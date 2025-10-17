Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Torneo Clausura 2025 está cada vez más interesante, se está jugando la recta final y los clubes están definiendo su futuro en la competición. Universitario de Deportes se mantiene como único líder con 30 puntos, y sigue firme en su lucha por llevarse el título nacional.

Los ‘cremas’ no tuvieron actividad debido a que su encuentro con Sporting Cristal por la fecha 14 fue suspendido por la marcha que se realizó el pasado miércoles 15 de octubre, mismo día del clásico. Por ello, la Policía Nacional de Perú (PNP) no brindó las garantías y el organizador de la Liga 1 decidió reprogramarlo para el próximo jueves 23 de octubre.

La ‘U’ volverá al ruedo para enfrentar a Ayacucho FC en el estadio Nacional por la jornada 15. El equipo de Jorge Fossati cambió de escenario porque el recinto del Monumental entró en mantenimiento por la final de la Copa Libertadores 2025, el 29 de noviembre. Por ello, recibirá a los ‘zorros’ en el coloso José Díaz.

El renacer de Alianza Lima

Los ‘blanquimorados’ volvieron al triunfo tras derrotar a Sport Boys en Matute por 3-1 la jornada anterior. Esos tres puntos fueron importantes en lo anímico y deportivo ya que colocó a los de Néstor Gorosito en el segundo lugar de la tabla acumulada con 58 puntos.

Paolo Guerrero, Piero Cari, y Pedro Aquino anotaron los goles que le dieron una alegría a los hinchas. Ese buen momento se tendrá que trasladar en su próximo duelo frente Sport Huancayo en su condición de visita.

Néstor Gorosito podrá contar con las reapariciones de Hernán Barcos y Guillermo Viscarra. El ‘Pirata’ no estuvo frente los ‘rosados’ porque estaba suspendido, mientras que ‘Billy’ se ausentó porque no llegó a tiempo de su gira por Rusia con la selección de Bolivia por la fecha FIFA.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute.

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau vs UTC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs Melgar (19:30 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Universitario de Deportes vs Ayacucho FC (20:15 horas / estadio Nacional / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Sporting Cristal saldrá a recuperarse

Los ‘cerveceros’ se vieron obligados a descansar la fecha 14 debido a la suspensión del clásico con Universitario de Deportes. Y volverá a la competición frente Deportivo Garcilaso en Cusco esta jornada.

Sporting Cristal tiene que asegurar el triunfo en la altura para regresar en los primeros lugares en la tabla acumulada: marcha en el quinto lugar con 51 puntos. Por eso, el cotejo con el ‘rico Garci’ es vital para su objetivo pensando en un cupo a la Copa Libertadores 2026.