Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Joao Grimaldo destacó en el amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

Joao Grimaldo volvió a demostrar de lo que es capaz con la selección peruana. En el reciente amistoso frente a Chile, el extremo fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del ataque nacional, mostrando velocidad, desborde y atrevimiento en un encuentro que, pese a la derrota por 2-1, dejó aspectos positivos en el proceso que ha iniciado Manuel Barreto en el combinado patrio.

A su regreso al país, antes de viajar nuevamente a Letonia para reincorporarse al Riga FC, el delantero peruano conversó con la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez. En medio de un ambiente de autocrítica, pero también de ilusión por lo que viene, Grimaldo valoró la oportunidad de vestir la camiseta de la ‘blanquirroja’ y destacó la importancia de mantener la confianza del comando técnico y del grupo.

“Estamos contentos, es un proceso largo que nos toca afrontar a nosotros. Mientras tenga la confianza del entrenador y del equipo, siempre voy a demostrar en el campo”, afirmó el exjugador de Sporting Cristal, al ser consultado sobre su rendimiento en el ‘clásico del Pacífico’ disputado en Santiago.

El futbolista, de apenas 22 años, fue uno de los pocos que logró generar peligro constante en el área rival. Su capacidad para encarar, asociarse y romper líneas por los costados fue uno de los puntos altos de una selección que, más allá del resultado, mostró pasajes de buen juego y una intención clara de renovación. Para Grimaldo, esa apuesta por los nuevos nombres requiere tiempo, trabajo y respaldo mutuo dentro del vestuario.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Joao Grimaldo, una de las nuevas caras en el ataque de la selección peruana

Joao Grimaldo también fue consultado sobre su futuro en la selección y la posibilidad de volver a ser convocado en la próxima fecha FIFA de noviembre. Aunque no aseguró su presencia, dejó claro que su compromiso es total, tanto con la ‘bicolor’ como con su club.

“Ahora toca enfocarme en mi equipo. Hay que hacer las cosas bien y luego volver a la selección, si me toca estar en el equipo”, señaló con madurez, dejando ver que es consciente de que el rendimiento en el extranjero será clave para seguir siendo considerado por Barreto.

En esa misma línea, Grimaldo destacó la labor del nuevo técnico de la selección, quien busca dar continuidad a un cambio generacional en el fútbol peruano. El joven extremo resaltó la cercanía y el mensaje que el entrenador transmite a los jugadores más jóvenes. “Que nos desenvolvamos, que seamos nosotros mismos, que juguemos, y creo que lo demostramos en el campo”, comentó sobre las indicaciones recibidas del estratega.

El futbolista formado en las divisiones menores de Sporting Cristal se ha consolidado en los últimos años como una de las mayores promesas del balompié nacional. Su traspaso al Riga FC de Letonia le ha permitido sumar experiencia internacional, enfrentarse a nuevos estilos de juego y fortalecer su madurez táctica. Desde su llegada al fútbol europeo, Grimaldo ha mantenido la regularidad y continúa siendo uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección en la selección peruana.

Joao Grimaldo comienza a recuperar brillantez en Letonia. - Crédito: Riga FC

Si bien el amistoso frente a Chile terminó con un marcador adverso, el desempeño del extremo de 22 años fue uno de los aspectos más destacados del equipo. Su explosividad, determinación y capacidad para generar peligro por los extremos fueron reconocidos por hinchas y analistas, quienes lo ven como una pieza clave en la etapa de reconstrucción del combinado nacional.

El próximo partido de Perú

El próximo reto para la Bicolor será doble: volver a medirse ante Chile y enfrentarse a Rusia, en noviembre, como parte de la preparación rumbo al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas. En ambos encuentros, Manuel Barreto podría seguir apostando por jóvenes talentos como Grimaldo, con el objetivo de afianzar una nueva base para el futuro.