Perú Deportes

Giancarlo Granda explotó contra Joyce Conde tras terrible agresión a jugador de Universitario en Liga 3: “Totalmente desleal”

El jugador de 34 años fue duramente criticado por codazo contra futbolista de Universitario que sufrió fractura en la nariz. El comentarista deportivo exigió una dura sanción

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Un condenable hecho se vivió en la Liga 3, en el partido entre Universitario de Deportes con Unión Santo Domingo por la definición a semifinales en el torneo nacional, el pasado lunes 13 de octubre. La ‘U’ se quedó con el triunfo y clasificó a la etapa final, pero no terminó en felicidad.

Durante el encuentro, José Sifuentes, jugador ‘merengue’, sufrió una fractura múltiple de tabique nasal tras recibir un codazo de Joyce Conde generando la indignación de todos. La terrible agresión ocurrió cerca del minuto 82, mientras que los ‘cremas’ mantenían la ventaja en el marcador y se ejecutaba un tiro de esquina.

En una disputa por un balón aéreo, Conde cometió la infracción contra Sifuentes, jugador nacido en 2005. Como consecuencia, Sifuentes abandonó el campo con el rostro ensangrentado. Tras la acción, Joyce recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

El jugador de 34 años fue punto de críticas por su accionar, y Giancarlo Granda se unió a los cuestiomientos. El periodista deportivo explotó contra Conde y exigió drástica sanción por brutal agresión.

“Es totalmente desleal; estas cosas no pueden pasar, lamentable. Pronta recuperación para el jugador de Universitario de Deportes. Estoy seguro de que Joyce se debe haber arrepentido después de ver las imágenes; se va a tener que arrepentir en su casa porque debería tener una sanción ejemplar, es lo que corresponde. Muy fuerte la agresión; estas cosas no se pueden dar en el fútbol, es una deslealtad”, disparó el comunicador en el programa ‘Palabra de Hincha’.

Joyce Conde golpeó en el rostro a José Sifuentes y le provocó múltiples lesiones. (DyJ Sports Plus)

¿Cuál es el estado de salud del jugador de Universitario?

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, presenció el incidente y confirmó el estado de salud de José Sifuentes. El dirigente indicó que el mediocampista sufrió una fractura y cortes en la nariz, además de una conmoción cerebral. Debido a estas lesiones, Sifuentes fue trasladado de inmediato a una clínica para recibir atención médica.

“Lo que nos han comentado los médicos inicialmente es que aparentemente tiene una fractura interna y tiene dos cortes de piel sobre la nariz, por esta razón el jugador tuvo sensación de desmayo”, declaró el dirigente en entrevista con DyJ Sports Plus.

El administrador de Universitario también reclamó por el manejo arbitral tras la lesión de su jugador. (DyJ Sports Plus)

Además, Velazco expresó su desacuerdo con el desempeño del cuerpo arbitral tras la lesión de Sifuentes y su retiro de la cancha. El administrador señaló que los árbitros se negaron a certificar la conmoción cerebral del jugador, situación que obligó a la ‘U’ a disputar los minutos finales con un hombre menos.

“Hago un llamado y una crítica constructiva para la Conar y los árbitros. Hay una nueva reglamentación cuando se determina un caso de conmoción, como lo que pasó con nuestro jugador Sifuentes, pero teníamos un vacío porque quién es el que determina esa condición, el árbitro no es médico, no tiene la capacidad de hacerlo,entonces tienes que recurrir al médico del club, quien indicó que es una conmoción, tanto así que lo estamos evacuando a nuestro jugador en una ambulancia por un caso de emergencia”, expresó.

Por último, Franco hizo un firme pedido a la Conar: “Entonces nos deja a nosotros con 10 jugadores, al final el delegado, el árbitro o el asistente tomó la autoridad de determinar que eso fue una conmoción, es un vacío peligroso porque nuestro jugador pudo exponer su integridad”.

Temas Relacionados

Giancarlo GrandaUniversitario de DeportesJoyce CondeLiga 3peru-deportes

Más Noticias

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

La mexicana, elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025, decidió su continuar su carrera en Santa Anita, a pesar de propuestas en Europa

Paola Rivera explicó por qué

Jugador de Universitario sufrió fractura de tabique y conmoción cerebral tras brutal golpe de Joyce Conde en partido de Liga 3

José Sifuentes recibió un puñetazo del capitán de Unión Santo Domingo y tuvo que ser trasladado a una clínica de emergencia. Franco Velazco, administrador de la ‘U’, contó detalles del estado del joven futbolista

Jugador de Universitario sufrió fractura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Arrancó una nueva jornada que definirá el campeonato: Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán partidazo en Matute, Cusco FC se alejó del título tras empate con Comerciantes Unidos, y más resultados. Conoce cómo se van moviendo las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

¿Cuándo se jugará el Universitario

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Las ‘íntimas’ realizarán su evento de presentación el 25 y 26 de octubre, días en los que se enfrentará a Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles de la venta de tickets

Entradas para la Noche Blanquiazul
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Contraloría interviene local municipal de Santa Anita lleno de publicidad electoral a favor de César Acuña

Pedro Castillo dice que el Congreso “cambia de marioneta” al vacar a Dina Boluarte y reitera que fue mal destituido

“Querían quemar el Congreso”, asegura el alcalde de Pataz que era el objetivo de los manifestantes que lo rechazaron

Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Wendy

Magaly Medina arremete contra Wendy Guevara por decir que está enamorada de Nicola Porcella: “Opina desde su ignorancia”

Jely Reátegui rompe en llanto al ver al imitador de Diego Bertie en ‘Yo Soy’

Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

DEPORTES

Paola Rivera explicó por qué

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Jugador de Universitario sufrió fractura de tabique y conmoción cerebral tras brutal golpe de Joyce Conde en partido de Liga 3

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima