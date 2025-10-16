Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial sub-20

El estadio Nacional de Chile se prepara para ser sede por segunda vez de la final del Mundial de fútbol. El primer escenario deportivo del país ‘sureño’ acogerá el duelo decisivo entre Argentina y Marruecos por la justa mundialista de la categoría sub-20. Los elencos de Diego Placente y Mohamed Ouahbi vienen de dejar en el camino a Colombia y Francia, respectivamente.

La ‘albiceleste’ intentará ratificar su rótulo como la selección con más títulos en la categoría. Los ‘gauchos’ ostentan seis campeonatos mundiales (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y tendrán la oportunidad de ampliar su ventaja sobre Brasil, con cinco estrellas.

El cuadro dirigido por el adiestrador Placente ha exhibido un juego pletórico. De los seis encuentros disputados, salieron victoriosos en todos. Los números son notables: 15 goles anotados y tan solo dos encajados. Además, una tendencia en sus dos últimos triunfos ante Colombia (semifinales) y México (cuartos de final) es la expulsión de al menos un futbolista rival.

La selección de Argentina es la más veces campeona del Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FIFA

Por otro lado, el conjunto africano pisó fuerte desde la fase de grupos con sendos triunfos ante España y Brasil. El combinado dirigido por el entrenador Ouahbi solo registra una derrota: 1-0 ante México, cuando el equipo ya había sacado pasaje a octavos de final.

Recientemente, los ‘leones del atlas’ se instalaron por primera vez en la final de un Mundial sub-20 tras dejar en el camino a su similar de Francia. Luego del uno a uno en los 90 minutos, la llave se definió a través de una tanda de penales.

El presente del conjunto del norte de África refleja el trabajo de la política deportiva del país. La captación de jugadores que militan en ligas extranjeras y dejaron su nación natal en edad temprana. Cabe destacar que en Catar 2022, la selección mayor alcanzó las semifinales.

En Países Bajos 2005, Marruecos alcanzó las semifinales del certamen. En Chile, 20 años más tarde, superaron su mejor participación.

Argentina vs Marruecos: día y hora de la final del Mundial Sub 20

El choque entre la ‘albiceleste’ y los ‘leones del atlas’ se jugará el domingo 19 de octubre en el estadio Nacional de Chile, en Santiago. El horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Dónde ver Argentina vs Marruecos por la final del Mundial Sub 20

El compromiso decisivo de la justa mundialista será transmitido para todo el Perú a través de la señal de DIRECTV. La operadora emitirá el cotejo desde el canal Dsports. Este envite también se podrá disfrutar mediante la plataforma en streaming DGO. La casa televisiva también cuenta con los derechos de transmisión para todos los países sudamericanos.

Último Argentina-Marruecos

Será la primera vez que ambos se encuentren en un torneo mundial sub-20, pero el último antecedente entre ambos por todas las competencias tuvo un final accidentado. El compromiso tuvo lugar en París, por la primera fecha de los Juegos Olímpicos 2024.

El conjunto marroquí sub-23 se estrenaba con victoria hasta el minuto 105′, es decir 15 minutos después del tiempo reglamentario. En la última acción del encuentro, el argentino Christian Medina anotó el empate luego de una serie de rebotes en el área rival.

Tras el tanto del entonces equipo de Javier Mascherano, fanáticos marroquíes ingresaron al campo de juego y el juego se suspendió por una hora y media. En la reanudación de las acciones, el VAR determinó que el tanto de Medina debía ser invalidado por una posición adelantada previa a su diana.

El técnico argentino tildó lo ocurrido de “escándalo” y “el mayor circo que jamás haya visto”. Tras los hechos en el Stade Geoffroy-Guichard, en Saint-Étienne, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) presentó formalmente una protesta ante la FIFA y los organizadores del torneo olímpico en territorio ‘galo’.