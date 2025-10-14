Perú Deportes

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Han transcurrido muchos años para que la colombiana aterrice en el club ‘blanquiazul’. Instalada como refuerzo, dará todo de sí en los frentes a disputar, sobre todo en el Mundial de Clubes

Maria Alejandra Marin sonríe ante las cámaras durante sus primeros entrenamientos. - Crédito: Alianza Lima

Desde que Alianza Lima se afianzó como uno de los grandes animadores de la Liga Peruana de Vóley, de la que es bicampeón nacional con un rendimiento solvente a todas luces, ha tenido en sus filas a varias deportistas de élite, muchas de ellas extranjeras y seleccionadas en grandes eventos.

Manteniendo esa tendencia, la cúpula aliancista incorporó a sus filas a la Maria Alejandra Marin, uno de los rostros más importantes de la Selección Colombia, cuya carrera a nivel de clubes es encomiable y respetable. La operación se cerró con hermetismo logrando sumar así a una voleibolista que siempre fue objeto de deseo.

Maria Alejandra Marin entrenándose con miras a la Liga Nacional de Vóley. - Crédito: Alianza Lima

Es un gran reto para mi carrera. Cuando recibí la propuesta de venir, ya con Cenaida Uribe habíamos charlado en años anteriores. Ahora se dio la oportunidad en un momento justo. Quería estar un poco más cerca de casa", declaró Marin en declaraciones ofrecidas al programa + Voley en radio Ovación.

Maria Alejandra reconoció que “venir a un equipo bicampeón implica dar lo mejor para buscar un nuevo título, pero vamos poco a poco. No podemos adelantarnos a lo que pueda pasar, hay que concentrarnos en el presente. No solo tenemos la liga, sino también el Sudamericano y el Mundial, así que debemos trabajar mucho”.

Valorando su actualidad, en la que arriba a Alianza Lima para afrontar enormes desafíos, Marin afirmó que “estoy en una etapa en la que quiero buscar cosas diferentes en mi carrera. Es un buen momento para demostrármelo. Quiero trabajar día a día por los objetivos del equipo y, en lo individual, seguir creciendo".

Desde el primer día, Maria Alejandra Marin se ha presentado como una voleibolista diferencial que no solo repotenciará a Alianza Lima en su lucha por el tricampeonato, también dará qué hablar en cada presentación de la campaña regular de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima confirmó su primer fichaje extranjero para la próxima temporada. Crédito: Prensa AL

Conexiones

La colombiana, de amplia experiencia en clubes grandes, ha quedado encantada con el estilo que impone el entrenador Facundo Morando en cada uno de los entrenamientos. Lo que más le ha sorprendido es la fórmula ensayo-error que permite el líder, con el propósito de que todas tengan capacidad de enmienda.

“Hay una bonita conexión con el entrenador. Es un técnico que viene con ideas diferentes, te permite cometer errores y todas las jugadoras tienen la confianza para estar en la cancha. En general, el comando técnico es muy unido, y eso también se refleja en el equipo”, indicó Marin.

El entrenador del equipo de vóley quiere fomentar el desarrollo de las divisiones menores para implementar competencia en el plantel principal. | VIDEO: Renzo Galiano

Antes de que se oficializara su contratación, el DT Morando había resaltado sus cualidades en una conversación exclusiva con Infobae Perú: “Será increíble [contar con ella], porque nos dará una calidad enorme.Ella es una armadora excelente y una líder impresionante. Será un honor poder trabajar con ella”.

Tras la salida de Aline Timm del plantel,Alianza Lima afronta la temporada actual con apenas cinco refuerzos para disputar los tres torneos previstos: el Mundial de Clubes, el Sudamericano de Clubes y la Liga Peruana de Vóley. La directiva del club suma así una nueva baja en medio de una agenda deportiva exigente.

