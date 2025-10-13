Facundo Callejo no renuncia al sueño de la Liga 1 2025 con Cusco FC: “Hay que seguir peleando hasta que den los números”

Facundo Callejo prolonga su racha goleadora en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC

Facundo Callejo no se resigna. Por más que Cusco FC volvió a sufrir un desliz en el Torneo Clausura 2025, al empatar a uno contra Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el goleador argentino está dispuesto a seguir luchando por el título de la Liga 1 hasta las últimas consecuencias.

No bien finalizó el enfrentamiento, en el que dicho sea de paso regresó a las canchas con una diana que contribuyó en su cuenta personal para asentarse en la cima de máximo artilleros del actual periodo, el ‘Facu’ mostró su optimismo en medio de la creciente turbulencia de malos resultados.

Facundo Callejo espera mantenerse muchos años más en Perú. - Crédito: Cusco FC

“No ha cambiado nada, simplemente no se nos ha dado los resultados. Ante Los Chankas empezamos ganando, ahora Comerciantes Unidos hizo el gol y se nos complicó porque son un equipo duro. Con sus armas hizo su trabajo y lo hizo bien”, dijo Callejo en zona mixta.

“Nos complica, pero todavía quedan partidos y hay que seguir peleando hasta que los números den, si hay algo que tengo es que tenemos que seguir peleando”, añadió el’ killer’ argentino que en su primera andadura en Perú, después de un paso exitoso por el ascenso de Ecuador, ha superado la media de 20 anotaciones.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

Futuro

Facundo Callejo arribó a inicios de la temporada a Cusco FCen reemplazo de Luis Ramos. Durante las primeras fechas, el delantero argentino no logró anotar, pero posteriormente consiguió su primer gol y mantuvo un ritmo goleador que lo posicionó como uno de los delanteros centro más destacados de la Liga 1 2025.

Ante la capacidad goleadora mostrada por Callejo, las autoridades de Cusco FC procedieron a ofrecerle una nueva propuesta contractual. La oferta incluía una mejora salarial y una extensión de su permanencia en el club. No se registraron observaciones por parte del jugador, quien finalmente firmó el nuevo contrato.

“Me han tratado muy bien desde que llegué, desde el día uno. He recibido el cariño y sigo recibiendo cariño, no solo de la gente de Cusco, sino de gente de otro lugar. Para mí eso es muy gratificante. Estoy muy a gusto y agradecido. A las canchas donde vamos siempre nos tratan bien. Hay un montón de cosas que uno siempre pone en la balanza”, declaró en una entrevista a Infobae Perú.

Facundo Callejo ha celebrado goles contra los clubes más grandes del Perú. - Crédito: Cusco FC

El nombre de Callejo continúa figurando en la agenda de varios clubes de relevancia del campeonato peruano. Se mencionó un acercamiento del entorno de Sporting Cristal con la intención de ficharlo. Asimismo, circulan rumores sobre una posible transferencia a Universitario de Deportes para el año 2026. Cualquier eventual movimiento deberá ser sometido a conversaciones y acuerdos con el directorio ‘dorado’.

“Creo que cualquier futbolista anhela jugar en un equipo grande de cualquier país. Y el que te dice que no, estimo que miente o no es sincero. ¿A qué jugador peruano no le gustaría jugar en Boca, River, Barcelona, LDU, Bolívar o The Strongest? Lo mismo pasa con nosotros. ¿A quién no le gustaría estar en Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal o Melgar? Hay que trabajar para eso“, zanjó Facundo Callejo.