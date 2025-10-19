Perú Deportes

Candela Díaz, la armadora que dejó Boca Juniors para jugar en la Liga Peruana de Vóley: “Busco mi mejor versión”

Tras cuatro temporadas con el club ‘xeneize’ y dos títulos de la liga argentina en su palmarés, la colocadora decidió dar un nuevo paso en su carrera al unirse a Circolo Sportivo Italiano

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

La armadora argentina dejó Boca Juniors tras cuatro temporadas para unirse al Circolo Sportivo Italiano. (Video: Central Vóley)

La Liga Peruana de Vóley continúa ganando en competitividad y popularidad, consolidándose como un escenario atractivo para jugadoras internacionales. No es casualidad que cada vez más extranjeras decidan apostar por jugar en el país. Ese es el caso de Candela Díaz, armadora de 24 años, quien tras cuatro temporadas en Boca Juniors decidió dar un nuevo paso en su carrera fichando por el Circolo Sportivo Italiano.

La colocadora argentina vive una nueva etapa deportiva al incorporarse al equipo de Pueblo Libre para la campaña 2025/26. En una entrevista con ‘Central Vóley’, Díaz compartió sus impresiones tras sus primeros partidos amistosos en Perú, su proceso de adaptación y las expectativas que tiene vistiendo esta camiseta local.

“Empezamos muy bien, nos encanta esto. La gente, jugar en casa también fue muy bueno para nosotras, muy positivo. Venimos entrenando para estos resultados positivos, así que estoy contenta”, expresó Candela con entusiasmo tras haber sido presentada como la refuerzo estelar en la ‘Noche Circolense’ y celebrar la victoria en el amistoso frente a Olva Latino.

Para la exarmadora de Boca Juniors, la próxima temporada de la Liga Peruana promete ser sumamente exigente, y afirmó que su equipo luchará con intensidad en cada encuentro para mantenerse entre los protagonistas. “Yo creo que la liga va a ser muy competitiva para todos, nosotros vamos a dar mucha pelea también”, aseguró.

Candela Díaz dejó Boca Juniors
Candela Díaz dejó Boca Juniors tras cuatro temporadas para unirse al Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram

Esta es la primera experiencia internacional de Candela Díaz fuera de Argentina. En busca de superación constante, apostó por jugar en Perú para alcanzar su mejor nivel. “Es mi primera experiencia internacional. Estoy buscando mi mejor versión todo el tiempo, así que espero encontrarla”, confesó. Además, destacó la importancia de su nuevo club en este proceso. “Circolo la verdad que es un club donde creo poder hacerlo”, afirmó con confianza.

Candela Díaz, la armadora que quiere brillar con Circolo

Candela Díaz sabe que la exigencia será alta en la Liga Peruana, no solo por el nivel del torneo, sino también por las responsabilidades dentro del equipo. “El profe (Marcos Blanco) quiere que sea bastante líder con el equipo, eso lo ocupa un poco el rol del armador. Él quiere que sea agresiva con mi juego y espero darlo todo por el equipo”, reveló sobre las indicaciones del cuerpo técnico.

La levantadora argentina tiene claro que, más allá de las circunstancias o los escenarios, siempre es fundamental entregarse al máximo. “Hay que siempre dar todo donde se juegue, no importan las circunstancias, eso es lo importante”, afirmó con convicción.

Con un espíritu combativo y la ilusión de crecer a nivel personal y colectivo, Díaz encara esta etapa con entusiasmo y compromiso. Su objetivo es claro: aportar liderazgo y calidad para que Circolo Sportivo Italiano compita al más alto nivel en la Liga Peruana de Vóley.

Candela Diaz es la nueva
Candela Diaz es la nueva armadora de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram

Circolo se alista para su debut

Circolo ya se encuentra afinando los últimos detalles de cara al inicio oficial de la temporada de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Pueblo Libre ha reforzado su plantilla con cuatro jugadoras extranjeras de gran nivel: además de la armadora argentina Candela Díaz, han fichado a sus compatriotas Julieta Holzmaisters y Eugenia Nosach, así como a la talentosa brasileña Beatriz Lima.

Con estas incorporaciones, el conjunto ‘circolense’ apunta a cumplir con las altas expectativas de sus seguidores y comenzar la competencia con un buen rendimiento. Su primer compromiso será frente a Atlético Atenea, en un encuentro programado para el domingo 26 de octubre, que se disputará en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Este partido marcará el debut oficial de un equipo que se ha armado con la ambición de pelear en los primeros puestos del torneo.

