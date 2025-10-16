Perú Deportes

San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV de la ‘Noche Santa’ previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Santa Anita se enfrentará a las chorrillanas en su presentación oficial que se vivirá en el Coliseo FIA USMP. Entérate todos los detalles del vibrante duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
San Martín vs Regatas Lima
San Martín vs Regatas Lima por la 'Noche Santa'

Falta poco para que San Martín viva su momento inolvidable previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las de Santa Anita están listas para iniciar su campaña rumbo al título nacional con la esperada ‘Noche Santa’ este domingo 19 de octubre, evento en el que presentará a su equipo renovado frente a todos sus hinchas.

Este encuentro tendrá como atractivo principal el partido frente a Regatas Lima, su tradicional adversario en el voleibol nacional. Ambos equipos son los más tradicionales y su enfrentamiento captará la atención de todos los ‘voleilovers’. La presentación servirá como vitrina para los nuevos refuerzos y el nuevo cuerpo técnico, el brasileño Guilherme Schmitz iniciará su mandato de manera oficial tras la salida de Vinicius Gamino.

San Martín dio el golpe en el mercado de pases con la incorporación de Aixa Vigil, Paola Rivera y Angélica Aquino. Y mantuvo a sus referentes como Fernanda Tomé, Simone Scherer, Brenda Lobatón y Flavia Montes. Hay mucha expectativa por ver el desempeño de las chorrilanas, quienes se quedaron con el tercer lugar la temporada pasada.

Por ello, la competición será como una revancha para las ‘santas’ y buscarán recuperar el protagonismo que perdieron en los últimos años.

San Martín enfrentará a Regatas
San Martín enfrentará a Regatas en la 'Noche Santa'. Crédito: Prensa USMP

San Martín vs Regatas Lima: día y hora del clásico por la ‘Noche Santa’

Las ‘santas’ y las ‘celestes’ se enfrentarán este domingo 19 de octubre en el Coliseo FIA USMP, ubicado en el distrito de La Molina. El horario establecido a las 16:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 18:30 horas.

San Martín vs Regatas Lima:
San Martín vs Regatas Lima: día y hora del clásico por la ‘Noche Santa’

Dónde ver San Martín vs Regatas Lima por la ‘Noche Santa’

Los hinchas de voleibol podrán seguir el partidazo entre las ‘santas’ y las chorrillanas por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la página web y canal de Youtube de la casa televisiva. Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo.

Precios de entradas

Los boletos para la ‘Noche Santa’ de San Martín ya están a la venta y se podrán conseguir a través de Joinnus. Hay un único precio y es de S/. 25.00 soles, y se realizará en el Coliseo FIA USMP.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

La fecha 1 de la
La fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Puro Vóley)

Temas Relacionados

San MartínRegatas LimaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoLNSVperu-deportes

Más Noticias

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”

El colombiano abre un nuevo episodio en su vida dejando atrás su país de origen. Sentiría honor de vestir la ‘bicolor’, aunque ahora su mente está ubicada absolutamente en Sport Boys

Carlos López acepta representar a

Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura

UTC, Juan Pablo II, Alianza Universidad e incluso Sport Boys se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y corren riesgo de perder la categoría

Así va la lucha por

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

La plataforma Transfermarkt consideró a Juan Manuel junto a otras figuras sudamericanas como Lionel Messi y Vinicius Jr en esta destacada lista

‘Loco’ Vargas es el jugador

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero

Marco Rivas despierta interés de clubes de España, Portugal y Bélgica a la espera de cerrar su contrato con Club Tigre

El representante Mathias Jorge, en una conversación exclusiva con Infobae Perú, abre la opción del fútbol europeo para la progresión del goleador nacional. “Si yo tengo tres equipos que lo quieren y Tigre no avanza, bueno”, reflexionó

Marco Rivas despierta interés de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corrupción en Loreto: sentencian a

Corrupción en Loreto: sentencian a exalcaldesa a seis años de prisión por autorizar pagos por materiales que no se entregaron

General en retiro de la PNP es herido durante protesta y acusa a Óscar Arriola: “Eres un cobarde”

Congresista Ruth Luque critica a José Jerí y uso excesivo de la fuerza policial: “es el principal responsable político de esta situación”

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Dina Boluarte podría huir de la justicia por las múltiples investigaciones en su contra, advierte Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz asistió al Victoria’s

Natalie Vértiz asistió al Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York: el look que usó para la esperada gala

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

Pamela López y Alexandra Méndez dejan atrás los problemas y se lucen juntas: “Vamos a facturar”

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Stefano Salvini y Matilde León confirman su relación: “Nos volvimos a encontrar”

DEPORTES

Carlos López acepta representar a

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”

Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Marco Rivas despierta interés de clubes de España, Portugal y Bélgica a la espera de cerrar su contrato con Club Tigre