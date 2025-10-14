Giancarlo Granda explotó contra Joyce Conde tras terrible agresión a jugador de Universitario en Liga 3: “Totalmente desleal”

Un condenable hecho se vivió en la Liga 3, en el partido entre Universitario de Deportes con Unión Santo Domingo por la definición a semifinales en el torneo nacional, el pasado lunes 13 de octubre. La ‘U’ se quedó con el triunfo y clasificó a la etapa final, pero no terminó en felicidad.

Durante el encuentro, José Sifuentes, jugador ‘merengue’, sufrió una fractura múltiple de tabique nasal tras recibir un codazo de Joyce Conde generando la indignación de todos. La terrible agresión ocurrió cerca del minuto 82, mientras que los ‘cremas’ mantenían la ventaja en el marcador y se ejecutaba un tiro de esquina.

En una disputa por un balón aéreo, Conde cometió la infracción contra Sifuentes, jugador nacido en 2005. Como consecuencia, Sifuentes abandonó el campo con el rostro ensangrentado. Tras la acción, Joyce recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

El jugador de 34 años fue punto de críticas por su accionar, y Giancarlo Granda se unió a los cuestiomientos. El periodista deportivo explotó contra Conde y exigió drástica sanción por brutal agresión.

“Es totalmente desleal; estas cosas no pueden pasar, lamentable. Pronta recuperación para el jugador de Universitario de Deportes. Estoy seguro de que Joyce se debe haber arrepentido después de ver las imágenes; se va a tener que arrepentir en su casa porque debería tener una sanción ejemplar, es lo que corresponde. Muy fuerte la agresión; estas cosas no se pueden dar en el fútbol, es una deslealtad”, disparó el comunicador en el programa ‘Palabra de Hincha’.

Joyce Conde golpeó en el rostro a José Sifuentes y le provocó múltiples lesiones. (DyJ Sports Plus)

¿Cuál es el estado de salud del jugador de Universitario?

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, presenció el incidente y confirmó el estado de salud de José Sifuentes. El dirigente indicó que el mediocampista sufrió una fractura y cortes en la nariz, además de una conmoción cerebral. Debido a estas lesiones, Sifuentes fue trasladado de inmediato a una clínica para recibir atención médica.

“Lo que nos han comentado los médicos inicialmente es que aparentemente tiene una fractura interna y tiene dos cortes de piel sobre la nariz, por esta razón el jugador tuvo sensación de desmayo”, declaró el dirigente en entrevista con DyJ Sports Plus.

El administrador de Universitario también reclamó por el manejo arbitral tras la lesión de su jugador. (DyJ Sports Plus)

Además, Velazco expresó su desacuerdo con el desempeño del cuerpo arbitral tras la lesión de Sifuentes y su retiro de la cancha. El administrador señaló que los árbitros se negaron a certificar la conmoción cerebral del jugador, situación que obligó a la ‘U’ a disputar los minutos finales con un hombre menos.

“Hago un llamado y una crítica constructiva para la Conar y los árbitros. Hay una nueva reglamentación cuando se determina un caso de conmoción, como lo que pasó con nuestro jugador Sifuentes, pero teníamos un vacío porque quién es el que determina esa condición, el árbitro no es médico, no tiene la capacidad de hacerlo,entonces tienes que recurrir al médico del club, quien indicó que es una conmoción, tanto así que lo estamos evacuando a nuestro jugador en una ambulancia por un caso de emergencia”, expresó.

Por último, Franco hizo un firme pedido a la Conar: “Entonces nos deja a nosotros con 10 jugadores, al final el delegado, el árbitro o el asistente tomó la autoridad de determinar que eso fue una conmoción, es un vacío peligroso porque nuestro jugador pudo exponer su integridad”.