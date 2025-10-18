Perú Deportes

No habrá doble hinchada: Sporting Cristal confirma que encuentro vs Universitario por Liga 1 2025 se jugará solo con fanáticos ‘celestes’

Julio César Uribe, director general de fútbol, había dejado la puerta abierta a la posibilidad de que seguidores del cuadro estudiantil se den cita en las graderías del estadio Nacional

Por José Manuel Quintana

Guardar
Sporting Cristal terminó con la
Sporting Cristal terminó con la expectativa sobre un posible ingreso de hinchas de Universitario al juego por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Las recientes declaraciones de Julio César Uribe ilusionaron a los seguidores de Universitario de Deportes. El director general de fútbol de Sporting Cristal sostuvo que en tienda ‘celeste’ no descartaban la presencia de la hinchada rival en el juego ante los ‘merengues’. Sin embargo, el club anunció que solo hinchas ‘bajopontinos podrán ingresar al primer escenario del país.

El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales. “Porque la Celeste es la razón de nuestras vidas ¡Este partido lo ganamos todos juntos!”, compartieron en sus plataformas. En el mismo comunicado, el club reafirmó su postura y exhortó a sus seguidores a agotar los boletos. “Con nuestra gente, con nuestros colores… ¡con nuestra paSCión!”, sentenciaron.

Esta decisión contrasta con lo expresado por el ‘Diamante’ Uribe apenas hace un día. En diálogo con ‘RPP’, señaló que la doble hinchada en el duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura era una opción contemplada. “Que vayan a alentar a sus diferentes equipos, con respeto, con orden, sin confrontación, que eso es un desperdicio de la vida, así se está viviendo hoy, el mensaje tiene que comenzar a ser otro”, expuso.

Por la jornada 14 del
Por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga, solo hinchada local podrá acceder a las graderías del estadio Nacional.

Cerca de 24 horas más tarde, el club comunicó la decisión, pese a que el directivo había anticipado que la decisión se iba a debatir tras conocer el resultado del equipo en esta jornada: Sporting Cristal visitará el domingo 18 de octubre a Deportivo Garcilaso en Cusco.

De momento, el club solo ha habilitado la compra de boletos en tres tribunas del ‘Coloso de la calle José Díaz’: sur, oriente y occidente. En la web de Joinnues, solo los sectores Oriente alta lateral niño/adulto mayor, oriente baja lateral niño/adulto mayor, oriente intermedia lateral niño/adulto mayor, oriente baja lateral niño/adulto mayor y occidente intermedia lateral niño/adulto mayor figuran como agotadas.

La entidad ‘rimense’ no ha comunicado sobre la apertura de la tribuna norte. La institución estaría a la espera de cómo se desarrolla el proceso de compra los siguientes día y evaluará si corresponde o no.

El director deportivo 'celeste' se refirió al clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura. (RPP)

Último Sporting Cristal vs Universitario en el Nacional (H2)

Con arbitraje de Bruno Pérez, Sporting Cristal recibió a Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2024. El entonces equipo de Guillermo Farré se impuso por 2-1 en el primer escenario deportivo del país. Para los ‘bajopontinos’, Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco anotaron sus nombres en el luminoso.

Sobre el final del partido, el ‘Tunche’ Rivera descontó y el colegiado marcó el final de las acciones. El encuentro sirvió para que el conjunto del Rímac se consolidara como Perú 2 y sacara pasaje directo hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cuadro 'celeste' se impuso 2-1 ante los 'cremas' por la jornada 15 del segundo torneo del año. (Video: L1MAX)

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver el clásico

El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal, que fue postergado por razones de seguridad, ya tiene nueva fecha confirmada. El partido se disputará el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, donde el elenco del Rímac ejercerá de local.

Este clásico siempre ha significado un duelo apasionado y lleno de historia entre dos de los clubes más grandes del país. Para esta temporada, ambos equipos llegan con ambiciosos objetivos y plantillas reforzadas, por lo que el encuentro promete ser una batalla intensa, cargada de emociones y momentos decisivos que podrían definir la lucha por el título nacional.

Universitario se enfrentará a Sporting
Universitario se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

La transmisión oficial del clásico entre ‘cerveceros’ y ‘merengues’ estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de los equipos del torneo local, incluyendo al club ‘celeste’. Además, el partido podrá verse en vivo a través de la plataforma online L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora mediante suscripción.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y en tiempo real del encuentro. En nuestra página web encontrarás alineaciones, previa, incidencias minuto a minuto, goles y todo lo que suceda en el Estadio Nacional para que no te pierdas ningún detalle de este especial enfrentamiento.

Temas Relacionados

Sporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

Las dirigidas por Paco Hervás sostendrán su cuarto amistoso de pretemporada ante el vigente campeón de la liga argentina. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano sostendrá su segunda pelea y esta vez se enfrentará al tiktoker colombiano JH de la Cruz. Sigue todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Facundo Callejo, indignado por falsas

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se basó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del plantel

Francisco Hervás le concede la

DT de Sydney FC valoró el rendimiento de Piero Quispe en su estreno en el fútbol de Australia: “Tiene el talento para ayudarnos a avanzar”

El futbolista peruano de 24 años sumó sus primeros minutos con la camiseta ‘skyblue’. El estratega Ufuk Talay se mostró optimista por el debut del jugador cedido por Pumas UNAM

DT de Sydney FC valoró
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Flavia López, sorprendida tras quedar

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax: “Hubo un malestar del canal”

Samahara Lobatón y Youna dejan atrás los pleitos por el bienestar de su hija: “Si en algún momento me equivoqué lo reconozco”

Samahara Lobatón rompe el silencio sobre el nacimiento prematuro de su hijo Asael en Estados Unidos: “Fue todo muy fuerte”

Magaly Medina y Pamela López se burlan de Pamela Franco y ella responde: “Soy valiente y loca”

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

DT de Sydney FC valoró el rendimiento de Piero Quispe en su estreno en el fútbol de Australia: “Tiene el talento para ayudarnos a avanzar”