San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV de la ‘Noche Santa’ previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

San Martín vs Regatas Lima por la 'Noche Santa'

Falta poco para que San Martín viva su momento inolvidable previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las de Santa Anita están listas para iniciar su campaña rumbo al título nacional con la esperada ‘Noche Santa’ este domingo 19 de octubre, evento en el que presentará a su equipo renovado frente a todos sus hinchas.

Este encuentro tendrá como atractivo principal el partido frente a Regatas Lima, su tradicional adversario en el voleibol nacional. Ambos equipos son los más tradicionales y su enfrentamiento captará la atención de todos los ‘voleilovers’. La presentación servirá como vitrina para los nuevos refuerzos y el nuevo cuerpo técnico, el brasileño Guilherme Schmitz iniciará su mandato de manera oficial tras la salida de Vinicius Gamino.

San Martín dio el golpe en el mercado de pases con la incorporación de Aixa Vigil, Paola Rivera y Angélica Aquino. Y mantuvo a sus referentes como Fernanda Tomé, Simone Scherer, Brenda Lobatón y Flavia Montes. Hay mucha expectativa por ver el desempeño de las chorrilanas, quienes se quedaron con el tercer lugar la temporada pasada.

Por ello, la competición será como una revancha para las ‘santas’ y buscarán recuperar el protagonismo que perdieron en los últimos años.

San Martín enfrentará a Regatas en la 'Noche Santa'. Crédito: Prensa USMP

San Martín vs Regatas Lima: día y hora del clásico por la ‘Noche Santa’

Las ‘santas’ y las ‘celestes’ se enfrentarán este domingo 19 de octubre en el Coliseo FIA USMP, ubicado en el distrito de La Molina. El horario establecido a las 16:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 18:30 horas.

San Martín vs Regatas Lima: día y hora del clásico por la ‘Noche Santa’

Dónde ver San Martín vs Regatas Lima por la ‘Noche Santa’

Los hinchas de voleibol podrán seguir el partidazo entre las ‘santas’ y las chorrillanas por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la página web y canal de Youtube de la casa televisiva. Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo.

Precios de entradas

Los boletos para la ‘Noche Santa’ de San Martín ya están a la venta y se podrán conseguir a través de Joinnus. Hay un único precio y es de S/. 25.00 soles, y se realizará en el Coliseo FIA USMP.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

La fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Puro Vóley)