“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

A pesar de que la temporada 2025 aún no ha acabado, en Alianza Lima ya vienen planificando lo que será el próximo año y uno de los nombres que ha sonado con fuerza en los últimos días es el de Luis Advíncula, quien no tiene continuidad en Boca Juniors y es tentado para volver al fútbol peruano. Sin embargo, en el club ‘xeneize’ no lo soltarán tan fácil y solo mediante el pago de su millonaria cláusula de rescisión. En ese sentido, Pedro García hizo una cruda explicación por la posibilidad de que el ‘Rayo’ llegue al cuadro ‘blanquiazul’.

“No la pagaría (la cláusula de rescisión de un millón y medio de dólares). No es que sea solamente la poca diferencia entre lo que vendió (a Erick Noriega) y lo que vendría a comprar, sino que es un tema de necesidad”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

Durante el análisis, el periodista deportivo sostuvo que el lateral derecho sería un refuerzo importante en cualquier equipo de la Liga 1. “Para mí Advíncula le caería bien a cualquier equipo del Perú. ¿En la ‘U’ dónde jugaría? Competiría con Polo. En Sporting Cristal jugaría sin entrenar y sin lugar a dudas. Creo que mejoraría a su equipo por ese lado, igual a Alianza Lima”, expresó.

El Mundial de Clubes 2025 fue el último torneo donde Luis Advíncula tuvo continuidad en Boca Juniors. - créditos: EFE

A pesar de reconocer la calidad del futbolista de Boca Juniors, el comunicador subrayó que la discusión no recae en el nivel técnico ni físico, sino en el sentido estratégico de la inversión. “No es un tema de la eficacia técnica, física, sino de la oportunidad y de la inversión. ¿Necesita Alianza gastar esa plata en un lateral?”, cuestionó, al tiempo que recalcó la presencia de jugadores como Marco Huamán, Josué Estrada y Guillermo Enrique en esa demarcación dentro de la plantilla de Alianza Lima. “Ese lugar está cubierto de más. Y así no estuviera cubierto, es un precio excesivo para un lateral”, precisó.

En lo que va de la temporada, Luis Advíncula ha jugado 22 partidos, anotando un gol y brindando una asistencia. Números lejos de temporadas anteriores. Justamente, en esas campañas, su nivel fue tan alto que llegó a captar la atención de clubes de Brasil como Botafogo y Sao Paulo.

Ahora, la intención de Alianza Lima de querer sumar al exfutbolista de Sporting Cristal corresponde a una consigna de armar el mejor plantel posible con elementos de selección, no solo para competir en la Liga 1, sino también en el torneo internacional.

Pedro García aseguró que Alianza Lima necesita un delantero

En lugar de potenciar el lateral derecho, Pedro García fue claro respecto al puesto que, a su entender, requiere una incorporación de peso en Alianza Lima: “¿Qué necesita Alianza Lima? Un buen delantero. Los actuales (Hernán Barcos y Paolo Guerrero) están en proceso de cambio, no han jugado el 100% de los partidos, han tenido alguna dolencia o indisposición”.

El periodista agregó que destinar el presupuesto a la llegada de Luis Advíncula limitaría la capacidad del club para buscar un atacante que aporte soluciones inmediatas y decisivas dentro del área rival. “Que no gasten en delantero, lateral y lateral derecho, ¿para qué? Un delantero resolvedor de partidos, solucionador al margen de todo el equipo. Uno de esos, que una pelota grotesca en el área, te la cambie por gol”, enfatizó.

Bajo esa premisa, Pedro Eloy destacó la importancia de asignar recursos para la ficha de un artillero de nivel y más joven, teniendo en cuenta el contexto y el rendimiento de los actuales referentes ofensivos de la institución. “Si vas a gastar un millón y medio por un lateral, ya no te alcanza bien para el delantero”, advirtió.