No habrá doble hinchada: Sporting Cristal confirma que encuentro vs Universitario por Liga 1 2025 se jugará solo con fanáticos ‘celestes’

Sporting Cristal terminó con la expectativa sobre un posible ingreso de hinchas de Universitario al juego por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Las recientes declaraciones de Julio César Uribe ilusionaron a los seguidores de Universitario de Deportes. El director general de fútbol de Sporting Cristal sostuvo que en tienda ‘celeste’ no descartaban la presencia de la hinchada rival en el juego ante los ‘merengues’. Sin embargo, el club anunció que solo hinchas ‘bajopontinos’ podrán ingresar al primer escenario del país.

El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales. “Porque la Celeste es la razón de nuestras vidas ¡Este partido lo ganamos todos juntos!”, compartieron en sus plataformas. En el mismo comunicado, el club reafirmó su postura y exhortó a sus seguidores a agotar los boletos. “Con nuestra gente, con nuestros colores… ¡con nuestra paSCión!”, sentenciaron.

Esta decisión contrasta con lo expresado por el ‘Diamante’ Uribe apenas hace un día. En diálogo con ‘RPP’, señaló que la doble hinchada en el duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura era una opción contemplada. “Que vayan a alentar a sus diferentes equipos, con respeto, con orden, sin confrontación, que eso es un desperdicio de la vida, así se está viviendo hoy, el mensaje tiene que comenzar a ser otro”, expuso.

Cerca de 24 horas más tarde, el club comunicó la decisión, pese a que el directivo había anticipado que la decisión se iba a debatir tras conocer el resultado del equipo en esta jornada: Sporting Cristal visitará el domingo 18 de octubre a Deportivo Garcilaso en Cusco.

De momento, el club solo ha habilitado la compra de boletos en tres tribunas del ‘Coloso de la calle José Díaz’: sur, oriente y occidente. En la web de Joinnues, solo los sectores Oriente alta lateral niño/adulto mayor, oriente baja lateral niño/adulto mayor, oriente intermedia lateral niño/adulto mayor, oriente baja lateral niño/adulto mayor y occidente intermedia lateral niño/adulto mayor figuran como agotadas.

La entidad ‘rimense’ no ha comunicado sobre la apertura de la tribuna norte. La institución estaría a la espera de cómo se desarrolla el proceso de compra los siguientes día y evaluará si corresponde o no.

Último Sporting Cristal vs Universitario en el Nacional (H2)

Con arbitraje de Bruno Pérez, Sporting Cristal recibió a Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2024. El entonces equipo de Guillermo Farré se impuso por 2-1 en el primer escenario deportivo del país. Para los ‘bajopontinos’, Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco anotaron sus nombres en el luminoso.

Sobre el final del partido, el ‘Tunche’ Rivera descontó y el colegiado marcó el final de las acciones. El encuentro sirvió para que el conjunto del Rímac se consolidara como Perú 2 y sacara pasaje directo hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver el clásico

El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal, que fue postergado por razones de seguridad, ya tiene nueva fecha confirmada. El partido se disputará el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, donde el elenco del Rímac ejercerá de local.

Este clásico siempre ha significado un duelo apasionado y lleno de historia entre dos de los clubes más grandes del país. Para esta temporada, ambos equipos llegan con ambiciosos objetivos y plantillas reforzadas, por lo que el encuentro promete ser una batalla intensa, cargada de emociones y momentos decisivos que podrían definir la lucha por el título nacional.

La transmisión oficial del clásico entre ‘cerveceros’ y ‘merengues’ estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de los equipos del torneo local, incluyendo al club ‘celeste’. Además, el partido podrá verse en vivo a través de la plataforma online L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora mediante suscripción.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y en tiempo real del encuentro. En nuestra página web encontrarás alineaciones, previa, incidencias minuto a minuto, goles y todo lo que suceda en el Estadio Nacional para que no te pierdas ningún detalle de este especial enfrentamiento.