calumnias.

Facundo Callejo ha celebrado goles contra los clubes más grandes del Perú. - Crédito: Cusco FC

“Cuando me lesioné con Universitario salieron a decir que me había ido para atrás. La verdad que a mí nunca me pasó durante mi carrera. Aparte lo dicen con una libertad, como si nada, que ‘Callejo hizo el gol y se lesionó’. No escuché a nadie decir ‘paren un poco’”, declaró en una entrevista concedida a CBC Podcast.

“Llegaron a dar nombres, una acusación es grave. ¿Ustedes escucharon que yo salí en algún lado a decir algo? En la interna duele. Tal vez por querer demostrar me apuré el otro día, pero me tocó hacer el gol y otra vez me lesioné, y otra vez volvieron a lo mismo. Pero nadie ve que Callejo quiere estar siempre. Obviamente que lo que dicen me molesta”, añadió.

De momento, Facundo Callejo se encuentra desmarcado de las planificaciones del entrenador Miguel Rondelli por haberse resentido de la dolencia anterior. Espera recuperarse pronto para cerrar correctamente la temporada, en la que presume por ser el artillero incontestable con 22 dianas.

“La verdad que habíamos tenido una semana buena. Me había sumado con el plantel y estábamos para ir de recambio. En esas, Miguel Rondelli decide ponerme y en una jugada que controlo y quiero arrancar, sentí una sensación rara. Fuimos a hacernos los estudios al día siguiente y salió inflamada la zona. Ahora, por precaución, vamos a descansar, a esperar que desinflame la zona”, externó.

Entrevista exclusiva a Facundo Callejo en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano