Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Regatas Lima vs Circolo por la presentación del cuadro chorrillano

Regatas Lima se alista para reencontrarse con toda su hinchada previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las chorrillanas empezarán su camino hacia el título nacional con su presentación oficial que se realizará este sábado 18 de octubre en su sede principal.

El cuadro de Horacio Bastit tendrá su primera prueba de fuego frente Circolo Sportivo Italiano y servirá como termómetro para su debut con Deportivo Wanka por la fecha 1 del torneo peruano.

El técnico argentino apostó por mantener a su columna vertebral que está conformada por jugadoras nacionales teniendo a Kiara Montes como una de sus figuras. Y se ha reforzado con algunas extranjeras como la armadora ‘Barbie’ Frangella, las centrales Lesly Johansson y Darlevis Mosquera, Waleska Toro, y las opuestas Petra Schwartzman y MC Daubendick.

El cuadro de Chorrillos también participarán de la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima, donde disputará un cuadrangular con Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina. Este evento se realizará el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós.

Así, las ‘celestes’ empezarán una nueva campaña con la misión de superar lo alcanzado la temporada pasada, donde quedó subcampeón tras perder la final con las ‘blanquiazules’.

Regatas Lima confirmó continuidad de Kiara Montes y deshizo posibilidad de fichar por Universitario

Regatas Lima vs Circolo: día y hora del partidazo por la presentación chorrillana

Las ‘celestes’ y las de Pueblo Libre se medirán este sábado 18 de octubre en las instalaciones de su club situado en Chorrillos. El horario establecido a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Canal TV para ver Regatas Lima vs Circolo

Los hinchas de Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano podrán seguir el encuentro por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la página web y canal de Youtube de la casa televisiva. Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo.

Precios de entradas

Y los tickets para la presentación de Regatas Lima están disponibles por medio de la página web del club chorrillano. El precio de las entradas es de S/. 30.00 soles.

¿Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Paola Rivera reveló motivo de su salida de Regatas Lima

Una salida que provocó el lamento de la hinchada de Regatas Lima fue la de Paola Rivera. La armadora mexicana dejó el club de Chorrillos para unirse a la San Martín en esta temporada. La misma jugadora explicó la razón que le llevó a ponerse la camiseta ‘santa’ y se refirió al técnico Guilherme Schmitz.

“Creo que cada oportunidad es una nueva experiencia, todo lo que me pueda sumar, todo lo que me pueda llevar a mejorar un poquito más, todo lo que me pueda aportar y más que nada el entrenador. Yo conversaba con mi entrenador de selección y él sabe que es un buen director técnico, entonces creo que el proyecto en sí de la San Martín”, declaró.

La armadora mexicana también reveló las múltiples ofertas que recibió tras brillar en la Liga Peruana de Vóley. (Latina Deportes)

